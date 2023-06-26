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ВСУ обстреляли мечеть в Донецке - РИА Новости, 26.06.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:33 26.06.2023 (обновлено: 18:14 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/donetsk-1880431472.html
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке - РИА Новости, 26.06.2023
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, здание получило значительные повреждения, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве ДНР. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:33
2023-06-26T18:14
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, здание получило значительные повреждения, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве ДНР. &quot;Обстрел мечети в Донецке был рано утром, предположительно калибром 155 мм, пострадавших нет&quot;, - рассказал собеседник.Председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин уточнил, что пробита стена здания."По причине постоянных артиллерийских ударов по мусульманскому комплексу, который расположен Куйбышевском районе Донецка, мы перенесли молебны в Макеевку. Для прихожан Соборная мечеть Донецка закрыта который месяц, мы не можем подвергать риску жизнь и здоровье прихожан. Не могу сказать, когда она снова откроется", - сказал Брагин РИА Новости, добавив, что пока рано говорить о ремонтных работах.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он длится три дня, в этом году его начало приходится на 28 июня.
https://ria.ru/20230626/obstrely-1880384369.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

В ДНР сообщили, что ВСУ в преддверии Курбан-байрама обстреляли мечеть в Донецке

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, здание получило значительные повреждения, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве ДНР.
«

"Обстрел мечети в Донецке был рано утром, предположительно калибром 155 мм, пострадавших нет", - рассказал собеседник.

Председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин уточнил, что пробита стена здания.
«
"По причине постоянных артиллерийских ударов по мусульманскому комплексу, который расположен Куйбышевском районе Донецка, мы перенесли молебны в Макеевку. Для прихожан Соборная мечеть Донецка закрыта который месяц, мы не можем подвергать риску жизнь и здоровье прихожан. Не могу сказать, когда она снова откроется", - сказал Брагин РИА Новости, добавив, что пока рано говорить о ремонтных работах.
Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он длится три дня, в этом году его начало приходится на 28 июня.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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