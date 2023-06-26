Власти Калининграда доставили новую партию гуманитарного груза в зону СВО
Калининградские власти доставили новую партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО
© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области Антона АлихановаКалининградские власти доставили партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО
© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области Антона Алиханова
Калининградские власти доставили партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 26 июн - РИА Новости. Очередную партию гуманитарного груза, в которой автомобили, электрогенераторы, медикаменты, одежда и обувь, доставили в зону специальной военной операции калининградским бойцам власти региона, рассказал в своём Telegram-канале губернатор Антон Алиханов.
"Доставлена очередная партия гуманитарного груза нашим ребятам - автомобили, электрогенераторы, медикаменты, одежда, обувь и строительные материалы. Также отправили личные посылки от родственников и специзделия, изготовленные Гусевским Политехом", - написал глава региона.
Он отметил, что уже составлен список необходимых вещей для следующей отправки.
© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области Антона АлихановаКалининградские власти доставили партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО
© Фото : Telegram-канал губернатора Калининградской области Антона Алиханова
Калининградские власти доставили партию гуманитарного груза бойцам в зону СВО