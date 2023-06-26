https://ria.ru/20230626/dron-1880479372.html
Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО
Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО - РИА Новости, 26.06.2023
Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО
На фронте СВО под Авдеевкой успешно применен новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод": с его помощью оператор беспилотника из Первой славянской... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T15:00
2023-06-26T15:00
2023-06-26T15:00
специальная военная операция на украине
авдеевка
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880485908_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_f1a27b5762492d5b692ab726fb88c3a6.jpg
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. На фронте СВО под Авдеевкой успешно применен новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод": с его помощью оператор беспилотника из Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ уничтожил украинский блиндаж, сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер. Кадры, снятые самим примененным дроном, и видео объективного контроля с разведывательного коптера подтверждают успешное применение нового оружия и его высокую эффективность. Тестирование нового дрона-камикадзе, предшествовавшее боевому применению, состоялось 21 июня под Донецком. Устройство работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица". Предельная грузоподъемность "Овода" 4 килограмма. Он оснащен качественной камерой, имеет высокую скорость и помехозащищенную связь. По словам разработчиков, дрон стоит около 40 тысяч рублей. Первые партии таких БПЛА уже поступили в подразделения ВС РФ и начали успешно применяться.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
авдеевка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880485908_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_4f21688c3cfe59285d0cdef0fe2903ee.jpg
Кадры применения нового дрона-камикадзе "Овод" под Авдеевкой
Кадры применения нового дрона-камикадзе "Овод" под Авдеевкой
2023-06-26T15:00
true
PT0M19S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авдеевка, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Авдеевка, Вооруженные силы РФ
Российские военные успешно применили новый дрон-камикадзе "Овод" в зоне СВО
ВС России с помощью нового дрона-камикадзе "Овод" уничтожили блиндаж ВСУ под Авдеевкой
ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. На фронте СВО под Авдеевкой успешно применен новый российский дрон-камикадзе под названием "Овод": с его помощью оператор беспилотника из Первой славянской бригады Первого армейского корпуса группировки войск "Юг" ВС РФ уничтожил украинский блиндаж, сообщил корреспонденту РИА Новости российский офицер.
Кадры, снятые самим примененным дроном, и видео объективного контроля с разведывательного коптера подтверждают успешное применение нового оружия и его высокую эффективность.
Тестирование нового дрона-камикадзе, предшествовавшее боевому применению, состоялось 21 июня под Донецком. Устройство работает по принципу First Person View (FPV), что в переводе с английского означает "вид от первого лица".
Предельная грузоподъемность "Овода" 4 килограмма. Он оснащен качественной камерой, имеет высокую скорость и помехозащищенную связь. По словам разработчиков, дрон стоит около 40 тысяч рублей. Первые партии таких БПЛА уже поступили в подразделения ВС РФ и начали успешно применяться.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине