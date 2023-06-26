https://ria.ru/20230626/evrointegratsiya-1880486213.html

Глава МИД Венгрии назвал условие для евроинтеграции Украины

Глава МИД Венгрии назвал условие для евроинтеграции Украины - РИА Новости, 26.06.2023

Глава МИД Венгрии назвал условие для евроинтеграции Украины

Будапешт не поддержит заявку Украины на вступление в Евросоюз, пока Киев не начнет соблюдать требования относительно положения венгерского меньшинства в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:19

2023-06-26T15:19

2023-06-26T17:04

венгрия

украина

в мире

петер сийярто

будапешт

верховная рада украины

венецианская комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804095725_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81f076043e73b866b2879bc5d0a2a8cd.jpg

БУДАПЕШТ, 26 июн — РИА Новости. Будапешт не поддержит заявку Украины на вступление в Евросоюз, пока Киев не начнет соблюдать требования относительно положения венгерского меньшинства в Закарпатье, пока Киев ограничивается лишь пропагандой, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто."В докладе Венецианской комиссии ясно говорится, что Украина сейчас не выполняет европейские требования об уважении прав национальных меньшинств. <...> С 1 сентября школы меньшинств не смогут больше работать в прежнем режиме. Украинцы говорят о том, что решение отложено, это не более чем пропаганда", — сказал министр журналистам, трансляция его выступления велась в Facebook*.По его словам, если ситуация останется без изменений, Венгрия "разумеется, не сможет поддержать" шаги Украины по евроинтеграции.Аппарат украинского омбудсмена по языковым вопросам Тараса Креминя выявил в школах Закарпатской области, где проживают множество венгров, проблемы в организации обучения на украинском языке. По сообщениям местных СМИ, с общественных учреждений города Мукачево и местных сел были сняты венгерские флаги, а несколько руководителей учреждений, близких к Обществу венгерской культуры Закарпатья, были уволены. Будапешт обратился в Венецианскую комиссию.Венгерская сторона утверждает, что в рамках нового закона об образовании на Украине власти с сентября 2023 года собираются ликвидировать все 99 школ венгерского меньшинства, количество предметов, преподаваемых на национальных языках, будет ограничено до 20 процентов после четвертого класса, выпускные и вступительные экзамены нельзя будет сдавать на венгерском. В конце мая украинский депутат Алексей Гончаренко сказал, что Верховная рада отсрочила перевод школьных программ на украинский язык в учебных заведениях, где преподавание осуществляется на одном из языков Европейского союза.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20230404/mobilizatsiya-1863032468.html

венгрия

украина

будапешт

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

венгрия, украина, в мире, петер сийярто, будапешт, верховная рада украины, венецианская комиссия