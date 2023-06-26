https://ria.ru/20230626/dorogi-1880573955.html

В Липецкой области восстановили последний поврежденный участок дороги

В Липецкой области восстановили последний поврежденный участок дороги - РИА Новости, 26.06.2023

В Липецкой области восстановили последний поврежденный участок дороги

Все поврежденные ранее дороги в Липецкой области восстановлены, сообщается в телеграм-канале правительства региона. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:54

2023-06-26T19:54

2023-06-26T19:54

россия

липецкая область

белоруссия

евгений пригожин

владимир путин

александр лукашенко

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

попытка вооруженного мятежа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Все поврежденные ранее дороги в Липецкой области восстановлены, сообщается в телеграм-канале правительства региона. "Последний повреждённый участок заасфальтировали. В Липецкой области полностью восстановили все дороги, на которых в субботу были созданы преграды для продвижения техники", - говорится в сообщении. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/chvk-1880436664.html

россия

липецкая область

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, липецкая область, белоруссия, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа