https://ria.ru/20230626/dtp-1880515845.html
В ДТП под Самарой погибли два человека
В ДТП под Самарой погибли два человека - РИА Новости, 26.06.2023
В ДТП под Самарой погибли два человека
Легковой автомобиль и большегруз столкнулись на трассе в Сергиевском районе Самарской области, погибли взрослый и ребенок, еще один взрослый и двое детей... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T16:14
2023-06-26T16:14
2023-06-26T16:14
сергиевский район
самарская область
hyundai creta
происшествия
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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль и большегруз столкнулись на трассе в Сергиевском районе Самарской области, погибли взрослый и ребенок, еще один взрослый и двое детей пострадали, сообщили в областном главке МВД. ДТП произошло примерно в 15.26 (14.26 мск) на 1086-м километре трассы "М5 Урал". "По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai и большегруза... На месте происшествия скончались водитель легковой машины 1970 года рождения и девочка 2009 года рождения. В настоящий момент медицинская помощь оказывается женщине 1977 года рождения и двум несовершеннолетним детям ", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Уточняется, что сотрудники полиции оцепили место происшествия, устанавливают свидетелей и очевидцев.
https://ria.ru/20230622/dtp-1879815365.html
сергиевский район
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сергиевский район, самарская область, hyundai creta, происшествия
Сергиевский район, Самарская область, Hyundai Creta, Происшествия
В ДТП под Самарой погибли два человека
В Самарской области в ДТП с участием легковушки и большегруза погибли два человека
САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль и большегруз столкнулись на трассе в Сергиевском районе Самарской области, погибли взрослый и ребенок, еще один взрослый и двое детей пострадали, сообщили в областном главке МВД.
ДТП произошло примерно в 15.26 (14.26 мск) на 1086-м километре трассы "М5 Урал".
"По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai и большегруза... На месте происшествия скончались водитель легковой машины 1970 года рождения и девочка 2009 года рождения. В настоящий момент медицинская помощь оказывается женщине 1977 года рождения и двум несовершеннолетним детям ", - сказали журналистам в пресс-службе главка.
Уточняется, что сотрудники полиции оцепили место происшествия, устанавливают свидетелей и очевидцев.
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