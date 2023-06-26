https://ria.ru/20230626/fox-1880566882.html
Fox News нашел замену Такеру Карлсону
Fox News нашел замену Такеру Карлсону - РИА Новости, 26.06.2023
Fox News нашел замену Такеру Карлсону
Американский телеканал Fox News нашел замену своей главной звезде Такеру Карлсону, отдав его время в эфире ведущему Джесси Уоттерсу. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T18:59
2023-06-26T18:59
2023-06-26T19:09
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такер карлсон
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Американский телеканал Fox News нашел замену своей главной звезде Такеру Карлсону, отдав его время в эфире ведущему Джесси Уоттерсу. "Канал Fox News 17 июля дебютирует с новой линейкой прайм-тайма. <...> В 19:00 по времени тихоокеанского и восточного побережий прайм-тайм начинает Лора Ингрэм, Джесси Уоттерс займет слот на 20:00, за ним идет Шон Хэннити, который остается на 21:00, Грег Гатфелд сдвигается на 22:00", — говорится в сообщении телеканала.Уоттерс до сих пор вел программу, которая начиналась в 19:00. В апреле канал по неясным причинам сенсационно отстранил самого рейтингового журналиста страны, но держит его в штате до 2025 года. Несмотря на юридические претензии работодателя, Карлсон регулярно появляется в Twitter с собственным шоу. После отстранения Fox News журналиста от эфира стало известно, что телекомпания держит своего самого рейтингового ведущего в штате до 2025 года. При этом канал уведомил Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в Twitter. В свою очередь, Карлсон ссылается на первую поправку Конституции США, которая гарантирует ему свободу слова, и указывает, что Fox существенным образом нарушил контракт.
https://ria.ru/20230612/karlson-1877641673.html
https://ria.ru/20230607/karlson-1876674235.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, такер карлсон, fox news
В мире, США, Такер Карлсон, Fox News
Fox News нашел замену Такеру Карлсону
Fox News отдал эфирное время Такера Карлсона телеведущему Джесси Уоттерсу
ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Американский телеканал Fox News нашел замену своей главной звезде Такеру Карлсону, отдав его время в эфире ведущему Джесси Уоттерсу.
«
"Канал Fox News 17 июля дебютирует с новой линейкой прайм-тайма. <...> В 19:00 по времени тихоокеанского и восточного побережий прайм-тайм начинает Лора Ингрэм, Джесси Уоттерс займет слот на 20:00, за ним идет Шон Хэннити, который остается на 21:00, Грег Гатфелд сдвигается на 22:00", — говорится в сообщении телеканала.
Уоттерс до сих пор вел программу, которая начиналась в 19:00.
В апреле канал по неясным причинам сенсационно отстранил самого рейтингового журналиста страны, но держит его в штате до 2025 года.
СМИ: телеканал Fox потребовал от Такера Карлсона прекратить выступления
Несмотря на юридические претензии работодателя, Карлсон регулярно появляется в Twitter с собственным шоу.
После отстранения Fox News журналиста от эфира стало известно, что телекомпания держит своего самого рейтингового ведущего в штате до 2025 года. При этом канал уведомил Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в Twitter. В свою очередь, Карлсон ссылается на первую поправку Конституции США
, которая гарантирует ему свободу слова, и указывает, что Fox существенным образом нарушил контракт.
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