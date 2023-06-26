https://ria.ru/20230626/fox-1880566882.html

Fox News нашел замену Такеру Карлсону

Fox News нашел замену Такеру Карлсону - РИА Новости, 26.06.2023

Fox News нашел замену Такеру Карлсону

Американский телеканал Fox News нашел замену своей главной звезде Такеру Карлсону, отдав его время в эфире ведущему Джесси Уоттерсу. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T18:59

2023-06-26T18:59

2023-06-26T19:09

в мире

сша

такер карлсон

fox news

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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. Американский телеканал Fox News нашел замену своей главной звезде Такеру Карлсону, отдав его время в эфире ведущему Джесси Уоттерсу. "Канал Fox News 17 июля дебютирует с новой линейкой прайм-тайма. <...> В 19:00 по времени тихоокеанского и восточного побережий прайм-тайм начинает Лора Ингрэм, Джесси Уоттерс займет слот на 20:00, за ним идет Шон Хэннити, который остается на 21:00, Грег Гатфелд сдвигается на 22:00", — говорится в сообщении телеканала.Уоттерс до сих пор вел программу, которая начиналась в 19:00. В апреле канал по неясным причинам сенсационно отстранил самого рейтингового журналиста страны, но держит его в штате до 2025 года. Несмотря на юридические претензии работодателя, Карлсон регулярно появляется в Twitter с собственным шоу. После отстранения Fox News журналиста от эфира стало известно, что телекомпания держит своего самого рейтингового ведущего в штате до 2025 года. При этом канал уведомил Карлсона о нарушении условий контракта из-за запуска его собственного шоу в Twitter. В свою очередь, Карлсон ссылается на первую поправку Конституции США, которая гарантирует ему свободу слова, и указывает, что Fox существенным образом нарушил контракт.

https://ria.ru/20230612/karlson-1877641673.html

https://ria.ru/20230607/karlson-1876674235.html

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Кирилл Волков

в мире, сша, такер карлсон, fox news