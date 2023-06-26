https://ria.ru/20230626/dollar-1880386521.html

Курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с конца марта 2022 года

Курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с конца марта 2022 года - РИА Новости, 26.06.2023

Курс доллара поднялся выше 86 рублей впервые с конца марта 2022 года

Курс доллара достиг 86,26 рубля, две другие основные торгуемые иностранные валюты также укрепились к отечественной, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T07:07

2023-06-26T07:07

2023-06-26T09:20

экономика

московская биржа

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Курс доллара достиг 86,26 рубля, две другие основные торгуемые иностранные валюты также укрепились к отечественной, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 7:07 мск вырос на 1,56 рубля, минутами ранее американская валюта преодолела отметку в 87 рублей впервые с 29 марта прошлого года, максимально поднимаясь до 87,23 рубля.Европейская валюта подорожала на 2,1 рубля — до 94,44 рубля. Ранее она обновила очередной максимум, превысив отметку в 95 рублей впервые с 25 апреля этого года, максимально поднимаясь до 95,28 рубля.Юань усиливается на 22 копейки — до 11,93 рубля. Ранее на торгах он преодолел отметку в 12 рублей впервые с 7 апреля этого года, максимально повысившись до 12,06 рубля.Мировые цены на нефть в понедельник утром немного растут, но не превышают отметку в 75 долларов за баррель.По состоянию на 8:34 мск цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent увеличивается на 0,2% — до 74,16 доллара за баррель, августовских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 69,3 доллара.

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экономика, московская биржа, россия