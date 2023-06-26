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Способен на все. В США восхитились новым российским оружием
Способен на все. В США восхитились новым российским оружием - РИА Новости, 26.06.2023
Способен на все. В США восхитились новым российским оружием
Новый мощный российский истребитель Су-57 способен выполнять большой ряд боевых задач благодаря своему внушительному вооружению, пишет американский журнал... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:34
2023-06-26T09:34
2023-06-26T16:52
технологии
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Новый мощный российский истребитель Су-57 способен выполнять большой ряд боевых задач благодаря своему внушительному вооружению, пишет американский журнал Military Watch."Бортовое оружие истребителя весьма внушительно, самолет совместим с более широким спектром вооружений, чем любой другой самолет своего поколения", — говорится в материале.Как указали обозреватели, использующий стелс-технологии Су-57 во время украинского конфликта выполняет боевые задачи гораздо более сложные, чем то, что когда-либо делал любой другой самолет-невидимка в мире.Ранее американский журнал называл российские ЗРК С-300ПМУ революционным видом оружия.
https://ria.ru/20230603/samolet-1875975849.html
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технологии, су-57, в мире, сша, украина, россия
Технологии, Су-57, В мире, США, Украина, Россия
Способен на все. В США восхитились новым российским оружием
Military Watch: мощное вооружение Су-57 позволяет ему выполнять множество боевых задач