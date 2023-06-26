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Источник: ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Источник: ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном - РИА Новости, 26.06.2023
Источник: ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки в районе Антоновского моста под Херсоном позицию одного из подразделений украинских войск, РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:25
2023-06-26T13:25
2023-06-26T13:25
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки в районе Антоновского моста под Херсоном позицию одного из подразделений украинских войск, плавательное средство противника и украинскую самоходную гаубицу "Акация" с экипажем и боекомплектом, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены одно плавсредство противника и позиция одного из подразделений ВСУ в районе населенного пункта Антоновка. Потери: уничтожены пять военнослужащих ВСУ, четверо получили ранения, а также САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом в районе населенного пункта Зелёновка", - сказал собеседник агентства. Также, по его словам, на херсонском направлении ночью уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, безвозвратные потери противника составили четверо военнослужащих, двое получили ранения. Источник сообщил, что за истекшие сутки, в окрестностях населенного пункта Софиевка в районе островов в устье Днепра соединения группировки войск "Днепр" уничтожили гаубицу "Мста-Б" с расчетом и боекомплектом, потери противника составили пять убитых. На каховском направлении, по словам источника, уничтожены две позиции украинских войск: в районе населенного пункта Республиканец, где противник потерял потери четырех солдат убитыми; а также в районе населенного пункта Гавриловка, где ВСУ потеряли шесть военнослужащих убитыми.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсон, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсон, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Источник: ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Российские артиллеристы уничтожили гаубицу "Акация" с экипажем и лодку ВСУ под Херсоном
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 26 июн – РИА Новости. Артиллеристы соединений группировки войск "Днепр" уничтожили за сутки в районе Антоновского моста под Херсоном позицию одного из подразделений украинских войск, плавательное средство противника и украинскую самоходную гаубицу "Акация" с экипажем и боекомплектом, сообщил в понедельник РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"За прошедшие сутки, в результате огневого поражения соединениями группировки войск "Днепр" на херсонском направлении уничтожены одно плавсредство противника и позиция одного из подразделений ВСУ
в районе населенного пункта Антоновка. Потери: уничтожены пять военнослужащих ВСУ, четверо получили ранения, а также САУ 2С3 "Акация" с экипажем в количестве пяти человек и боекомплектом в районе населенного пункта Зелёновка", - сказал собеседник агентства.
Также, по его словам, на херсонском направлении ночью уничтожен 120-миллиметровый минометный расчет и боекомплект к нему, безвозвратные потери противника составили четверо военнослужащих, двое получили ранения. Источник сообщил, что за истекшие сутки, в окрестностях населенного пункта Софиевка в районе островов в устье Днепра соединения группировки войск "Днепр" уничтожили гаубицу "Мста-Б" с расчетом и боекомплектом, потери противника составили пять убитых.
На каховском направлении, по словам источника, уничтожены две позиции украинских войск: в районе населенного пункта Республиканец, где противник потерял потери четырех солдат убитыми; а также в районе населенного пункта Гавриловка, где ВСУ потеряли шесть военнослужащих убитыми.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине