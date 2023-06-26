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Представитель России в МВФ заявил о превращении доллара в оружие
Представитель России в МВФ заявил о превращении доллара в оружие - РИА Новости, 26.06.2023
Представитель России в МВФ заявил о превращении доллара в оружие
Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T00:05
2023-06-26T00:05
2023-06-26T00:05
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алексей можин
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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой", - сообщил он. Как рассказал Можин, представители Запада в руководстве МВФ стараются обходить данную проблему, а руководство международной организации "не может не учитывать то давление, которое на него оказывают западные участники", имеющие значительное большинство голосов в совете директоров. В качестве примера необратимости фрагментации мировой экономики эксперт указал на последствия санкций против России, которые привели к временному исчезновению в стране отдельных категорий товаров из-за санкций. "Мы этот урок выучили, мы никогда не допустим того, чтобы опять оказаться в такой зависимости от импорта, по крайней мере, в стратегических секторах экономики. Весь мир вдруг неожиданно прозрел и заметил, что глобализация заставляет все страны идти по пути специализации в ущерб диверсификации экономики. Поэтому называйте этот процесс хоть деглобализацией, хоть фрагментацией, но он будет продолжаться", - подчеркнул Можин. Он добавил, что политика сдерживания в отношении России является "по сути дела, сознательным препятствием нашему экономическому развитию".
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россия, алексей можин, мвф, в мире
Россия, Алексей Можин, МВФ, В мире
Представитель России в МВФ заявил о превращении доллара в оружие
Представитель России в МВФ указал на необратимость фрагментации мировой экономики
ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин.
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"Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой", - сообщил он.
Как рассказал Можин, представители Запада в руководстве МВФ стараются обходить данную проблему, а руководство международной организации "не может не учитывать то давление, которое на него оказывают западные участники", имеющие значительное большинство голосов в совете директоров.
В качестве примера необратимости фрагментации мировой экономики эксперт указал на последствия санкций против России, которые привели к временному исчезновению в стране отдельных категорий товаров из-за санкций.
"Мы этот урок выучили, мы никогда не допустим того, чтобы опять оказаться в такой зависимости от импорта, по крайней мере, в стратегических секторах экономики. Весь мир вдруг неожиданно прозрел и заметил, что глобализация заставляет все страны идти по пути специализации в ущерб диверсификации экономики. Поэтому называйте этот процесс хоть деглобализацией, хоть фрагментацией, но он будет продолжаться", - подчеркнул Можин.
Он добавил, что политика сдерживания в отношении России является "по сути дела, сознательным препятствием нашему экономическому развитию".
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