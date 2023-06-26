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Новый состав правительства Греции - РИА Новости, 26.06.2023
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18:59 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/gretsiya-1880565541.html
Новый состав правительства Греции
Новый состав правительства Греции - РИА Новости, 26.06.2023
Новый состав правительства Греции
Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник назначил членов нового кабинета министров. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:59
2023-06-26T18:59
греция
справки
кириакос мицотакис
харис теохарис
никос дендиас
северная македония
правительство греции
политика
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АФИНЫ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник назначил членов нового кабинета министров. Правительство Греции формируется в связи с победой партии "Новая демократия" на парламентских выборах 25 июня. Приведение к присяге нового правительства состоится во вторник, 27 июня, в 13.00 в президентском дворце. После этого пройдет передача дел в министерствах. Первое заседание совета министров в полном составе состоится в правительственной резиденции Дворце Максима в среду, 28 июня. Новый состав правительства объявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис. Ниже приводится состав правительства. Премьер-министр – Кириакос Мицотакис МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ И СПОРТА МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТА МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭНЕРГЕТИКИ МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВО ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВО ИММИГРАЦИИ И УБЕЖИЩА МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ И СЕМЬИ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МИНИСТЕРСТВО СУДОХОДСТВА И ОСТРОВНОЙ ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВО КЛИМАТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ Государственный министр: Макис Воридис Государственный министр: Ставрос Папаставру Государственный министр: Акис Скерцос Заместитель министра при премьер-министре и директор канцелярии премьер-министра: Яннис Братакос Заместитель министра при премьер-министре: Танасис Контогеоргис Представитель правительства: Павлос Маринакис Парламентская группа "Новой демократии" выдвинет на пост председателя парламента депутата от региона Янина Константиноса Тасуласа.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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греция, справки, кириакос мицотакис, харис теохарис, никос дендиас, северная македония, правительство греции, политика
Греция, Справки, Кириакос Мицотакис, Харис Теохарис, Никос Дендиас, Северная Македония, Правительство Греции, Политика

Новый состав правительства Греции

© РИА Новости / Костис Нтантамис | Перейти в медиабанкЗдание парламента Греции в Афинах
Здание парламента Греции в Афинах - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Костис Нтантамис
Перейти в медиабанк
Здание парламента Греции в Афинах
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АФИНЫ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник назначил членов нового кабинета министров.
Правительство Греции формируется в связи с победой партии "Новая демократия" на парламентских выборах 25 июня.
Приведение к присяге нового правительства состоится во вторник, 27 июня, в 13.00 в президентском дворце. После этого пройдет передача дел в министерствах. Первое заседание совета министров в полном составе состоится в правительственной резиденции Дворце Максима в среду, 28 июня.
Новый состав правительства объявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис.
Ниже приводится состав правительства.
Премьер-министр – Кириакос Мицотакис
МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
  • Министр: Костис Хатзидакис
  • Заместитель министра: Никос Папатанасис
  • Заместитель министра: Харис Теохарис
  • Заместитель министра: Танос Петралиас
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
  • Министр: Йоргос Герапетритис
  • Заместитель министра: Йоргос Коцирас
  • Заместитель министра: Александра Пападопулу
  • Заместитель министра: Костас Франкояннис
МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ
  • Министр: Никос Дендиас
  • Заместитель министра: Яннис Кефалояннис
  • Заместитель министра: Никос Хардалиас
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
  • Министр: Ники Керамеос
  • Заместитель министра: Тодорис Ливаниос
  • Заместитель министра по вопросам Македонии и Фракии: Статис Константинидис
  • Заместитель министра: Виви Хараламбояни
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ И СПОРТА
  • Министр: Кириакос Пиерракакис
  • Первый заместитель министра по делам спорта: Яннис Иконому
  • Заместитель министра: Зетта Макри
  • Заместитель министра: Домна Михаилиду
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
  • Министр: Михалис Хрисохоидис
  • Первый заместитель министра: Ирини Агапидаки
  • Заместитель министра: Димитрис Вартзопулос
  • Заместитель министра: Мариос Фемистоклеус
МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТА
  • Министр: Христос Стайкурас
  • Заместитель министра: Кристина Алексопулу
  • Заместитель министра: Никос Тахиаос
МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭНЕРГЕТИКИ
  • Министр: Теодорос Скилакакис
  • Заместитель министра: Никос Тагарас
  • Заместитель министра: Александра Сдуку
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ
  • Министр: Костас Скрекас
  • Заместитель министра: Максимос Сенетакис
  • Заместитель министра: Анна Мани-Пападимитриу
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
  • Министр: Адонис Георгиадис
  • Заместитель министра: Василис Спанакис
  • Заместитель министра: Панос Цаклоглу
МИНИСТЕРСТВО ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
  • Министр: Нотис Митаракис
  • Заместитель министра: Костас Кацафадос
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
  • Министр: Йоргос Флоридис
  • Заместитель министра: Яннис Бугас
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
  • Министр: Лина Мендони
  • Заместитель министра: Христос Димас
МИНИСТЕРСТВО ИММИГРАЦИИ И УБЕЖИЩА
  • Министр: Димитрис Керидис
  • Заместитель министра: София Вултепси
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ И СЕМЬИ
  • Министр: София Захараки
  • Заместитель министра: Мария Кефала
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
  • Министр: Лефтерис Авгенакис
  • Заместитель министра: Дионисис Стаменитис
  • Заместитель министра: Ставрос Келецис
МИНИСТЕРСТВО СУДОХОДСТВА И ОСТРОВНОЙ ПОЛИТИКИ
  • Министр: Милтиадис Варвициотис
  • Заместитель министра: Яннис Паппас
МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА
  • Министр: Ольга Кефалоянни
  • Заместитель министра: Елена Рапти
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
  • Министр: Димитрис Папастергиу
  • Заместитель министра: Константинос Киранакис
МИНИСТЕРСТВО КЛИМАТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
  • Министр: Василис Кикилиас
  • Заместитель министра: Христос Триандопулос
  • Заместитель министра: Эвангелос Турнас
Государственный министр: Макис Воридис
Государственный министр: Ставрос Папаставру
Государственный министр: Акис Скерцос
Заместитель министра при премьер-министре и директор канцелярии премьер-министра: Яннис Братакос
Заместитель министра при премьер-министре: Танасис Контогеоргис
Представитель правительства: Павлос Маринакис
Парламентская группа "Новой демократии" выдвинет на пост председателя парламента депутата от региона Янина Константиноса Тасуласа.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
ГрецияСправкиКириакос МицотакисХарис ТеохарисНикос ДендиасСеверная МакедонияПравительство ГрецииПолитика
 
 
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