https://ria.ru/20230626/deti-1880602007.html
Белгородские дети останутся отдыхать в Ярославской области до конца лета
Белгородские дети останутся отдыхать в Ярославской области до конца лета - РИА Новости, 26.06.2023
Белгородские дети останутся отдыхать в Ярославской области до конца лета
Дети из приграничного Грайворонского округа Белгородской области, приехавшие отдохнуть в Ярославскую область, останутся на отдыхе до конца лета, заявил... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:55
2023-06-26T23:55
2023-06-26T23:55
общество
белгородская область
ярославская область
ярославский район
михаил евраев
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Дети из приграничного Грайворонского округа Белгородской области, приехавшие отдохнуть в Ярославскую область, останутся на отдыхе до конца лета, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным правительства региона, в начале июня в область на отдых прибыли 299 детей из Грайворонского округа Белгородской области. Их приняли детские оздоровительные лагеря имени М. Горького, имени А. Матросова, санаторно-лесная школа имени Шарова в Ярославском районе и оздоровительный центр "Чайка" в Тутаевском районе. "По просьбе моего коллеги - губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова - продлим отдых ребят из Грайворонского района у нас до конца лета. Сейчас в регионе гостят почти 300 ребят из территорий, которые подверглись варварским атакам на мирных жителей со стороны ВСУ", - написал Евраев в своем телеграм-канале вечером в понедельник. Он рассказал, что дети успели побывать в ярославском планетарии и музее истории города, посетили музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха", Ростовский кремль, аэродром "Левцово", ездили по детской железной дороге и ходили в кино. "Сегодня участвовали в мастер-классах "Кванториума". В планах новые поездки и активности. У нас еще так много интересных мест, что и до конца лета не объехать", - отметил Евраев. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
https://ria.ru/20230614/deti-1877954210.html
https://ria.ru/20230604/obstrel-1876108424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, белгородская область, ярославская область, ярославский район, михаил евраев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Общество, Белгородская область, Ярославская область, Ярославский район, Михаил Евраев, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Белгородские дети останутся отдыхать в Ярославской области до конца лета
Белгородские дети из Грайворонского округа останутся в Ярославской области до конца лета
ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Дети из приграничного Грайворонского округа Белгородской области, приехавшие отдохнуть в Ярославскую область, останутся на отдыхе до конца лета, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.
По данным правительства региона, в начале июня в область на отдых прибыли 299 детей из Грайворонского округа Белгородской области. Их приняли детские оздоровительные лагеря имени М. Горького, имени А. Матросова, санаторно-лесная школа имени Шарова в Ярославском районе
и оздоровительный центр "Чайка" в Тутаевском районе
.
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"По просьбе моего коллеги - губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
- продлим отдых ребят из Грайворонского района
у нас до конца лета. Сейчас в регионе гостят почти 300 ребят из территорий, которые подверглись варварским атакам на мирных жителей со стороны ВСУ
", - написал Евраев в своем телеграм-канале вечером в понедельник.
Он рассказал, что дети успели побывать в ярославском планетарии и музее истории города, посетили музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха", Ростовский кремль, аэродром "Левцово", ездили по детской железной дороге и ходили в кино.
"Сегодня участвовали в мастер-классах "Кванториума". В планах новые поездки и активности. У нас еще так много интересных мест, что и до конца лета не объехать", - отметил Евраев.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.
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