https://ria.ru/20230626/ipoteka-1880384858.html

Самая дорогая ипотека в марте в Европе оказалась на Украине

Самая дорогая ипотека в марте в Европе оказалась на Украине - РИА Новости, 26.06.2023

Самая дорогая ипотека в марте в Европе оказалась на Украине

Цикл подорожания ипотеки в Европе продолжается: в марте 2023 года в лидерах по размеру ставки традиционно оказалась Украина, а за ней шли Молдавия, Венгрия,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T06:04

2023-06-26T06:04

2023-06-26T11:22

экономика

ипотека

украина

румыния

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россия

европа

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Цикл подорожания ипотеки в Европе продолжается: в марте 2023 года в лидерах по размеру ставки традиционно оказалась Украина, а за ней шли Молдавия, Венгрия, Польша, Румыния и Россия; тем не менее некоторым лидерам этого рейтинга с начала года удалось снизить ставки по жилищным ссудам, следует из анализа РИА Новости данных центробанков региона.Средняя ставка по ипотеке в Украине достигла в марте 13,4 процента, что стало максимумом с 2019 года. На втором месте оказалась Молдавия, где стоимость ипотеки составила 12,03 процента. А следом за ней идут Венгрия со ставкой 10,52 процента и Польша со ставкой 8,9 процента. Последние три страны хоть и остаются в лидерах по стоимости ипотечных ссуд, но уже около двух месяцев средние ставки в них снижаются.Замыкают топ шесть самых "дорогих" государств Румыния и Россия. В этих странах ставки оказались на уровне 8,4 процента и 8,18 процента годовых соответственно. Ставка по ипотеке в диапазоне шесть-восемь процентов в марте установилась в Литве, Дании, Латвии, Эстонии, Великобритании, Словении, на Кипре и в Албании.Одни из самых низких ставок по жилищным ссудам в марте оказались в Швейцарии, Хорватии, Болгарии и Франции — в диапазоне 2,4-2,9 процента. А самую дешевую ипотеку в Европе можно было взять на Мальте — 2,4 процента. Однако еще в конце прошлого лета самые недорогие жилищные ссуды стоили 1,36 процента (в Люксембурге), в декабре — 2,1 процента (во Франции), а в марте 2023 года — 2,3 процента (также во Франции).При этом в подавляющем большинстве государств региона средние ставки все так же находятся на уровне многолетних, а иногда и исторических максимумов. Так, до значений 2008-2009 года добрались ставки в Германии, Швеции, Ирландии, Люксембурге, Финляндии, Словении, Нидерландах и Австрии. До значений 2010-2011 года поднялась стоимость жилищных ссуд в Литве, Латвии, Эстонии, Швейцарии и Румынии.В 2012-2014 год вернулись ставки в Сербии, Великобритании, Бельгии, Португалии, Италии, Испании, Чехии, Дании, Норвегии, Дании, на Кипре, во Франции. До уровней 2015 года выросла стоимость ипотечных ссуд в Северной Македонии, Словакии, Черногории и Ирландии.Сильнее всего с начала года ставки поднялись на Украине, в России и на Кипре — на 3,9, 1,53 и 1,4 процентного пункта соответственно. И наоборот, снизились ставки в Болгарии, на Мальте, в Польше и Молдавии — на 0,02-0,7 процентного пункта.

https://realty.ria.ru/20230623/ipoteka-1879917866.html

https://ria.ru/20230621/ipoteka-1879471454.html

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экономика, ипотека, украина, румыния, франция, россия, европа