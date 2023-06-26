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Из Магадана отправили больше 500 килограммов груза в зону спецоперации - РИА Новости, 26.06.2023
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08:34 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/gruz-1880391024.html
Из Магадана отправили больше 500 килограммов груза в зону спецоперации
Из Магадана отправили больше 500 килограммов груза в зону спецоперации - РИА Новости, 26.06.2023
Из Магадана отправили больше 500 килограммов груза в зону спецоперации
Жители Магадана отправили в зону специальной военной операции очередную партию груза – больше 500 килограммов доставят волонтеры, рассказала журналистам депутат РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T08:34
2023-06-26T08:34
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МАГАДАН, 26 июн – РИА Новости. Жители Магадана отправили в зону специальной военной операции очередную партию груза – больше 500 килограммов доставят волонтеры, рассказала журналистам депутат Магаданской областной Думы Ксения Суханкина. "Помощь фронту мы оказываем все вместе. Поэтому, когда к нам в Центр помощи семьям мобилизованных обратились неравнодушные граждане с просьбой отправить на фронт груз, естественно, поддержали такую просьбу. Сегодня наша общая и объединяющая задача - активная помощь нашим защитникам и их семьям. Груз собран, это более пятисот килограммов, и подготовлен по просьбам и потребностям, которые озвучивают мобилизованные", - рассказала Суханкина. Она уточнила, что в зону спецоперации отправили посылки с перевязочным материалом, нательным бельём, бандажами, обувью и одеждой. В ближайшее время туда повезут камуфляжные сети местного изготовления.
https://ria.ru/20230623/spetsoperatsiya-1880069212.html
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магадан, магаданская областная дума
Надежные люди, Магадан, Магаданская областная Дума
Из Магадана отправили больше 500 килограммов груза в зону спецоперации

Волонтеры доставят больше 500 килограммов груза из Магадана в зону спецоперации

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкНадпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью
Надпись Своих не бросаем на вагоне с гуманитарной помощью - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Надпись "Своих не бросаем" на вагоне с гуманитарной помощью. Архивное фото
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МАГАДАН, 26 июн – РИА Новости. Жители Магадана отправили в зону специальной военной операции очередную партию груза – больше 500 килограммов доставят волонтеры, рассказала журналистам депутат Магаданской областной Думы Ксения Суханкина.
"Помощь фронту мы оказываем все вместе. Поэтому, когда к нам в Центр помощи семьям мобилизованных обратились неравнодушные граждане с просьбой отправить на фронт груз, естественно, поддержали такую просьбу. Сегодня наша общая и объединяющая задача - активная помощь нашим защитникам и их семьям. Груз собран, это более пятисот килограммов, и подготовлен по просьбам и потребностям, которые озвучивают мобилизованные", - рассказала Суханкина.
Она уточнила, что в зону спецоперации отправили посылки с перевязочным материалом, нательным бельём, бандажами, обувью и одеждой. В ближайшее время туда повезут камуфляжные сети местного изготовления.
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