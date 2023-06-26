https://ria.ru/20230626/gruz-1880391024.html

Из Магадана отправили больше 500 килограммов груза в зону спецоперации

Из Магадана отправили больше 500 килограммов груза в зону спецоперации - РИА Новости, 26.06.2023

Из Магадана отправили больше 500 килограммов груза в зону спецоперации

Жители Магадана отправили в зону специальной военной операции очередную партию груза – больше 500 килограммов доставят волонтеры, рассказала журналистам депутат РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:34

2023-06-26T08:34

2023-06-26T08:34

надежные люди

магадан

магаданская областная дума

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МАГАДАН, 26 июн – РИА Новости. Жители Магадана отправили в зону специальной военной операции очередную партию груза – больше 500 килограммов доставят волонтеры, рассказала журналистам депутат Магаданской областной Думы Ксения Суханкина. "Помощь фронту мы оказываем все вместе. Поэтому, когда к нам в Центр помощи семьям мобилизованных обратились неравнодушные граждане с просьбой отправить на фронт груз, естественно, поддержали такую просьбу. Сегодня наша общая и объединяющая задача - активная помощь нашим защитникам и их семьям. Груз собран, это более пятисот килограммов, и подготовлен по просьбам и потребностям, которые озвучивают мобилизованные", - рассказала Суханкина. Она уточнила, что в зону спецоперации отправили посылки с перевязочным материалом, нательным бельём, бандажами, обувью и одеждой. В ближайшее время туда повезут камуфляжные сети местного изготовления.

https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880069212.html

магадан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

магадан, магаданская областная дума