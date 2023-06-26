https://ria.ru/20230626/donetsk-1880431472.html

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке - РИА Новости, 26.06.2023

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке

ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, здание получило значительные повреждения, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве ДНР. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:33

2023-06-26T11:33

2023-06-26T18:14

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 26 июн - РИА Новости. ВСУ обстреляли мечеть в Донецке, здание получило значительные повреждения, пострадавших нет, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве ДНР. "Обстрел мечети в Донецке был рано утром, предположительно калибром 155 мм, пострадавших нет", - рассказал собеседник.Председатель Духовного управления мусульман ДНР Рашид Брагин уточнил, что пробита стена здания."По причине постоянных артиллерийских ударов по мусульманскому комплексу, который расположен Куйбышевском районе Донецка, мы перенесли молебны в Макеевку. Для прихожан Соборная мечеть Донецка закрыта который месяц, мы не можем подвергать риску жизнь и здоровье прихожан. Не могу сказать, когда она снова откроется", - сказал Брагин РИА Новости, добавив, что пока рано говорить о ремонтных работах.Праздник жертвоприношения Курбан-байрам (по-тюркски), или Ид аль-Адха (по-арабски) - один из главных праздников мусульман. Он длится три дня, в этом году его начало приходится на 28 июня.

https://ria.ru/20230626/obstrely-1880384369.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия