https://ria.ru/20230626/geroy-1880376065.html

В подмосковном Королеве при спасении человека героически погиб пожарный

В подмосковном Королеве при спасении человека героически погиб пожарный - РИА Новости, 26.06.2023

В подмосковном Королеве при спасении человека героически погиб пожарный

Сотрудник 80-й пожарно-спасательной части героически погиб при спасении мужчины в горящей многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T00:36

2023-06-26T00:36

2023-06-26T00:36

происшествия

королев

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1d/1770114719_0:290:3126:2048_1920x0_80_0_0_5f3764b3b6e7b03e12b9be32e914e854.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудник 80-й пожарно-спасательной части героически погиб при спасении мужчины в горящей многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. В воскресенье вечером квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве, погибли два человека. ГСУ СК России по Московской области сообщало, что пожарный пытался спасти мужчину, находящегося внутри горящей квартиры. Перемещаясь с одного балкона на другой, мужчины сорвались и упали вниз. От полученных травм оба скончались на месте. "Оказывая помощь пострадавшему, героически погиб пожарный 80 ПСЧ 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230625/pozhar-1880347162.html

королев

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, королев, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)