https://ria.ru/20230626/gosduma-1880435475.html

В Госдуме призвали обсудить поправки к нормам о дискредитации ВС

В Госдуме призвали обсудить поправки к нормам о дискредитации ВС - РИА Новости, 26.06.2023

В Госдуме призвали обсудить поправки к нормам о дискредитации ВС

В свете последних событий с ЧВК "Вагнер" надо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил, законодательство уже не отвечает... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:01

2023-06-26T12:01

2023-06-26T12:01

россия

белоруссия

ростов-на-дону

владимир путин

евгений пригожин

госдума рф

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

александр лукашенко

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В свете последних событий с ЧВК "Вагнер" надо обсудить поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил, законодательство уже не отвечает современным реалиям, на этой неделе пройдет обсуждение с партиями в ГД, сообщил вице-спикер ГД Владислав Даванков ("Новые люди"). "Нужно обсуждать поправки к нормам о наказании за дискредитацию Вооруженных сил... Законодательство также нужно пересматривать. Современным реалиям оно уже не отвечает. Будем обсуждать этот вопрос с другими партиями на этой неделе", — привели РИА Новости в пресс-службе партии "Новые люди" слова Даванкова. "Если оставить его без изменений, за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК после субботних событий тысячи россиян можно посадить на 15 лет", - отметил Даванков. В марте президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности в виде наказания до 15 лет лишения свободы и штрафах до 5 миллионов рублей за дискредитацию участников спецоперации независимо от их статуса, а также за распространение фейков о них. Даванков подчеркнул, что нужен мораторий на возбуждение дел по статье о дискредитации ВС — на публичные мнения относительно действий ЧВК и вооруженных сил вне зоны боевых действий. ЧВК "Вагнер" в ночь на 24 июня захватила в Ростове-на-Дону штаб Южного военного округа. По городу передвигались группы вооруженных людей, на въездах и выездах установлены блокпосты. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям "Вагнера" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Позже в этот день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с президентом РФ Владимиром Путиным провел переговоры с Пригожиным. Затем пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вечером того же дня сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. Он добавил, что бойцов "Вагнера" – участников событий в Ростове не будут преследовать.

https://ria.ru/20230623/arest-1880037105.html

https://ria.ru/20230626/chvk-1880419448.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, белоруссия, ростов-на-дону, владимир путин, евгений пригожин, госдума рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), александр лукашенко, безопасность