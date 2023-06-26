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"Путин вряд ли испугается". На Западе высмеяли новое решение ЕС по Украине - РИА Новости, 26.06.2023
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15:20 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/evropa-1880487958.html
"Путин вряд ли испугается". На Западе высмеяли новое решение ЕС по Украине
"Путин вряд ли испугается". На Западе высмеяли новое решение ЕС по Украине - РИА Новости, 26.06.2023
"Путин вряд ли испугается". На Западе высмеяли новое решение ЕС по Украине
Евросоюз, несмотря на множество внутренних ограничений, пытается стать оборонным блоком, считают авторы Politico. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:20
2023-06-26T15:20
в мире
украина
брюссель
африка
politico
евросоюз
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Евросоюз, несмотря на множество внутренних ограничений, пытается стать оборонным блоком, считают авторы Politico.По мнению журналистов, несмотря на запрет использования бюджетных средств Брюсселя в военных целях, ЕС снабжает киевский режим через внебюджетные организации, в частности — Европейский фонд мира."Созданный в 2021 году, ЕФМ изначально был ориентирован в основном на Африку, но с 24 февраля 2022 года он в первую очередь нацелен на Украину. Он используется не только для боеприпасов и ракет, но и для всей военной техники, которую предоставляет ЕС, включая танки. В ноябре блок также запустил Миссию военной помощи Европейского союза, финансируемую ЕФМ на сумму сто миллионов евро, для обучения 15 тысяч украинских солдат; число, которое удвоилось в феврале", — сообщили авторы статьи.В то время как чиновники ЕС "корчатся, пытаясь выделить средства на оборонные проекты", скептики опасаются, что даже этих средств слишком мало, чтобы повлиять на реальный баланс сил."Не уверен, что Путин действительно испугается, глядя на это", — заметил изданию европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.Авторы статьи при этом подчеркнули, что общий вклад Европейского фонда мира в украинский кризис составляет 5,6 миллиарда евро.
https://ria.ru/20230626/polsha-1880479180.html
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в мире, украина, брюссель, африка, politico, евросоюз
В мире, Украина, Брюссель, Африка, Politico, Евросоюз
"Путин вряд ли испугается". На Западе высмеяли новое решение ЕС по Украине

Politico: ЕС финансирует Зеленского через внебюджетный Европейский фонд мира

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Евросоюз, несмотря на множество внутренних ограничений, пытается стать оборонным блоком, считают авторы Politico.
По мнению журналистов, несмотря на запрет использования бюджетных средств Брюсселя в военных целях, ЕС снабжает киевский режим через внебюджетные организации, в частности — Европейский фонд мира.
«
"Созданный в 2021 году, ЕФМ изначально был ориентирован в основном на Африку, но с 24 февраля 2022 года он в первую очередь нацелен на Украину. Он используется не только для боеприпасов и ракет, но и для всей военной техники, которую предоставляет ЕС, включая танки. В ноябре блок также запустил Миссию военной помощи Европейского союза, финансируемую ЕФМ на сумму сто миллионов евро, для обучения 15 тысяч украинских солдат; число, которое удвоилось в феврале", — сообщили авторы статьи.
В то время как чиновники ЕС "корчатся, пытаясь выделить средства на оборонные проекты", скептики опасаются, что даже этих средств слишком мало, чтобы повлиять на реальный баланс сил.
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"Не уверен, что Путин действительно испугается, глядя на это", — заметил изданию европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным.
Авторы статьи при этом подчеркнули, что общий вклад Европейского фонда мира в украинский кризис составляет 5,6 миллиарда евро.
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