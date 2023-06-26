https://ria.ru/20230626/dyumin-1880409599.html

В правительстве Тульской области рассказали о планах Дюмина на понедельник

В правительстве Тульской области рассказали о планах Дюмина на понедельник - РИА Новости, 26.06.2023

В правительстве Тульской области рассказали о планах Дюмина на понедельник

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в понедельник планирует принять участие в открытии форума "Инженеры будущего" в регионе, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:02

2023-06-26T10:02

2023-06-26T10:02

тульская область

алексей дюмин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/08/1749222409_0:247:2800:1822_1920x0_80_0_0_3d154e18a1892fbb05e2142d35e7ced8.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в понедельник планирует принять участие в открытии форума "Инженеры будущего" в регионе, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства. "Алексей Геннадьевич сегодня планирует принять участие в открытии форума "Инженеры будущего", который второй год подряд проходит в Тульской области", - сказали в пресс-службе. По ее данным, открытие форума состоится в пансионате "Шахтер" в Алексинском районе, запланировано участие губернатора в пленарном заседании. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал отвечать, принимал ли Дюмин участие в переговорном процессе по ситуации с ЧВК "Вагнер", проходившем при посредничестве Минска. Международный молодежный промышленный форум "Инженеры будущего – 2023" организуют Союз машиностроителей России совместно с "Ростехом" при поддержке ассоциации "Лига содействия оборонным предприятиям", Росмолодежи и правительства Тульской области.

https://ria.ru/20230624/peregovory-1880267581.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

тульская область, алексей дюмин