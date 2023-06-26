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Жителя Приамурья задержали за госизмену - РИА Новости, 26.06.2023
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09:49 26.06.2023 (обновлено: 12:08 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/gosizmena-1880408712.html
Жителя Приамурья задержали за госизмену
Жителя Приамурья задержали за госизмену - РИА Новости, 26.06.2023
Жителя Приамурья задержали за госизмену
В Приамурье за госизмену задержали гражданина России, уроженца Львовской области Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T09:49
2023-06-26T12:08
происшествия
вооруженные силы украины
россия
фсб
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Приамурье за госизмену задержали гражданина России, уроженца Львовской области Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что финансовая помощь украинской армии направлена против безопасности России. Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена".
https://ria.ru/20230622/arest-1879789440.html
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РИА Новости
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Задержание жителя Амурской области, переводившего деньги для ВСУ
Направляем официальное сообщение и видео ЦОС ФСБ России о пресечении противоправной деятельности гражданина России, проживающего на территории Амурской области уроженца Львовской области, причастного к совершению государственной измены.
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происшествия, вооруженные силы украины, россия, фсб
Происшествия, Вооруженные силы Украины, Россия, ФСБ
Жителя Приамурья задержали за госизмену

Жителя Приамурья задержали за госизмену из-за спонсирования покупки военной техники ВСУ

Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. В Приамурье за госизмену задержали гражданина России, уроженца Львовской области Украины, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Подозреваемый осуществил более десяти переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации", — говорится в пресс-релизе.
Отмечается, что финансовая помощь украинской армии направлена против безопасности России.
Против задержанного возбудили уголовное дело по статье "Государственная измена".
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ПроисшествияВооруженные силы УкраиныРоссияФСБ
 
 
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