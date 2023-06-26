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Fiat отказался выпускать серые автомобили - РИА Новости, 26.06.2023
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22:57 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/fiat-1880597203.html
Fiat отказался выпускать серые автомобили
Fiat отказался выпускать серые автомобили - РИА Новости, 26.06.2023
Fiat отказался выпускать серые автомобили
Итальянский автопроизводитель Fiat перестанет производить автомобили серого цвета, сообщила транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T22:57
2023-06-26T22:57
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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Итальянский автопроизводитель Fiat перестанет производить автомобили серого цвета, сообщила транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, которая владеет брендом Fiat. Как сообщил исполнительный директор автопроизводителя Оливье Франсуа, решение "направлено на дальнейшее укрепление лидерства FIAT как бренда радости, красок и оптимизма". По его словам, оно призвано "усилить значение цветов, олицетворяющих итальянский образ жизни" Палитра красок для кузовов автомобилей "вдохновлены итальянским морем, солнцем, землей и небом", отмечается в коммюнике. Глава Fiat добавил, что компания хочет "вдохновлять людей жить с оптимизмом и позитивом, что будет одной из миссий нового электрокара Fiat 600e, который будет представлен 4 июля". Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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экономика, авто, opel astra, peugeot 3008
Экономика, Авто, Opel Astra, Peugeot 3008
Fiat отказался выпускать серые автомобили

Stellantis: автопроизводитель Fiat перестанет производить автомобили серого цвета

© Flickr / M 93: „Dein Nordrhein-Westfalen“ Автомобиль Fiat Fullback
Автомобиль Fiat Fullback - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Flickr / M 93: „Dein Nordrhein-Westfalen“
Автомобиль Fiat Fullback. Архивное фото
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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Итальянский автопроизводитель Fiat перестанет производить автомобили серого цвета, сообщила транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, которая владеет брендом Fiat.
Как сообщил исполнительный директор автопроизводителя Оливье Франсуа, решение "направлено на дальнейшее укрепление лидерства FIAT как бренда радости, красок и оптимизма". По его словам, оно призвано "усилить значение цветов, олицетворяющих итальянский образ жизни"
Палитра красок для кузовов автомобилей "вдохновлены итальянским морем, солнцем, землей и небом", отмечается в коммюнике. Глава Fiat добавил, что компания хочет "вдохновлять людей жить с оптимизмом и позитивом, что будет одной из миссий нового электрокара Fiat 600e, который будет представлен 4 июля".
Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.
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