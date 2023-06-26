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В Госдуме призвали обсудить поправки к нормам о дискредитации ВС - РИА Новости, 26.06.2023
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12:01 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/gosduma-1880435475.html
В Госдуме призвали обсудить поправки к нормам о дискредитации ВС
В Госдуме призвали обсудить поправки к нормам о дискредитации ВС - РИА Новости, 26.06.2023
В Госдуме призвали обсудить поправки к нормам о дискредитации ВС
В свете последних событий с ЧВК "Вагнер" надо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил, законодательство уже не отвечает... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:01
2023-06-26T12:01
россия
белоруссия
ростов-на-дону
владимир путин
евгений пригожин
госдума рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
александр лукашенко
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В свете последних событий с ЧВК "Вагнер" надо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил, законодательство уже не отвечает современным реалиям, на этой неделе пройдет обсуждение с партиями в ГД, сообщил вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди"). "Нужно обсуждать поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил... Законодательство также нужно пересматривать. Современным реалиям оно уже не отвечает. Будем обсуждать этот вопрос с другими партиями на этой неделе", — привели РИА Новости в пресс-службе партии "Новые люди" слова Даванкова. "Если оставить его без изменений, за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК после субботних событий тысячи россиян можно посадить на 15 лет", - отметил Даванков. В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафах до 5 миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, а также за распространение фейков о них. Даванков подчеркнул, что нужен мораторий на возбуждение дел по статье о дискредитации ВС — на публичные мнения относительно действий ЧВК и вооруженных сил вне зоны боевых действий. ЧВК "Вагнер" в ночь на 24 июня захватила в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позже в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Затем пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Он добавил, что бойцов "Вагнера" – участников событий в Ростове не будут преследовать.
https://ria.ru/20230623/arest-1880037105.html
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко, безопасность
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Госдума РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Александр Лукашенко, Безопасность
В Госдуме призвали обсудить поправки к нормам о дискредитации ВС

Вице-спикер Даванков: после событий с ЧВК надо обсудить поправки о дискредитации ВС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкВ холле Государственной думы
В холле Государственной думы - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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В холле Государственной думы. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В свете последних событий с ЧВК "Вагнер" надо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил, законодательство уже не отвечает современным реалиям, на этой неделе пройдет обсуждение с партиями в ГД, сообщил вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди").
"Нужно обсуждать поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил... Законодательство также нужно пересматривать. Современным реалиям оно уже не отвечает. Будем обсуждать этот вопрос с другими партиями на этой неделе", — привели РИА Новости в пресс-службе партии "Новые люди" слова Даванкова.
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"Если оставить его без изменений, за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК после субботних событий тысячи россиян можно посадить на 15 лет", - отметил Даванков.
В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафах до 5 миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, а также за распространение фейков о них.
Даванков подчеркнул, что нужен мораторий на возбуждение дел по статье о дискредитации ВС — на публичные мнения относительно действий ЧВК и вооруженных сил вне зоны боевых действий.
ЧВК "Вагнер" в ночь на 24 июня захватила в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа.
Позже в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Затем пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Он добавил, что бойцов "Вагнера" – участников событий в Ростове не будут преследовать.
Представитель от законодательного органа государственной власти Республики Крым Сергей Цеков - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Вчера, 10:44
 
РоссияБелоруссияРостов-на-ДонуВладимир ПутинЕвгений ПригожинГосдума РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Александр ЛукашенкоБезопасность
 
 
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