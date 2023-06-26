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Европа приближается к катастрофе из-за военного психоза, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 26.06.2023
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10:06 26.06.2023 (обновлено: 13:07 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/evropa-1880409940.html
Европа приближается к катастрофе из-за военного психоза, заявил МИД Венгрии
Европа приближается к катастрофе из-за военного психоза, заявил МИД Венгрии - РИА Новости, 26.06.2023
Европа приближается к катастрофе из-за военного психоза, заявил МИД Венгрии
Европа "во всех смыслах" приближается к катастрофе, потому что не готова отказаться от "военного психоза", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:06
2023-06-26T13:07
в мире
петер сийярто
венгрия
евросоюз
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БУДАПЕШТ, 26 июн — РИА Новости. Европа "во всех смыслах" приближается к катастрофе, потому что не готова отказаться от "военного психоза", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Европа все ближе скатывается к катастрофе — к сожалению, во всех смыслах. Сейчас еще можно было бы предотвратить еще большую беду и спасти много тысяч жизней, но для этого надо было бы вырваться из военного психоза. Но у меня (уже) нет иллюзий, что это произойдет на сегодняшнем совете глав МИД стран ЕС в Люксембурге", — написал политик в соцсетях.Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Как объяснял Сийярто, Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для России. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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в мире, петер сийярто, венгрия, евросоюз
В мире, Петер Сийярто, Венгрия, Евросоюз
Европа приближается к катастрофе из-за военного психоза, заявил МИД Венгрии

Сийярто: Европа близка к катастрофе, потому что не готова отказаться от военного психоза

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июн — РИА Новости. Европа "во всех смыслах" приближается к катастрофе, потому что не готова отказаться от "военного психоза", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
«
"Европа все ближе скатывается к катастрофе — к сожалению, во всех смыслах. Сейчас еще можно было бы предотвратить еще большую беду и спасти много тысяч жизней, но для этого надо было бы вырваться из военного психоза. Но у меня (уже) нет иллюзий, что это произойдет на сегодняшнем совете глав МИД стран ЕС в Люксембурге", — написал политик в соцсетях.
Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент республики издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Как объяснял Сийярто, Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью для России.
Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Будапешт выступает за скорейшее начало мирных переговоров.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры.
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