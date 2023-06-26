https://ria.ru/20230626/draka-1880541601.html

В Москве задержали более 20 мигрантов после массовой драки

В Москве задержали более 20 мигрантов после массовой драки - РИА Новости, 26.06.2023

В Москве задержали более 20 мигрантов после массовой драки

Полицейские задержали 24 человека после потасовки на северо-востоке Москвы, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T17:28

2023-06-26T17:28

2023-06-26T17:51

происшествия

москва

средняя азия

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полицейские задержали 24 человека после потасовки на северо-востоке Москвы, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Информированный источник РИА Новости отметил, что все задержанные - мигранты из Средней Азии. Официально эти данные не раскрываются. Судя по релизу ГУМВД, сообщение о "конфликте между гражданами" на улице Берёзовая Аллея поступило в понедельник утром: по предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве и перерос в потасовку, которую прервали полицейские. "Задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства 24 человека. Один участник инцидента направлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В полиции добавили, что проводится проверка, в ходе которой "будет дана правовая оценка действиям участников происшествия".Подобная потасовка с участием мигрантов в столице - уже вторая за последние два дня, о которой стало известно журналистам. Первая произошла накануне в поселке Кокошкино в Новой Москве. О проверке по факту "массовой драки мигрантов" уже отчитался столичный главк СК.В полиции же, не уточняя миграционный статус драчунов, рассказали РИА Новости, что по факту получения травм в медицинские учреждения никто не обращался. Заявлений в полиции тоже нет, отмечали в ведомстве.

https://ria.ru/20230626/draka-1880496725.html

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происшествия, москва, средняя азия