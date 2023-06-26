https://ria.ru/20230626/dollar-1880386521.html
Курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с конца марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с конца марта 2022 года - РИА Новости, 26.06.2023
Курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с конца марта 2022 года
Курс доллара достиг 86,26 рубля, две другие основные торгуемые иностранные валюты также укрепились к отечественной, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T07:07
2023-06-26T07:07
2023-06-26T09:20
экономика
московская биржа
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_0:271:3072:1999_1920x0_80_0_0_da2fcd452b40d24bb94fa307bfc50c20.jpg
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Курс доллара достиг 86,26 рубля, две другие основные торгуемые иностранные валюты также укрепились к отечественной, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7:07 мск вырос на 1,56 рубля, минутами ранее американская валюта преодолела отметку в 87 рублей впервые с 29 марта прошлого года, максимально поднимаясь до 87,23 рубля.Европейская валюта подорожала на 2,1 рубля — до 94,44 рубля. Ранее она обновила очередной максимум, превысив отметку в 95 рублей впервые с 25 апреля этого года, максимально поднимаясь до 95,28 рубля.Юань усиливается на 22 копейки — до 11,93 рубля. Ранее на торгах он преодолел отметку в 12 рублей впервые с 7 апреля этого года, максимально повысившись до 12,06 рубля.Мировые цены на нефть в понедельник утром немного растут, но не превышают отметку в 75 долларов за баррель.По состоянию на 8:34 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,2% — до 74,16 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 69,3 доллара.
https://ria.ru/20230617/valyuta-1878870603.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1d/1874920080_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_2859be27f7ad772d34bad7ceaf1a6912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, московская биржа, россия
Экономика, Московская биржа, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Россия
Курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с конца марта 2022 года
Курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с 30 марта 2022 года
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Курс доллара достиг 86,26 рубля, две другие основные торгуемые иностранные валюты также укрепились к отечественной, следует из данных Московской биржи
.
Курс доллара расчетами "завтра" на 7:07 мск вырос на 1,56 рубля, минутами ранее американская валюта преодолела отметку в 87 рублей впервые с 29 марта прошлого года, максимально поднимаясь до 87,23 рубля.
Европейская валюта подорожала на 2,1 рубля — до 94,44 рубля. Ранее она обновила очередной максимум, превысив отметку в 95 рублей впервые с 25 апреля этого года, максимально поднимаясь до 95,28 рубля.
Юань усиливается на 22 копейки — до 11,93 рубля. Ранее на торгах он преодолел отметку в 12 рублей впервые с 7 апреля этого года, максимально повысившись до 12,06 рубля.
Мировые цены на нефть в понедельник утром немного растут, но не превышают отметку в 75 долларов за баррель.
По состоянию на 8:34 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,2% — до 74,16 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 69,3 доллара.
Рубль мог бы сменить доллар в качестве резервной валюты, считает Сечин