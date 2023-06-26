Рейтинг@Mail.ru
Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:14 26.06.2023 (обновлено: 16:51 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/gosizmena-1880484002.html
Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену
Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 26.06.2023
Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:14
2023-06-26T16:51
московский городской суд
происшествия
валерий голубкин
москва
московский физико-технический институт
цаги имени н. е. жуковского
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880493350_369:235:1205:705_1920x0_80_0_0_0be03768dd8fa85a77a58d5223532194.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщил корреспондент РИА Новости.&quot;Признать виновным, &lt;…&gt; приговорить к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год&quot;, — огласил решение судья.В прениях сторон гособвинитель просил назначить подсудимому именно это наказание. Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности материалов.Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье 275 Уголовного кодекса "Госизмена".Как рассказывал РИА Новости адвокат Иван Павлов*, в ноябре 2018-го Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации, а лишь помогал оформлять их. Ученый действовал, выполняя распоряжение руководителя, а сведения в отчетах касались только HEXAFLY-INT. Защита заявляла, что на все отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230623/khetsoidze-1880038114.html
https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867602518.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880493350_396:210:1197:810_1920x0_80_0_0_64527d4951c64a667ec7fd0e90c48892.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
московский городской суд, происшествия, валерий голубкин, москва, московский физико-технический институт, цаги имени н. е. жуковского
Московский городской суд, Происшествия, Валерий Голубкин, Москва, Московский физико-технический институт, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Голубкина к 12 годам строгого режима за госизмену

© Фото : Московские суды общей юрисдикции/TelegramВалерий Голубкин во время заседания Мосгорсуда
Валерий Голубкин во время заседания Мосгорсуда - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Московские суды общей юрисдикции/Telegram
Валерий Голубкин во время заседания Мосгорсуда
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщил корреспондент РИА Новости.
«

"Признать виновным, <…> приговорить к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", — огласил решение судья.

В прениях сторон гособвинитель просил назначить подсудимому именно это наказание. Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности материалов.
Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье 275 Уголовного кодекса "Госизмена".
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Хецоидзе арестовали по делу о госизмене
23 июня, 16:05
Как рассказывал РИА Новости адвокат Иван Павлов*, в ноябре 2018-го Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации, а лишь помогал оформлять их. Ученый действовал, выполняя распоряжение руководителя, а сведения в отчетах касались только HEXAFLY-INT.
Защита заявляла, что на все отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
Суд приговорил бывшего военного к 14 годам колонии за госизмену
25 апреля, 14:27
 
Московский городской судПроисшествияВалерий ГолубкинМоскваМосковский физико-технический институтЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала