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Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области - РИА Новости, 26.06.2023
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18:48 26.06.2023 (обновлено: 19:08 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/gripp-1880563075.html
Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области
Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области - РИА Новости, 26.06.2023
Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области
Россельхознадзор видит риски по гриппу птиц для Херсонской области в связи с тем, что украинская сторона препятствует работе российских специалистов и скрывает... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:48
2023-06-26T19:08
украина
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россельхознадзор видит риски по гриппу птиц для Херсонской области в связи с тем, что украинская сторона препятствует работе российских специалистов и скрывает реальную ситуацию по колониям чаек, говорится в сообщении ведомства."Работе ветеринарных специалистов препятствуют намеренные действия украинской стороны. Эксперты буквально под пулями и дронами-камикадзе проводят ветеринарные манипуляции с живыми и погибшими животными. Осколочные ранения получили несколько сотрудников ветеринарной службы, двое попали под обстрел", - сообщает ведомство."Сложившиеся условия работы могут иметь негативные последствия для эпизоотической обстановки в Херсонской области, учитывая сокрытие украинской стороной реальной ситуации, особенно с наличием высокопатогенного гриппа птиц в колониях чаек", - подчеркивается в сообщении.Ведомство уточняет, что в зоне подтопления в Херсонской области работает группа ветеринарных специалистов в составе представителей центрального аппарата Россельхознадзора, Южного межрегионального управления ведомства, ветеринарных врачей Южного федерального округа России. Их работа направлена на ликвидацию последствий разрушения Каховской ГЭС.Так, в зоне затопления проводится вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства, сибирской язвы и лептоспироза, что в первую очередь направлено на профилактику распространения опасных инфекций, поскольку под водой оказались, в том числе, скотомогильники."Также проводится утилизация останков погибших животных в специально оборудованных местах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230619/ptitsy-1879090486.html
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украина, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Украина, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области

Россельхознадзор сообщил о рисках в связи с гриппом птиц в Херсонской области

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЧайки
Чайки - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россельхознадзор видит риски по гриппу птиц для Херсонской области в связи с тем, что украинская сторона препятствует работе российских специалистов и скрывает реальную ситуацию по колониям чаек, говорится в сообщении ведомства.
"Работе ветеринарных специалистов препятствуют намеренные действия украинской стороны. Эксперты буквально под пулями и дронами-камикадзе проводят ветеринарные манипуляции с живыми и погибшими животными. Осколочные ранения получили несколько сотрудников ветеринарной службы, двое попали под обстрел", - сообщает ведомство.
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"Сложившиеся условия работы могут иметь негативные последствия для эпизоотической обстановки в Херсонской области, учитывая сокрытие украинской стороной реальной ситуации, особенно с наличием высокопатогенного гриппа птиц в колониях чаек", - подчеркивается в сообщении.
Ведомство уточняет, что в зоне подтопления в Херсонской области работает группа ветеринарных специалистов в составе представителей центрального аппарата Россельхознадзора, Южного межрегионального управления ведомства, ветеринарных врачей Южного федерального округа России. Их работа направлена на ликвидацию последствий разрушения Каховской ГЭС.
Так, в зоне затопления проводится вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства, сибирской язвы и лептоспироза, что в первую очередь направлено на профилактику распространения опасных инфекций, поскольку под водой оказались, в том числе, скотомогильники.
"Также проводится утилизация останков погибших животных в специально оборудованных местах", - говорится в сообщении.
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УкраинаФедеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
 
 
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