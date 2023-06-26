https://ria.ru/20230626/gripp-1880563075.html

Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области

Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области - РИА Новости, 26.06.2023

Россельхознадзор сообщил о рисках птичьего гриппа в Херсонской области

Россельхознадзор видит риски по гриппу птиц для Херсонской области в связи с тем, что украинская сторона препятствует работе российских специалистов и скрывает... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:48

2023-06-26T18:48

2023-06-26T19:08

украина

федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Россельхознадзор видит риски по гриппу птиц для Херсонской области в связи с тем, что украинская сторона препятствует работе российских специалистов и скрывает реальную ситуацию по колониям чаек, говорится в сообщении ведомства."Работе ветеринарных специалистов препятствуют намеренные действия украинской стороны. Эксперты буквально под пулями и дронами-камикадзе проводят ветеринарные манипуляции с живыми и погибшими животными. Осколочные ранения получили несколько сотрудников ветеринарной службы, двое попали под обстрел", - сообщает ведомство."Сложившиеся условия работы могут иметь негативные последствия для эпизоотической обстановки в Херсонской области, учитывая сокрытие украинской стороной реальной ситуации, особенно с наличием высокопатогенного гриппа птиц в колониях чаек", - подчеркивается в сообщении.Ведомство уточняет, что в зоне подтопления в Херсонской области работает группа ветеринарных специалистов в составе представителей центрального аппарата Россельхознадзора, Южного межрегионального управления ведомства, ветеринарных врачей Южного федерального округа России. Их работа направлена на ликвидацию последствий разрушения Каховской ГЭС.Так, в зоне затопления проводится вакцинация сельскохозяйственных и домашних животных против бешенства, сибирской язвы и лептоспироза, что в первую очередь направлено на профилактику распространения опасных инфекций, поскольку под водой оказались, в том числе, скотомогильники."Также проводится утилизация останков погибших животных в специально оборудованных местах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230619/ptitsy-1879090486.html

https://ria.ru/20230526/gripp-1874267435.html

украина

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украина, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)