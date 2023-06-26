https://ria.ru/20230626/gosizmena-1880484002.html
Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену
Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену - РИА Новости, 26.06.2023
Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщил корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:14
2023-06-26T15:14
2023-06-26T16:51
московский городской суд
происшествия
валерий голубкин
москва
московский физико-технический институт
цаги имени н. е. жуковского
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщил корреспондент РИА Новости."Признать виновным, <…> приговорить к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", — огласил решение судья.В прениях сторон гособвинитель просил назначить подсудимому именно это наказание. Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности материалов.Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье 275 Уголовного кодекса "Госизмена".Как рассказывал РИА Новости адвокат Иван Павлов*, в ноябре 2018-го Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации, а лишь помогал оформлять их. Ученый действовал, выполняя распоряжение руководителя, а сведения в отчетах касались только HEXAFLY-INT. Защита заявляла, что на все отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20230623/khetsoidze-1880038114.html
https://ria.ru/20230425/gosizmena-1867602518.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московский городской суд, происшествия, валерий голубкин, москва, московский физико-технический институт, цаги имени н. е. жуковского
Московский городской суд, Происшествия, Валерий Голубкин, Москва, Московский физико-технический институт, ЦАГИ имени Н. Е. Жуковского
Суд приговорил физика Голубкина к 12 годам колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Голубкина к 12 годам строгого режима за госизмену
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Мосгорсуд приговорил профессора МФТИ Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену, сообщил корреспондент РИА Новости.
«
"Признать виновным, <…> приговорить к 12 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на один год", — огласил решение судья.
В прениях сторон гособвинитель просил назначить подсудимому именно это наказание. Дело слушалось в закрытом режиме из-за секретности материалов.
Голубкин — физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ
, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Его арестовали в апреле 2021 года по статье 275 Уголовного кодекса "Госизмена".
Хецоидзе арестовали по делу о госизмене
Как рассказывал РИА Новости адвокат Иван Павлов*, в ноябре 2018-го Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчеты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации, а лишь помогал оформлять их. Ученый действовал, выполняя распоряжение руководителя, а сведения в отчетах касались только HEXAFLY-INT.
Защита заявляла, что на все отчеты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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