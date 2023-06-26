https://ria.ru/20230626/drozdov-1880410391.html

Дроздов: мы вышли на финишную прямую создания технологических холдингов

Дроздов: мы вышли на финишную прямую создания технологических холдингов - РИА Новости, 26.06.2023

Дроздов: мы вышли на финишную прямую создания технологических холдингов

О работе Инновационного центра "Сколково" в текущих условиях, экспозиции сколковских стартапов на ПМЭФ-2023, планах развития системы поддержки российских... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:38

2023-06-26T11:38

2023-06-26T11:38

экономика

технологии

россия

сколково

фонд "сколково"

пмэф 2023

интервью

пмэф-2023

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О работе Инновационного центра "Сколково" в текущих условиях, экспозиции сколковских стартапов на ПМЭФ-2023, планах развития системы поддержки российских технологических компаний, а также позитивной отдаче от западных санкций корреспонденту РИА Новости Юлии Чичериной рассказал председатель правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов.– Игорь Александрович, какие проекты представлены в этом году на ПМЭФ?– Мы представили решения 20 наших стартапов – они экспонировались на трех стендах: "Здоровое общество", "Территория инновации", а также на стенде ВЭБа.На "Здоровом обществе" были представлены разработки в области медицины: решения, касающиеся реабилитации пациентов, образования будущих врачей, персональные цифровые помощники, в частности, тонометры, неинвазивные глюкометры, кроме того, решения в области агротехнологий и биотеха. Большой интерес вызвал симулятор пальпации живота от сколковского резидента MedVR. Специалисты компании интегрировали реалистичный тактильный манекен в виртуальную реальность, благодаря чему студенты могут отрабатывать не только клиническое мышление, но и мануальные навыки, силу нажатия, чтобы корректно пальпировать пациента.Компания "Моторика", которая уже довольно известна не только в России, но и в мире, представила на стенде ВЭБ отечественные функциональные протезы конечностей, которые могут использоваться для взрослых и детей.На "Территории инноваций" мы представили решения для промышленности и энергетики. Например, здесь размещены кресла, специально для ПМЭФ напечатанные резидентом "Сколково" — компанией F2 innovations – на крупногабаритном российском 3D-принтере. Основной профиль компании – производство 3D-принтеров и печать, в частности, оснастки для изготовления авиадеталей, например, крыла самолета. Еще одно перспективное и актуальное решение – устройство защиты от искрения от компании "Эколайт". Это устройство позволяет безошибочно обнаружить искрение в цепи и отключить ее, тем самым предупреждая возможное возникновение пожара. Наконец, программно-аппаратная платформа от компании "Большая тройка", позволяющая оптимизировать процессы сбора и вывоза мусора.– Не секрет, что прошлый год является переломным, и многие отмечают сложности в работе. Коснулись ли они "Сколково"?– Трудности в работе есть всегда, и зачастую они не связаны с санкциями. Более того, считаю, что благодаря уходу с российского рынка ряда зарубежных компаний у наших стартапов открылись перспективы занять освободившиеся ниши. И этими возможностями они успешно пользуются, если смотреть на цифры по итогам 2022 года: выручка резидентов "Сколково" выросла на 40% по отношению к 2021 году и превысила 350 миллиардов рублей. Выросло и количество рабочих мест с 69 тысяч до почти 80 тысяч.Что касается выбывших из экосистемы "Сколково" стартапов, которые закрыли бизнес либо релоцировались в связи с санкционным давлением, то таких немного. Мы оцениваем это число примерно в три процента от общего количества компаний на конец 2022 года. Более того, количество компаний в нашем реестре выросло на 10% за прошлый год и продолжает расти в этом году: на сегодняшний день их уже более 3 650.– В каких сферах ощущается рост?– Мы видим значительный рост по всем направлениям. При этом наибольшую положительную динамику показали компании в области промышленных технологий – рост выручки свыше 60%, компании IT сектора – 50%, где-то на 40% показал рост энергетический блок и около 10% медицина.Основные сложности, с которыми сталкиваются наши компании, – это необходимость заменять поставщиков комплектующих и расходных материалов: либо доступ к таким поставщикам утрачен, либо необходимо перестраивать логистические цепочки.– Как решаются эти проблемы?– К счастью, эти проблемы не носят системный характер. Многие компании открыли подразделения в Армении, Казахстане, Узбекистане, решают, в том числе таким образом проблемы с осуществлением платежей, некоторые создают производство в странах ЕАЭС. При этом разработчики инновационных продуктов в подавляющем большинстве случаев остаются в России. Логистика тоже перестраивается, в частности, с помощью услуг таможенного брокера "Сколково".– Каковы приоритеты работы в текущем году?– Я скажу о двух направлениях, которые мы в этом году уже запустили.Первое – это возмещение резидентам "Сколково" части уплаченных ими страховых взносов за счет целевой субсидии федерального бюджета. В прошлом году законодательство по уплате страховых взносов изменилось, и компании "Сколково" были приравнены в части ставки уплачиваемых страховых взносов к "обычным" малым и средним предприятиям. При этом сама ставка для резидентов "Сколково" выросла. По итогам первого квартала инструментом возмещения части страховых взносов воспользовались более 750 компаний. Это позволило им сохранить объем налоговой нагрузки на уровне 2022 года.Второе – мы определили перечень технологических и отраслевых направлений, которые в приоритетном порядке намерены поддерживать финансовыми и нефинансовыми мерами.– Что это за направления?– При выборе этих направлений мы руководствовались двумя критериями. Во-первых, у "Сколково" должен быть некоторый пул стартапов из соответствующей сферы. Второй критерий – наличие запроса со стороны крупных индустриальных партнеров, или наличие госзаказа (например, по теме микроэлектроники "Сколково" является оператором грантовой поддержки дизайн-центров), или мы считаем само направление прорывным. Например, направление клеточных технологий, где у нас уже есть небольшое количество стартапов, и мы считаем важным помогать им развиваться.– Каковы ваши планы на вторую половину 2023 года и 2024 год?– Мы вышли на финишную прямую создания технологических холдингов, о которых уже неоднократно заявляли. Смысл их создания состоит в объединении нескольких малых технологических компаний, создающих важные, но достаточно специализированные продукты и решения, в единую структуру, которая сможет предоставлять потенциальным заказчиками, что называется, "решения под ключ", а также обеспечивать их сервис и развитие. Сейчас мы видим, что даже успешные малые технологические компании выводят на рынок узконишевые продукты, и это ограничивает их возможности, поскольку большинство крупных корпораций хотят иметь законченные решения и сервисные гарантии на всем их жизненном цикле.Так у нас появилась идея создавать холдинги, которые объединят разработки нескольких относительно небольших компаний. В партнерстве с крупным заказчиком или производителем – лидером соответствующей отрасли - они смогут выводить на рынок комплексные решения.Наряду с индустриальным партнером участие в холдинге будет принимать финансовый партнер. Надеемся, что таким партнером для нас станет корпорация ВЭБ, которая 15 июня постановлением правительства получила нормативное разрешение инвестировать в подобные проекты.Еще одним направлением является развитие платформы НИОКР-сервис, которую мы запустили в конце 2021 года. Она активно развивается, к ней сейчас подключено более тысячи малых и средних компаний. В качестве исполнителей заказов – 130 университетов и 40 центров коллективного пользования. В мае 2023 года мы поставили рекорд по объему размещенных заказов – за один месяц на 350 миллионов рублей – и рассчитываем, что такая динамика сохранится в течение всего года. Также мы планируем, что к ней подключатся компании из других стран, уже сделаны специальные модули для Белоруссии и Армении.Следующая инициатива – расширение так называемой "бесшовности", то есть доступа наших компаний к инструментам поддержки других институтов развития. Например, уже сейчас наши резиденты пользуются определенными преимуществами при получении финансирования в Фонде содействия инноваций. Также многие сколковские резиденты получили льготные кредиты при поддержке Корпорации МСП. Рассчитываем, что синхронизация между "Сколково" и другими институтами развития в сфере поддержки технологических компаний будет усиливаться.– Один из насущных вопросов для многих – это переориентация бизнеса на клиентов из стран АТР. Помогаете вашим стартапам?– Да, помогаем. Более 600 сколковских стартапов заинтересованы в развитии экспортной деятельности. В прошлом году одной из ключевых задач была переориентация на новые рынки. Уже более шести лет работает представительство "Сколково" в Китае, в прошлом году мы открыли офис в Индии. У Фонда сейчас около 250 системных партнеров в Азии и регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Мы содействуем успешному выходу российских стартапов на новые рынки, поиску партнеров и поставщиков, помогаем анализировать рынки этих стран, структурировать трансграничные платежи.– Какие перспективы работы с Китаем?– Если мы говорим про Китай, то это высококонкурентный рынок. Китай сам силен в высоких технологиях, и нужно сильно удивить китайцев, чтобы зайти на их рынок. Поэтому экспортный потенциал наших компаний в части поставки на китайских рынок готовых продуктов имеет определенные ограничения. Но тем не менее, я вижу перспективы в создании партнерств между российскими и китайскими компаниями, в том числе при разработке новых продуктов. Недавно наши китайские партнеры разместили несколько заказов на выполнение НИОКР российскими компаниями на сумму более 400 млн рублей. Аналогично наши компании все активнее пользуются услугами китайских инжиниринговых компаний при доработке своих продуктов.

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https://ria.ru/20230615/zakazy-1878301144.html

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Алёна Пава

экономика, технологии, россия, сколково, фонд "сколково", пмэф 2023, интервью