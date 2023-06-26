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Глава МИД Венгрии назвал условие для евроинтеграции Украины - РИА Новости, 26.06.2023
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15:19 26.06.2023 (обновлено: 17:04 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/evrointegratsiya-1880486213.html
Глава МИД Венгрии назвал условие для евроинтеграции Украины
Глава МИД Венгрии назвал условие для евроинтеграции Украины - РИА Новости, 26.06.2023
Глава МИД Венгрии назвал условие для евроинтеграции Украины
Будапешт не поддержит заявку Украины на вступление в Евросоюз, пока Киев не начнет соблюдать требования относительно положения венгерского меньшинства в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:19
2023-06-26T17:04
венгрия
украина
в мире
петер сийярто
будапешт
верховная рада украины
венецианская комиссия
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БУДАПЕШТ, 26 июн — РИА Новости. Будапешт не поддержит заявку Украины на вступление в Евросоюз, пока Киев не начнет соблюдать требования относительно положения венгерского меньшинства в Закарпатье, пока Киев ограничивается лишь пропагандой, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."В докладе Венецианской комиссии ясно говорится, что Украина сейчас не выполняет европейские требования об уважении прав национальных меньшинств. &lt;...&gt; С 1 сентября школы меньшинств не смогут больше работать в прежнем режиме. Украинцы говорят о том, что решение отложено, это не более чем пропаганда", — сказал министр журналистам, трансляция его выступления велась в Facebook*.По его словам, если ситуация останется без изменений, Венгрия "разумеется, не сможет поддержать" шаги Украины по евроинтеграции.Аппарат украинского омбудсмена по языковым вопросам Тараса Креминя выявил в школах Закарпатской области, где проживают множество венгров, проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Будапешт обратился в Венецианскую комиссию.Венгерская сторона утверждает, что в рамках нового закона об образовании на Украине власти с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20 процентов после четвертого класса, выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. В конце мая украинский депутат Алексей Гончаренко сказал, что Верховная рада отсрочила перевод школьных программ на украинский язык в учебных заведениях, где преподавание осуществляется на одном из языков Европейского союза.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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венгрия, украина, в мире, петер сийярто, будапешт, верховная рада украины, венецианская комиссия
Венгрия, Украина, В мире, Петер Сийярто, Будапешт, Верховная Рада Украины, Венецианская комиссия
Глава МИД Венгрии назвал условие для евроинтеграции Украины

Сийярто: Будапешт не допустит евроинтеграции Киева до решения проблем закарпатских венгров

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 26 июн — РИА Новости. Будапешт не поддержит заявку Украины на вступление в Евросоюз, пока Киев не начнет соблюдать требования относительно положения венгерского меньшинства в Закарпатье, пока Киев ограничивается лишь пропагандой, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"В докладе Венецианской комиссии ясно говорится, что Украина сейчас не выполняет европейские требования об уважении прав национальных меньшинств. <...> С 1 сентября школы меньшинств не смогут больше работать в прежнем режиме. Украинцы говорят о том, что решение отложено, это не более чем пропаганда", — сказал министр журналистам, трансляция его выступления велась в Facebook*.
По его словам, если ситуация останется без изменений, Венгрия "разумеется, не сможет поддержать" шаги Украины по евроинтеграции.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Закон вступил в силу 28 сентября 2017 года и должен был вводиться в действие поэтапно до конца 2020 года. Как заявил ранее Сийярто, Венгрия продолжит блокировать проведение министерского заседания комиссии Украина — НАТО, потому что не было прогресса в решении вопросов, которые беспокоят Будапешт.

Аппарат украинского омбудсмена по языковым вопросам Тараса Креминя выявил в школах Закарпатской области, где проживают множество венгров, проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Будапешт обратился в Венецианскую комиссию.
Венгерская сторона утверждает, что в рамках нового закона об образовании на Украине власти с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20 процентов после четвертого класса, выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. В конце мая украинский депутат Алексей Гончаренко сказал, что Верховная рада отсрочила перевод школьных программ на украинский язык в учебных заведениях, где преподавание осуществляется на одном из языков Европейского союза.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ВенгрияУкраинаВ миреПетер СийяртоБудапештВерховная Рада УкраиныВенецианская комиссия
 
 
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