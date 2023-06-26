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Власти Калининграда доставили новую партию гуманитарного груза в зону СВО - РИА Новости, 26.06.2023
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Надежные люди
 
16:15 26.06.2023 (обновлено: 16:28 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/gumpomosch-1880517139.html
Власти Калининграда доставили новую партию гуманитарного груза в зону СВО
Власти Калининграда доставили новую партию гуманитарного груза в зону СВО - РИА Новости, 26.06.2023
Власти Калининграда доставили новую партию гуманитарного груза в зону СВО
Очередную партию гуманитарного груза, в которой автомобили, электрогенераторы, медикаменты, одежда и обувь, доставили в зону специальной военной операции... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:15
2023-06-26T16:28
надежные люди
калининград
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза, в которой автомобили, электрогенераторы, медикаменты, одежда и обувь, доставили в зону специальной военной операции калининградским бойцам власти региона, рассказал в своём Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. "Доставлена очередная партия гуманитарного груза нашим ребятам - автомобили, электрогенераторы, медикаменты, одежда, обувь и строительные материалы. Также отправили личные посылки от родственников и специзделия, изготовленные Гусевским Политехом", - написал глава региона. Он отметил, что уже составлен список необходимых вещей для следующей отправки.
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калининград, антон алиханов
Надежные люди, Калининград, Антон Алиханов
Власти Калининграда доставили новую партию гуманитарного груза в зону СВО

Калининградские власти доставили новую партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО

© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области Антона АлихановаКалининградские власти доставили партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО
Калининградские власти доставили партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области Антона Алиханова
Калининградские власти доставили партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза, в которой автомобили, электрогенераторы, медикаменты, одежда и обувь, доставили в зону специальной военной операции калининградским бойцам власти региона, рассказал в своём Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.
"Доставлена очередная партия гуманитарного груза нашим ребятам - автомобили, электрогенераторы, медикаменты, одежда, обувь и строительные материалы. Также отправили личные посылки от родственников и специзделия, изготовленные Гусевским Политехом", - написал глава региона.
Он отметил, что уже составлен список необходимых вещей для следующей отправки.
© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области Антона АлихановаКалининградские власти доставили партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО
Калининградские власти доставили партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области Антона Алиханова
Калининградские власти доставили партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО
 
Надежные людиКалининградАнтон Алиханов
 
 
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