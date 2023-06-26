https://ria.ru/20230626/dtp-1880515845.html

В ДТП под Самарой погибли два человека

В ДТП под Самарой погибли два человека - РИА Новости, 26.06.2023

В ДТП под Самарой погибли два человека

Легковой автомобиль и большегруз столкнулись на трассе в Сергиевском районе Самарской области, погибли взрослый и ребенок, еще один взрослый и двое детей... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T16:14

2023-06-26T16:14

2023-06-26T16:14

сергиевский район

самарская область

hyundai creta

происшествия

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САРАТОВ, 26 июн - РИА Новости. Легковой автомобиль и большегруз столкнулись на трассе в Сергиевском районе Самарской области, погибли взрослый и ребенок, еще один взрослый и двое детей пострадали, сообщили в областном главке МВД. ДТП произошло примерно в 15.26 (14.26 мск) на 1086-м километре трассы "М5 Урал". "По предварительным данным, произошло столкновение легкового автомобиля Hyundai и большегруза... На месте происшествия скончались водитель легковой машины 1970 года рождения и девочка 2009 года рождения. В настоящий момент медицинская помощь оказывается женщине 1977 года рождения и двум несовершеннолетним детям ", - сказали журналистам в пресс-службе главка. Уточняется, что сотрудники полиции оцепили место происшествия, устанавливают свидетелей и очевидцев.

https://ria.ru/20230622/dtp-1879815365.html

сергиевский район

самарская область

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сергиевский район, самарская область, hyundai creta, происшествия