https://ria.ru/20230626/dollar-1880374738.html

Представитель России в МВФ заявил о превращении доллара в оружие

Представитель России в МВФ заявил о превращении доллара в оружие - РИА Новости, 26.06.2023

Представитель России в МВФ заявил о превращении доллара в оружие

Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T00:05

2023-06-26T00:05

2023-06-26T00:05

россия

алексей можин

мвф

в мире

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ВАШИНГТОН, 26 июн - РИА Новости. Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой, заявил в интервью РИА Новости исполнительный директор от России в Международном валютном фонде (МВФ) Алексей Можин. "Вопиющее использование Западом в качестве оружия международной торговли, финансов и самих доллара и евро делает фрагментацию мировой экономики не только неизбежной, но и необратимой", - сообщил он. Как рассказал Можин, представители Запада в руководстве МВФ стараются обходить данную проблему, а руководство международной организации "не может не учитывать то давление, которое на него оказывают западные участники", имеющие значительное большинство голосов в совете директоров. В качестве примера необратимости фрагментации мировой экономики эксперт указал на последствия санкций против России, которые привели к временному исчезновению в стране отдельных категорий товаров из-за санкций. "Мы этот урок выучили, мы никогда не допустим того, чтобы опять оказаться в такой зависимости от импорта, по крайней мере, в стратегических секторах экономики. Весь мир вдруг неожиданно прозрел и заметил, что глобализация заставляет все страны идти по пути специализации в ущерб диверсификации экономики. Поэтому называйте этот процесс хоть деглобализацией, хоть фрагментацией, но он будет продолжаться", - подчеркнул Можин. Он добавил, что политика сдерживания в отношении России является "по сути дела, сознательным препятствием нашему экономическому развитию".

https://ria.ru/20230526/ekonomika-1874473260.html

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россия, алексей можин, мвф, в мире