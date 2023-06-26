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Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:00 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/dron-1880479372.html
Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО
Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО - РИА Новости, 26.06.2023
Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО
На фронте СВО под Авдеевкой успешно применен новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод": с его помощью оператор беспилотника из Первой славянской... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:00
2023-06-26T15:00
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. На фронте СВО под Авдеевкой успешно применен новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод": с его помощью оператор беспилотника из Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ уничтожил украинский блиндаж, сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер. Кадры, снятые самим примененным дроном, и видео объективного контроля с разведывательного коптера подтверждают успешное применение нового оружия и его высокую эффективность. Тестирование нового дрона-камикадзе, предшествовавшее боевому применению, состоялось 21 июня под Донецком. Устройство работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Предельная грузоподъемность "Овода" 4 килограмма. Он оснащен качественной камерой, имеет высокую скорость и помехозащищенную связь. По словам разработчиков, дрон стоит около 40 тысяч рублей. Первые партии таких БПЛА уже поступили в подразделения ВС РФ и начали успешно применяться.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
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РИА Новости
1
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
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Кадры применения нового дрона-камикадзе "Овод" под Авдеевкой
Кадры применения нового дрона-камикадзе "Овод" под Авдеевкой
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авдеевка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ
Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО

ВС России с помощью нового дрона-камикадзе "Овод" уничтожили блиндаж ВСУ под Авдеевкой

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. На фронте СВО под Авдеевкой успешно применен новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод": с его помощью оператор беспилотника из Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ уничтожил украинский блиндаж, сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер.
Кадры, снятые самим примененным дроном, и видео объективного контроля с разведывательного коптера подтверждают успешное применение нового оружия и его высокую эффективность.
Тестирование нового дрона-камикадзе, предшествовавшее боевому применению, состоялось 21 июня под Донецком. Устройство работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица".
Предельная грузоподъемность "Овода" 4 килограмма. Он оснащен качественной камерой, имеет высокую скорость и помехозащищенную связь. По словам разработчиков, дрон стоит около 40 тысяч рублей. Первые партии таких БПЛА уже поступили в подразделения ВС РФ и начали успешно применяться.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеАвдеевкаВооруженные силы РФ
 
 
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