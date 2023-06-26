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Способен на все. В США восхитились новым российским оружием - РИА Новости, 26.06.2023
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09:34 26.06.2023 (обновлено: 16:52 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/istrebitel-1880404145.html
Способен на все. В США восхитились новым российским оружием
Способен на все. В США восхитились новым российским оружием - РИА Новости, 26.06.2023
Способен на все. В США восхитились новым российским оружием
Новый мощный российский истребитель Су-57 способен выполнять большой ряд боевых задач благодаря своему внушительному вооружению, пишет американский журнал... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:34
2023-06-26T16:52
технологии
су-57
в мире
сша
украина
россия
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Новый мощный российский истребитель Су-57 способен выполнять большой ряд боевых задач благодаря своему внушительному вооружению, пишет американский журнал Military Watch.&quot;Бортовое оружие истребителя весьма внушительно, самолет совместим с более широким спектром вооружений, чем любой другой самолет своего поколения&quot;, — говорится в материале.Как указали обозреватели, использующий стелс-технологии Су-57 во время украинского конфликта выполняет боевые задачи гораздо более сложные, чем то, что когда-либо делал любой другой самолет-невидимка в мире.Ранее американский журнал называл российские ЗРК С-300ПМУ революционным видом оружия.
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технологии, су-57, в мире, сша, украина, россия
Технологии, Су-57, В мире, США, Украина, Россия
Способен на все. В США восхитились новым российским оружием

Military Watch: мощное вооружение Су-57 позволяет ему выполнять множество боевых задач

© ОАКПолет первого серийного истребителя Су-57. Кадр видео
Полет первого серийного истребителя Су-57. Кадр видео
© ОАК
Полет первого серийного истребителя Су-57. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Новый мощный российский истребитель Су-57 способен выполнять большой ряд боевых задач благодаря своему внушительному вооружению, пишет американский журнал Military Watch.
«

"Бортовое оружие истребителя весьма внушительно, самолет совместим с более широким спектром вооружений, чем любой другой самолет своего поколения", — говорится в материале.

Как указали обозреватели, использующий стелс-технологии Су-57 во время украинского конфликта выполняет боевые задачи гораздо более сложные, чем то, что когда-либо делал любой другой самолет-невидимка в мире.
Ранее американский журнал называл российские ЗРК С-300ПМУ революционным видом оружия.
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