https://ria.ru/20230626/dollar-1880380792.html

Представитель России в МВФ заявил, что от доллара уходят из-за политики США

Представитель России в МВФ заявил, что от доллара уходят из-за политики США - РИА Новости, 26.06.2023

Представитель России в МВФ заявил, что от доллара уходят из-за политики США

США сами создали ситуацию, когда в мире начался поиск альтернатив американскому доллару, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T03:09

2023-06-26T03:09

2023-06-26T14:48

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алексей можин

мвф

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ВАШИНГТОН, 26 июн — РИА Новости. США сами создали ситуацию, когда в мире начался поиск альтернатив американскому доллару, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин."Американцы сами создали ситуацию, когда поиск альтернатив доллару неизбежно включился. И мы сейчас видим, как это все происходит", — сообщил он.В частности, как рассказал Можин, в мире все больше используются другие национальные валюты, в первую очередь китайский юань. "Мы видим, что уже и иранцы, и бразильцы, и саудовцы переходят на торговлю в юанях не только с Китаем, но и с третьими странами", — подчеркнул он.Эксперт отметил, что американцы уже сейчас беспокоятся о судьбе доллара и отказ от этой валюты развивается довольно быстро. "Понятно, что это происходит не в один момент, но процесс уже начался", — сказал он. По мнению Можина, главный фактор той роли, которую доллар играл в мировой экономике в качестве резервной валюты и в качестве главного средства платежа и накоплений, заключался в отсутствии альтернатив. "Конечно, это не единственный фактор. Американская военная мощь тоже имеет значение, защищает валюту. Размеры американской экономики, финансового сектора тоже являются факторами, но все-таки главное — это просто отсутствие альтернатив", — сказал исполнительный директор от России в МВФ. Он добавил, что доллар является национальной валютой, которая выпускается "в целях национальных интересов, экономических и финансовых обязательств одной страны". Поэтому неправильно, что он так широко использовался и применялся в мире.

https://ria.ru/20230626/dollar-1880374738.html

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россия, сша, китай, алексей можин, мвф, в мире