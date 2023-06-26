https://ria.ru/20230626/golikova-1880448632.html

Голикова рассказала, как проходят выпускные и экзамены

Голикова рассказала, как проходят выпускные и экзамены - РИА Новости, 26.06.2023

Голикова рассказала, как проходят выпускные и экзамены

Во всех регионах, где не было ограничений, выпускные прошли в штатном режиме, экзамены также проходят штатно, заявил вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:55

2023-06-26T12:55

2023-06-26T13:29

общество

татьяна голикова

москва

россия

воронежская область

михаил мишустин

социальный навигатор

сн_образование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/08/1596545776_0:164:3049:1879_1920x0_80_0_0_aefc39056b8b70e80598641fd9578848.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Во всех регионах, где не было ограничений, выпускные прошли в штатном режиме, экзамены также проходят штатно, заявил вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В министерстве просвещения России, в министерстве культуры России обеспечена координация действий с региональными ведомствами, подведомственными организациями, и федеральными детскими центрами, и организациями летнего отдыха детей. В регионах, где был введен режим контртеррористической операции, запланированные на субботу выпускные перенесены, и в настоящее время рассматривается вопрос проведения выпускных 1 июля", - сказала Голикова во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами."В остальных регионах выпускные вечера прошли, все также прошло в штатном режиме. Усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях, которые особенно расположены в южных регионах России", - добавила она.В понедельник, напомнила вице-премьер, в соответствии утвержденным расписанием государственной итоговой аттестации предусмотрен резервный день для проведения экзамена по русскому языку для 9-х классов и по математике базового и профильного уровня для 11-х классов.По ее словам, "решение о переносе экзаменов принято только в Москве, у ребят будет возможность сдать экзамены в другие резервные дни". Для 9-х классов это 30 июня и 1 июля, и для 11-х классов – 1 июля, уточнила она."Образовательным организациям высшего образования, которые расположены в Москве, сегодня рекомендовано перенести экзамены или провести их дистанционно. Во всех других субъектах Российской Федерации экзамены идут в штатном режиме", - сказала Голикова.Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях. В понедельник все ограничения, связанные с введением режима КТО, были сняты.

https://ria.ru/20230626/vuzy-1880451168.html

https://ria.ru/20230626/manturov-1880447878.html

москва

россия

воронежская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, татьяна голикова, москва, россия, воронежская область, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование