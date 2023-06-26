https://ria.ru/20230626/dron-1880479372.html

Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО

Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО - РИА Новости, 26.06.2023

Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО

На фронте СВО под Авдеевкой успешно применен новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод": с его помощью оператор беспилотника из Первой славянской... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:00

2023-06-26T15:00

2023-06-26T15:00

специальная военная операция на украине

авдеевка

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880485908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1a27b5762492d5b692ab726fb88c3a6.jpg

ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. На фронте СВО под Авдеевкой успешно применен новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод": с его помощью оператор беспилотника из Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ уничтожил украинский блиндаж, сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер. Кадры, снятые самим примененным дроном, и видео объективного контроля с разведывательного коптера подтверждают успешное применение нового оружия и его высокую эффективность. Тестирование нового дрона-камикадзе, предшествовавшее боевому применению, состоялось 21 июня под Донецком. Устройство работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Предельная грузоподъемность "Овода" 4 килограмма. Он оснащен качественной камерой, имеет высокую скорость и помехозащищенную связь. По словам разработчиков, дрон стоит около 40 тысяч рублей. Первые партии таких БПЛА уже поступили в подразделения ВС РФ и начали успешно применяться.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

авдеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры применения нового дрона-камикадзе "Овод" под Авдеевкой Кадры применения нового дрона-камикадзе "Овод" под Авдеевкой 2023-06-26T15:00 true PT0M19S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авдеевка, вооруженные силы рф