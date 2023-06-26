Новый состав правительства Греции
Здание парламента Греции в Афинах
АФИНЫ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник назначил членов нового кабинета министров.
Правительство Греции формируется в связи с победой партии "Новая демократия" на парламентских выборах 25 июня.
Приведение к присяге нового правительства состоится во вторник, 27 июня, в 13.00 в президентском дворце. После этого пройдет передача дел в министерствах. Первое заседание совета министров в полном составе состоится в правительственной резиденции Дворце Максима в среду, 28 июня.
Новый состав правительства объявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис.
Ниже приводится состав правительства.
Премьер-министр – Кириакос Мицотакис
МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ
- Министр: Костис Хатзидакис
- Заместитель министра: Никос Папатанасис
- Заместитель министра: Харис Теохарис
- Заместитель министра: Танос Петралиас
МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ
- Министр: Йоргос Герапетритис
- Заместитель министра: Йоргос Коцирас
- Заместитель министра: Александра Пападопулу
- Заместитель министра: Костас Франкояннис
МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ
- Министр: Никос Дендиас
- Заместитель министра: Яннис Кефалояннис
- Заместитель министра: Никос Хардалиас
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
- Министр: Ники Керамеос
- Заместитель министра: Тодорис Ливаниос
- Заместитель министра по вопросам Македонии и Фракии: Статис Константинидис
- Заместитель министра: Виви Хараламбояни
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ И СПОРТА
- Министр: Кириакос Пиерракакис
- Первый заместитель министра по делам спорта: Яннис Иконому
- Заместитель министра: Зетта Макри
- Заместитель министра: Домна Михаилиду
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
- Министр: Михалис Хрисохоидис
- Первый заместитель министра: Ирини Агапидаки
- Заместитель министра: Димитрис Вартзопулос
- Заместитель министра: Мариос Фемистоклеус
МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТА
- Министр: Христос Стайкурас
- Заместитель министра: Кристина Алексопулу
- Заместитель министра: Никос Тахиаос
МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭНЕРГЕТИКИ
- Министр: Теодорос Скилакакис
- Заместитель министра: Никос Тагарас
- Заместитель министра: Александра Сдуку
МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ
- Министр: Костас Скрекас
- Заместитель министра: Максимос Сенетакис
- Заместитель министра: Анна Мани-Пападимитриу
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
- Министр: Адонис Георгиадис
- Заместитель министра: Василис Спанакис
- Заместитель министра: Панос Цаклоглу
МИНИСТЕРСТВО ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН
- Министр: Нотис Митаракис
- Заместитель министра: Костас Кацафадос
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
- Министр: Йоргос Флоридис
- Заместитель министра: Яннис Бугас
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
- Министр: Лина Мендони
- Заместитель министра: Христос Димас
МИНИСТЕРСТВО ИММИГРАЦИИ И УБЕЖИЩА
- Министр: Димитрис Керидис
- Заместитель министра: София Вултепси
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ И СЕМЬИ
- Министр: София Захараки
- Заместитель министра: Мария Кефала
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
- Министр: Лефтерис Авгенакис
- Заместитель министра: Дионисис Стаменитис
- Заместитель министра: Ставрос Келецис
МИНИСТЕРСТВО СУДОХОДСТВА И ОСТРОВНОЙ ПОЛИТИКИ
- Министр: Милтиадис Варвициотис
- Заместитель министра: Яннис Паппас
МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА
- Министр: Ольга Кефалоянни
- Заместитель министра: Елена Рапти
МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ
- Министр: Димитрис Папастергиу
- Заместитель министра: Константинос Киранакис
МИНИСТЕРСТВО КЛИМАТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ
- Министр: Василис Кикилиас
- Заместитель министра: Христос Триандопулос
- Заместитель министра: Эвангелос Турнас
Государственный министр: Макис Воридис
Государственный министр: Ставрос Папаставру
Государственный министр: Акис Скерцос
Заместитель министра при премьер-министре и директор канцелярии премьер-министра: Яннис Братакос
Заместитель министра при премьер-министре: Танасис Контогеоргис
Представитель правительства: Павлос Маринакис
Парламентская группа "Новой демократии" выдвинет на пост председателя парламента депутата от региона Янина Константиноса Тасуласа.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников