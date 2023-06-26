https://ria.ru/20230626/golubkin-1880533646.html

Защита осужденного за госизмену физика Голубкина обжалует приговор

Защита осужденного за госизмену физика Голубкина обжалует приговор - РИА Новости, 26.06.2023

Защита осужденного за госизмену физика Голубкина обжалует приговор

Защита осуждённого Мосгорсудом за госизмену на 12 лет физика Валерия Голубкина обжалует приговор, рассказала РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:05

2023-06-26T17:05

2023-06-26T17:05

происшествия

россия

валерий голубкин

московский городской суд

иван павлов

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Защита осуждённого Мосгорсудом за госизмену на 12 лет физика Валерия Голубкина обжалует приговор, рассказала РИА Новости его адвокат Мария Эйсмонт. "Очередной российский учёный получил 12 лет и вместо того, чтобы развивать фундаментальную науку, будет сидеть на нарах. Конечно, он будет обжаловать приговор", - сказала собеседница агентства. Она добавила, что считает невиновным своего подзащитного и "рассказала бы за 5 минут суть дела", но не сможет этого сделать из-за грифа "секретно". Мосгорсуд в понедельник приговорил Валерия Голубкина к 12 годам колонии строгого режима за госизмену. Дело слушалось в закрытом режиме из-за наличия секретных материалов. В прениях сторон гособвинитель просил назначить Голубкину 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Голубкин - физик-теоретик, профессор кафедры теоретической и прикладной аэрогидромеханики МФТИ, доктор технических наук, сотрудник Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) и один из самых известных специалистов в области гиперзвука. Он был арестован в апреле 2021 года по статье 275 УК РФ (госизмена). Как рассказывал РИА Новости адвокат Иван Павлов* (признан иноагентом), в ноябре 2018 года по указанию своего начальника Голубкин передал координатору проекта HEXAFLY-INT Йохану Стиланту (ESA-ESTEC), которого следствие сочло его контактом, отчёты о проделанной работе. Сам он не занимался сбором информации для этих отчётов, а лишь помогал оформлять их. Ученый действовал, выполняя распоряжение своего непосредственного руководителя, а сведения в отчётах касались только HEXAFLY-INT, отмечал Павлов*. Защита также утверждала, что на все отчёты были получены разрешительные документы, подтверждающие отсутствие в них чувствительной информации.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230623/khetsoidze-1880038114.html

https://ria.ru/20230620/ukraina-1879327274.html

https://ria.ru/20221020/lukanin-1825306564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, валерий голубкин, московский городской суд, иван павлов