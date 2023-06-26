https://ria.ru/20230626/fiat-1880597203.html

Fiat отказался выпускать серые автомобили

Fiat отказался выпускать серые автомобили - РИА Новости, 26.06.2023

Fiat отказался выпускать серые автомобили

Итальянский автопроизводитель Fiat перестанет производить автомобили серого цвета, сообщила транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T22:57

2023-06-26T22:57

2023-06-26T22:57

экономика

авто

opel astra

peugeot 3008

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РИМ, 26 июн – РИА Новости. Итальянский автопроизводитель Fiat перестанет производить автомобили серого цвета, сообщила транснациональная компания по производству автомобилей Stellantis, которая владеет брендом Fiat. Как сообщил исполнительный директор автопроизводителя Оливье Франсуа, решение "направлено на дальнейшее укрепление лидерства FIAT как бренда радости, красок и оптимизма". По его словам, оно призвано "усилить значение цветов, олицетворяющих итальянский образ жизни" Палитра красок для кузовов автомобилей "вдохновлены итальянским морем, солнцем, землей и небом", отмечается в коммюнике. Глава Fiat добавил, что компания хочет "вдохновлять людей жить с оптимизмом и позитивом, что будет одной из миссий нового электрокара Fiat 600e, который будет представлен 4 июля". Stellantis - транснациональная автомобильная корпорация, созданная в 2021 году в результате слияния итальянско-американского автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles (FCA) с французской компанией Groupe PSA. В числе брендов корпорации - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot.

https://ria.ru/20230625/avtomobili-1880277828.html

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, авто, opel astra, peugeot 3008