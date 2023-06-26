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В Липецкой области восстановили последний поврежденный участок дороги - РИА Новости, 26.06.2023
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19:54 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/dorogi-1880573955.html
В Липецкой области восстановили последний поврежденный участок дороги
В Липецкой области восстановили последний поврежденный участок дороги - РИА Новости, 26.06.2023
В Липецкой области восстановили последний поврежденный участок дороги
Все поврежденные ранее дороги в Липецкой области восстановлены, сообщается в телеграм-канале правительства региона. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:54
2023-06-26T19:54
россия
липецкая область
белоруссия
евгений пригожин
владимир путин
александр лукашенко
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
попытка вооруженного мятежа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Все поврежденные ранее дороги в Липецкой области восстановлены, сообщается в телеграм-канале правительства региона. "Последний повреждённый участок заасфальтировали. В Липецкой области полностью восстановили все дороги, на которых в субботу были созданы преграды для продвижения техники", - говорится в сообщении. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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россия
липецкая область
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россия, липецкая область, белоруссия, евгений пригожин, владимир путин, александр лукашенко, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), попытка вооруженного мятежа
Россия, Липецкая область, Белоруссия, Евгений Пригожин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Попытка вооруженного мятежа
В Липецкой области восстановили последний поврежденный участок дороги

Правительство Липецкой области: в регионе восстановили все поврежденные ранее дороги

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБойцы ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону
Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Бойцы ЧВК "Вагнер" на улице Ростова-на-Дону. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Все поврежденные ранее дороги в Липецкой области восстановлены, сообщается в телеграм-канале правительства региона.
«
"Последний повреждённый участок заасфальтировали. В Липецкой области полностью восстановили все дороги, на которых в субботу были созданы преграды для продвижения техники", - говорится в сообщении.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Сенатор считает, что ЧВК должны работать только за пределами России
Вчера, 12:05
 
РоссияЛипецкая областьБелоруссияЕвгений ПригожинВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Попытка вооруженного мятежа
 
 
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