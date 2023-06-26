https://ria.ru/20230626/gosdolg-1880390371.html

Можин заявил о высоком госдолге стран Запада

Можин заявил о высоком госдолге стран Запада - РИА Новости, 26.06.2023

Можин заявил о высоком госдолге стран Запада

Очень многие страны по всему миру, включая западные, оказались в критическом состоянии из-за высокого уровня госдолга, заявил исполнительный директор от России... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T08:28

2023-06-26T08:28

2023-06-26T08:28

экономика

япония

европа

великобритания

алексей можин

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Очень многие страны по всему миру, включая западные, оказались в критическом состоянии из-за высокого уровня госдолга, заявил исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин в интервью РИА Новости. "После ковида, после того как был большой спад в экономике, соответственно, выросли дефициты бюджетов, которые надо было финансировать при помощи наращивания госдолга. Очень многие страны оказались в критическом положении с точки зрения госдолга, причем в том числе западные страны", - сказал он. Можин отметил, что в основе сложившейся ситуации с госдолгом и инфляцией лежат годы безответственной бюджетной и денежно-кредитной политики, включая накачку денег в экономику с целью оживить ее. "Пример Японии показывает, что можно тянуть резину и избегать дефолта очень долго. Но японская экономика уже 30 лет не растет. Итальянская экономика не растет уже 20 лет. Все это – последствия в первую очередь зашкаливающего уровня госдолга. А сегодня Европа почти вся в долгах. Великобритания, Франция Испания, Португалия, не говоря уже о Греции и Италии", - сказал представитель от России. Он подчеркнул, что "больная экономика лечится через боль" и других способов не существует. Он указал на необходимость повышения процентных ставок для снижения инфляции, которые убивают экономический рост и увеличивают стоимость заимствований. "Если огромный госдолг, значит, требуется то, что называется бюджетной консолидацией - достижение бюджетного профицита. Это требует либо повышения налогов в целях увеличения доходов бюджета, либо сокращения бюджетных расходов. И то, и другое убивает экономический рост", - указал Можин. По мнению эксперта, Запад не может справиться со стоящими вызовами, поскольку в этих государствах "властвует популизм". "Сама политическая система этих стран по сути дела приводит к тому, что у них полная, так сказать, фиксация на краткосрочных показателях. Нужно любой ценой добиться хорошего роста и низкого уровня безработицы уже сегодня, иначе можно проиграть предстоящие выборы. А выборы там проводятся почти каждый год", - добавил он. Как отметил Можин, оказавшиеся в критическом долговом положении государства способны долгое время избегать дефолта за счет выпуска новых гособлигаций и принуждения собственных банков этот госдолг покупать. "Европа постепенно будет превращаться в страну среднего уровня жизни. Это трагедия, но я не вижу способности у этих властей допустить боль", - заключил он.

https://ria.ru/20230626/pravila-1880390020.html

https://ria.ru/20230626/dollar-1880380792.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, япония, европа, великобритания, алексей можин