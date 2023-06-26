https://ria.ru/20230626/golikova-1880448632.html
Голикова рассказала, как проходят выпускные и экзамены
Голикова рассказала, как проходят выпускные и экзамены - РИА Новости, 26.06.2023
Голикова рассказала, как проходят выпускные и экзамены
Во всех регионах, где не было ограничений, выпускные прошли в штатном режиме, экзамены также проходят штатно, заявил вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:55
2023-06-26T12:55
2023-06-26T13:29
общество
татьяна голикова
москва
россия
воронежская область
михаил мишустин
социальный навигатор
сн_образование
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Во всех регионах, где не было ограничений, выпускные прошли в штатном режиме, экзамены также проходят штатно, заявил вице-премьер РФ Татьяна Голикова."В министерстве просвещения России, в министерстве культуры России обеспечена координация действий с региональными ведомствами, подведомственными организациями, и федеральными детскими центрами, и организациями летнего отдыха детей. В регионах, где был введен режим контртеррористической операции, запланированные на субботу выпускные перенесены, и в настоящее время рассматривается вопрос проведения выпускных 1 июля", - сказала Голикова во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами."В остальных регионах выпускные вечера прошли, все также прошло в штатном режиме. Усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях, которые особенно расположены в южных регионах России", - добавила она.В понедельник, напомнила вице-премьер, в соответствии утвержденным расписанием государственной итоговой аттестации предусмотрен резервный день для проведения экзамена по русскому языку для 9-х классов и по математике базового и профильного уровня для 11-х классов.По ее словам, "решение о переносе экзаменов принято только в Москве, у ребят будет возможность сдать экзамены в другие резервные дни". Для 9-х классов это 30 июня и 1 июля, и для 11-х классов – 1 июля, уточнила она."Образовательным организациям высшего образования, которые расположены в Москве, сегодня рекомендовано перенести экзамены или провести их дистанционно. Во всех других субъектах Российской Федерации экзамены идут в штатном режиме", - сказала Голикова.Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях. В понедельник все ограничения, связанные с введением режима КТО, были сняты.
https://ria.ru/20230626/vuzy-1880451168.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, татьяна голикова, москва, россия, воронежская область, михаил мишустин, социальный навигатор, сн_образование
Общество, Татьяна Голикова, Москва, Россия, Воронежская область, Михаил Мишустин, Социальный навигатор, СН_Образование
Голикова рассказала, как проходят выпускные и экзамены
Вице-премьер Голикова: в регионах, где не было ограничений, выпускные прошли штатно
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Во всех регионах, где не было ограничений, выпускные прошли в штатном режиме, экзамены также проходят штатно, заявил вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"В министерстве просвещения России, в министерстве культуры России обеспечена координация действий с региональными ведомствами, подведомственными организациями, и федеральными детскими центрами, и организациями летнего отдыха детей. В регионах, где был введен режим контртеррористической операции, запланированные на субботу выпускные перенесены, и в настоящее время рассматривается вопрос проведения выпускных 1 июля", - сказала Голикова во время совещания премьер-министра Михаила Мишустина
с вице-премьерами.
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"В остальных регионах выпускные вечера прошли, все также прошло в штатном режиме. Усилены меры безопасности в детских оздоровительных лагерях, которые особенно расположены в южных регионах России", - добавила она.
В понедельник, напомнила вице-премьер, в соответствии утвержденным расписанием государственной итоговой аттестации предусмотрен резервный день для проведения экзамена по русскому языку для 9-х классов и по математике базового и профильного уровня для 11-х классов.
По ее словам, "решение о переносе экзаменов принято только в Москве
, у ребят будет возможность сдать экзамены в другие резервные дни". Для 9-х классов это 30 июня и 1 июля, и для 11-х классов – 1 июля, уточнила она.
"Образовательным организациям высшего образования, которые расположены в Москве, сегодня рекомендовано перенести экзамены или провести их дистанционно. Во всех других субъектах Российской Федерации экзамены идут в штатном режиме", - сказала Голикова.
Режим контртеррористической операции был введен в субботу в Москве, Московской и Воронежской областях
. В понедельник все ограничения, связанные с введением режима КТО, были сняты.
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