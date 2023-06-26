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Власти Калининграда доставили новую партию гуманитарного груза в зону СВО

Власти Калининграда доставили новую партию гуманитарного груза в зону СВО - РИА Новости, 26.06.2023

Власти Калининграда доставили новую партию гуманитарного груза в зону СВО

Очередную партию гуманитарного груза, в которой автомобили, электрогенераторы, медикаменты, одежда и обувь, доставили в зону специальной военной операции... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:15

2023-06-26T16:15

2023-06-26T16:28

надежные люди

калининград

антон алиханов

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КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза, в которой автомобили, электрогенераторы, медикаменты, одежда и обувь, доставили в зону специальной военной операции калининградским бойцам власти региона, рассказал в своём Telegram-канале губернатор Антон Алиханов. "Доставлена очередная партия гуманитарного груза нашим ребятам - автомобили, электрогенераторы, медикаменты, одежда, обувь и строительные материалы. Также отправили личные посылки от родственников и специзделия, изготовленные Гусевским Политехом", - написал глава региона. Он отметил, что уже составлен список необходимых вещей для следующей отправки.

калининград

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2023

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калининград, антон алиханов