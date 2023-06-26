https://ria.ru/20230626/gosizmena-1880408712.html

Жителя Приамурья задержали за госизмену

Жителя Приамурья задержали за госизмену - РИА Новости, 26.06.2023

Жителя Приамурья задержали за госизмену

В Приамурье за госизмену задержали гражданина России, уроженца Львовской области Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T09:49

2023-06-26T09:49

2023-06-26T12:08

происшествия

вооруженные силы украины

россия

фсб

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Приамурье за госизмену задержали гражданина России, уроженца Львовской области Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что финансовая помощь украинской армии направлена против безопасности России. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена".

https://ria.ru/20230622/arest-1879789440.html

россия

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Задержание жителя Амурской области, переводившего деньги для ВСУ Направляем официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о пресечении противоправной деятельности гражданина России, проживающего на территории Амурской области уроженца Львовской области, причастного к совершению государственной измены. 2023-06-26T09:49 true PT1M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, вооруженные силы украины, россия, фсб