https://ria.ru/20230626/gosizmena-1880484002.html

Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену

Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 26.06.2023

Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:14

2023-06-26T15:14

2023-06-26T16:51

московский городской суд

происшествия

валерий голубкин

москва

московский физико-технический институт

цаги имени н. е. жуковского

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщил корреспондент РИА Новости."Признать виновным, <…> приговорить к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", — огласил решение судья.В прениях сторон гособвинитель просил назначить подсудимому именно это наказание. Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности материалов.Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье 275 Уголовного кодекса "Госизмена".Как рассказывал РИА Новости адвокат Иван Павлов*, в ноябре 2018-го Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации, а лишь помогал оформлять их. Ученый действовал, выполняя распоряжение руководителя, а сведения в отчетах касались только HEXAFLY-INT. Защита заявляла, что на все отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20230623/khetsoidze-1880038114.html

https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867602518.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

московский городской суд, происшествия, валерий голубкин, москва, московский физико-технический институт, цаги имени н. е. жуковского