https://ria.ru/20230626/dyumin-1880409599.html
В правительстве Тульской области рассказали о планах Дюмина на понедельник
В правительстве Тульской области рассказали о планах Дюмина на понедельник - РИА Новости, 26.06.2023
В правительстве Тульской области рассказали о планах Дюмина на понедельник
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в понедельник планирует принять участие в открытии форума "Инженеры будущего" в регионе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:02
2023-06-26T10:02
2023-06-26T10:02
тульская область
алексей дюмин
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в понедельник планирует принять участие в открытии форума "Инженеры будущего" в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства. "Алексей Геннадьевич сегодня планирует принять участие в открытии форума "Инженеры будущего", который второй год подряд проходит в Тульской области", - сказали в пресс-службе. По ее данным, открытие форума состоится в пансионате "Шахтер" в Алексинском районе, запланировано участие губернатора в пленарном заседании. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать, принимал ли Дюмин участие в переговорном процессе по ситуации с ЧВК "Вагнер", проходившем при посредничестве Минска. Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2023" организуют Союз машиностроителей России совместно с "Ростехом" при поддержке ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Росмолодежи и правительства Тульской области.
https://ria.ru/20230624/peregovory-1880267581.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тульская область, алексей дюмин
Тульская область, Алексей Дюмин
В правительстве Тульской области рассказали о планах Дюмина на понедельник
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в понедельник работает в регионе
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в понедельник планирует принять участие в открытии форума "Инженеры будущего" в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
"Алексей Геннадьевич сегодня планирует принять участие в открытии форума "Инженеры будущего", который второй год подряд проходит в Тульской области", - сказали в пресс-службе.
По ее данным, открытие форума состоится в пансионате "Шахтер" в Алексинском районе
, запланировано участие губернатора в пленарном заседании.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
не стал отвечать, принимал ли Дюмин участие в переговорном процессе по ситуации с ЧВК "Вагнер", проходившем при посредничестве Минска
.
Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2023" организуют Союз машиностроителей России совместно с "Ростехом" при поддержке ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Росмолодежи и правительства Тульской области.
Переговоры с Пригожиным находятся вне полномочий Дюмина