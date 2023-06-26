https://ria.ru/20230626/gretsiya-1880565541.html

Новый состав правительства Греции

Новый состав правительства Греции - РИА Новости, 26.06.2023

Новый состав правительства Греции

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник назначил членов нового кабинета министров. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:59

2023-06-26T18:59

2023-06-26T18:59

греция

справки

кириакос мицотакис

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правительство греции

политика

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АФИНЫ, 26 июн – РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в понедельник назначил членов нового кабинета министров. Правительство Греции формируется в связи с победой партии "Новая демократия" на парламентских выборах 25 июня. Приведение к присяге нового правительства состоится во вторник, 27 июня, в 13.00 в президентском дворце. После этого пройдет передача дел в министерствах. Первое заседание совета министров в полном составе состоится в правительственной резиденции Дворце Максима в среду, 28 июня. Новый состав правительства объявил официальный представитель правительства Павлос Маринакис. Ниже приводится состав правительства. Премьер-министр – Кириакос Мицотакис МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВ МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ МИНИСТЕРСТВО НАЦИОНАЛЬНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, ПО ДЕЛАМ РЕЛИГИЙ И СПОРТА МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВО ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТА МИНИСТЕРСТВО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ЭНЕРГЕТИКИ МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ МИНИСТЕРСТВО ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ МИНИСТЕРСТВО ИММИГРАЦИИ И УБЕЖИЩА МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ СПЛОЧЕННОСТИ И СЕМЬИ МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ МИНИСТЕРСТВО СУДОХОДСТВА И ОСТРОВНОЙ ПОЛИТИКИ МИНИСТЕРСТВО ТУРИЗМА МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО УПРАВЛЕНИЯ МИНИСТЕРСТВО КЛИМАТИЧЕСКИХ КРИЗИСОВ И ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ Государственный министр: Макис Воридис Государственный министр: Ставрос Папаставру Государственный министр: Акис Скерцос Заместитель министра при премьер-министре и директор канцелярии премьер-министра: Яннис Братакос Заместитель министра при премьер-министре: Танасис Контогеоргис Представитель правительства: Павлос Маринакис Парламентская группа "Новой демократии" выдвинет на пост председателя парламента депутата от региона Янина Константиноса Тасуласа.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

греция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

греция, справки, кириакос мицотакис, харис теохарис, никос дендиас, северная македония, правительство греции, политика