https://ria.ru/20230626/draka-1880541601.html
В Москве задержали более 20 мигрантов после массовой драки
В Москве задержали более 20 мигрантов после массовой драки - РИА Новости, 26.06.2023
В Москве задержали более 20 мигрантов после массовой драки
Полицейские задержали 24 человека после потасовки на северо-востоке Москвы, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T17:28
2023-06-26T17:28
2023-06-26T17:51
происшествия
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средняя азия
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полицейские задержали 24 человека после потасовки на северо-востоке Москвы, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД. Информированный источник РИА Новости отметил, что все задержанные - мигранты из Средней Азии. Официально эти данные не раскрываются. Судя по релизу ГУМВД, сообщение о "конфликте между гражданами" на улице Берёзовая Аллея поступило в понедельник утром: по предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве и перерос в потасовку, которую прервали полицейские. "Задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства 24 человека. Один участник инцидента направлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении. В полиции добавили, что проводится проверка, в ходе которой "будет дана правовая оценка действиям участников происшествия".Подобная потасовка с участием мигрантов в столице - уже вторая за последние два дня, о которой стало известно журналистам. Первая произошла накануне в поселке Кокошкино в Новой Москве. О проверке по факту "массовой драки мигрантов" уже отчитался столичный главк СК.В полиции же, не уточняя миграционный статус драчунов, рассказали РИА Новости, что по факту получения травм в медицинские учреждения никто не обращался. Заявлений в полиции тоже нет, отмечали в ведомстве.
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происшествия, москва, средняя азия
Происшествия, Москва, Средняя Азия
В Москве задержали более 20 мигрантов после массовой драки
На северо-востоке Москвы полицейские задержали 24 мигранта после массовой драки
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полицейские задержали 24 человека после потасовки на северо-востоке Москвы, проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Информированный источник РИА Новости отметил, что все задержанные - мигранты из Средней Азии
. Официально эти данные не раскрываются.
В Новой Москве начали проверки после сообщений о массовой драке мигрантов
Судя по релизу ГУМВД, сообщение о "конфликте между гражданами" на улице Берёзовая Аллея поступило в понедельник утром: по предварительным данным, конфликт возник на бытовой почве и перерос в потасовку, которую прервали полицейские.
"Задержаны и доставлены в территориальный отдел полиции для разбирательства 24 человека. Один участник инцидента направлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что проводится проверка, в ходе которой "будет дана правовая оценка действиям участников происшествия".
Подобная потасовка с участием мигрантов в столице - уже вторая за последние два дня, о которой стало известно журналистам. Первая произошла накануне в поселке Кокошкино в Новой Москве. О проверке по факту "массовой драки мигрантов" уже отчитался столичный главк СК.
В полиции же, не уточняя миграционный статус драчунов, рассказали РИА Новости, что по факту получения травм в медицинские учреждения никто не обращался. Заявлений в полиции тоже нет, отмечали в ведомстве.