https://ria.ru/20230626/gripp-1880563075.html
Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области
Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области - РИА Новости, 26.06.2023
Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области
Россельхознадзор видит риски по гриппу птиц для Херсонской области в связи с тем, что украинская сторона препятствует работе российских специалистов и скрывает... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:48
2023-06-26T18:48
2023-06-26T19:08
украина
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россельхознадзор видит риски по гриппу птиц для Херсонской области в связи с тем, что украинская сторона препятствует работе российских специалистов и скрывает реальную ситуацию по колониям чаек, говорится в сообщении ведомства."Работе ветеринарных специалистов препятствуют намеренные действия украинской стороны. Эксперты буквально под пулями и дронами-камикадзе проводят ветеринарные манипуляции с живыми и погибшими животными. Осколочные ранения получили несколько сотрудников ветеринарной службы, двое попали под обстрел", - сообщает ведомство."Сложившиеся условия работы могут иметь негативные последствия для эпизоотической обстановки в Херсонской области, учитывая сокрытие украинской стороной реальной ситуации, особенно с наличием высокопатогенного гриппа птиц в колониях чаек", - подчеркивается в сообщении.Ведомство уточняет, что в зоне подтопления в Херсонской области работает группа ветеринарных специалистов в составе представителей центрального аппарата Россельхознадзора, Южного межрегионального управления ведомства, ветеринарных врачей Южного федерального округа России. Их работа направлена на ликвидацию последствий разрушения Каховской ГЭС.Так, в зоне затопления проводится вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства, сибирской язвы и лептоспироза, что в первую очередь направлено на профилактику распространения опасных инфекций, поскольку под водой оказались, в том числе, скотомогильники."Также проводится утилизация останков погибших животных в специально оборудованных местах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230619/ptitsy-1879090486.html
https://ria.ru/20230526/gripp-1874267435.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Украина, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области
Россельхознадзор сообщил о рисках в связи с гриппом птиц в Херсонской области
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россельхознадзор видит риски по гриппу птиц для Херсонской области в связи с тем, что украинская сторона препятствует работе российских специалистов и скрывает реальную ситуацию по колониям чаек, говорится в сообщении ведомства.
"Работе ветеринарных специалистов препятствуют намеренные действия украинской стороны. Эксперты буквально под пулями и дронами-камикадзе проводят ветеринарные манипуляции с живыми и погибшими животными. Осколочные ранения получили несколько сотрудников ветеринарной службы, двое попали под обстрел", - сообщает ведомство.
Минобороны объяснило значительный рост заболеваемости птичьим гриппом
"Сложившиеся условия работы могут иметь негативные последствия для эпизоотической обстановки в Херсонской области, учитывая сокрытие украинской стороной реальной ситуации, особенно с наличием высокопатогенного гриппа птиц в колониях чаек", - подчеркивается в сообщении.
Ведомство уточняет, что в зоне подтопления в Херсонской области работает группа ветеринарных специалистов в составе представителей центрального аппарата Россельхознадзора, Южного межрегионального управления ведомства, ветеринарных врачей Южного федерального округа России. Их работа направлена на ликвидацию последствий разрушения Каховской ГЭС.
Так, в зоне затопления проводится вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства, сибирской язвы и лептоспироза, что в первую очередь направлено на профилактику распространения опасных инфекций, поскольку под водой оказались, в том числе, скотомогильники.
"Также проводится утилизация останков погибших животных в специально оборудованных местах", - говорится в сообщении.
В Минобороны озабочены ростом заболеваемости птичьим гриппом в России