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Представитель России в МВФ заявил, что от доллара уходят из-за политики США - РИА Новости, 26.06.2023
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03:09 26.06.2023 (обновлено: 14:48 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/dollar-1880380792.html
Представитель России в МВФ заявил, что от доллара уходят из-за политики США
Представитель России в МВФ заявил, что от доллара уходят из-за политики США - РИА Новости, 26.06.2023
Представитель России в МВФ заявил, что от доллара уходят из-за политики США
США сами создали ситуацию, когда в мире начался поиск альтернатив американскому доллару, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T03:09
2023-06-26T14:48
россия
сша
китай
алексей можин
мвф
в мире
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. США сами создали ситуацию, когда в мире начался поиск альтернатив американскому доллару, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.&quot;Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это все происходит&quot;, — сообщил он.В частности, как рассказал Можин, в мире все больше используются другие национальные валюты, в первую очередь китайский юань. "Мы видим, что уже и иранцы, и бразильцы, и саудовцы переходят на торговлю в юанях не только с Китаем, но и с третьими странами", — подчеркнул он.Эксперт отметил, что американцы уже сейчас беспокоятся о судьбе доллара и отказ от этой валюты развивается довольно быстро. "Понятно, что это происходит не в один момент, но процесс уже начался", — сказал он. По мнению Можина, главный фактор той роли, которую доллар играл в мировой экономике в качестве резервной валюты и в качестве главного средства платежа и накоплений, заключался в отсутствии альтернатив. "Конечно, это не единственный фактор. Американская военная мощь тоже имеет значение, защищает валюту. Размеры американской экономики, финансового сектора тоже являются факторами, но все-таки главное — это просто отсутствие альтернатив", — сказал исполнительный директор от России в МВФ. Он добавил, что доллар является национальной валютой, которая выпускается "в целях национальных интересов, экономических и финансовых обязательств одной страны". Поэтому неправильно, что он так широко использовался и применялся в мире.
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россия, сша, китай, алексей можин, мвф, в мире
Россия, США, Китай, Алексей Можин, МВФ, В мире
Представитель России в МВФ заявил, что от доллара уходят из-за политики США

Директор от России в МВФ: США сами создали ситуацию, когда начался поиск замены доллару

© AP Photo / Mark LennihanДолларовые купюры
Долларовые купюры - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Mark Lennihan
Долларовые купюры. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. США сами создали ситуацию, когда в мире начался поиск альтернатив американскому доллару, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
«

"Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это все происходит", — сообщил он.

В частности, как рассказал Можин, в мире все больше используются другие национальные валюты, в первую очередь китайский юань. "Мы видим, что уже и иранцы, и бразильцы, и саудовцы переходят на торговлю в юанях не только с Китаем, но и с третьими странами", — подчеркнул он.
Эксперт отметил, что американцы уже сейчас беспокоятся о судьбе доллара и отказ от этой валюты развивается довольно быстро. "Понятно, что это происходит не в один момент, но процесс уже начался", — сказал он.
По мнению Можина, главный фактор той роли, которую доллар играл в мировой экономике в качестве резервной валюты и в качестве главного средства платежа и накоплений, заключался в отсутствии альтернатив.
"Конечно, это не единственный фактор. Американская военная мощь тоже имеет значение, защищает валюту. Размеры американской экономики, финансового сектора тоже являются факторами, но все-таки главное — это просто отсутствие альтернатив", — сказал исполнительный директор от России в МВФ.
Он добавил, что доллар является национальной валютой, которая выпускается "в целях национальных интересов, экономических и финансовых обязательств одной страны". Поэтому неправильно, что он так широко использовался и применялся в мире.
Исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) от России Алексей Можин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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