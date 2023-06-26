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В подмосковном Королеве при спасении человека героически погиб пожарный - РИА Новости, 26.06.2023
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00:36 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/geroy-1880376065.html
В подмосковном Королеве при спасении человека героически погиб пожарный
В подмосковном Королеве при спасении человека героически погиб пожарный - РИА Новости, 26.06.2023
В подмосковном Королеве при спасении человека героически погиб пожарный
Сотрудник 80-й пожарно-спасательной части героически погиб при спасении мужчины в горящей многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T00:36
2023-06-26T00:36
происшествия
королев
россия
московская область (подмосковье)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудник 80-й пожарно-спасательной части героически погиб при спасении мужчины в горящей многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. В воскресенье вечером квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве, погибли два человека. ГСУ СК России по Московской области сообщало, что пожарный пытался спасти мужчину, находящегося внутри горящей квартиры. Перемещаясь с одного балкона на другой, мужчины сорвались и упали вниз. От полученных травм оба скончались на месте. "Оказывая помощь пострадавшему, героически погиб пожарный 80 ПСЧ 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области", - говорится в сообщении.
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королев
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, королев, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Королев, Россия, Московская область (Подмосковье), МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В подмосковном Королеве при спасении человека героически погиб пожарный

МЧС: в подмосковном Королеве при спасении мужчины героически погиб пожарный

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Сотрудник 80-й пожарно-спасательной части героически погиб при спасении мужчины в горящей многоэтажке в подмосковном Королеве, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.
В воскресенье вечером квартира на 14-м этаже загорелась в 25-этажном доме в Королеве, погибли два человека. ГСУ СК России по Московской области сообщало, что пожарный пытался спасти мужчину, находящегося внутри горящей квартиры. Перемещаясь с одного балкона на другой, мужчины сорвались и упали вниз. От полученных травм оба скончались на месте.
"Оказывая помощь пострадавшему, героически погиб пожарный 80 ПСЧ 18 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияКоролевРоссияМосковская область (Подмосковье)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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