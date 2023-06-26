https://ria.ru/20230626/deti-1880602007.html

Белгородские дети останутся отдыхать в Ярославской области до конца лета

Белгородские дети останутся отдыхать в Ярославской области до конца лета - РИА Новости, 26.06.2023

Белгородские дети останутся отдыхать в Ярославской области до конца лета

Дети из приграничного Грайворонского округа Белгородской области, приехавшие отдохнуть в Ярославскую область, останутся на отдыхе до конца лета, заявил... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T23:55

2023-06-26T23:55

2023-06-26T23:55

общество

белгородская область

ярославская область

ярославский район

михаил евраев

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

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ЯРОСЛАВЛЬ, 26 июн – РИА Новости. Дети из приграничного Грайворонского округа Белгородской области, приехавшие отдохнуть в Ярославскую область, останутся на отдыхе до конца лета, заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. По данным правительства региона, в начале июня в область на отдых прибыли 299 детей из Грайворонского округа Белгородской области. Их приняли детские оздоровительные лагеря имени М. Горького, имени А. Матросова, санаторно-лесная школа имени Шарова в Ярославском районе и оздоровительный центр "Чайка" в Тутаевском районе. "По просьбе моего коллеги - губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова - продлим отдых ребят из Грайворонского района у нас до конца лета. Сейчас в регионе гостят почти 300 ребят из территорий, которые подверглись варварским атакам на мирных жителей со стороны ВСУ", - написал Евраев в своем телеграм-канале вечером в понедельник. Он рассказал, что дети успели побывать в ярославском планетарии и музее истории города, посетили музей-заповедник Н.А. Некрасова "Карабиха", Ростовский кремль, аэродром "Левцово", ездили по детской железной дороге и ходили в кино. "Сегодня участвовали в мастер-классах "Кванториума". В планах новые поездки и активности. У нас еще так много интересных мест, что и до конца лета не объехать", - отметил Евраев. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Особенно пострадали Шебекинский и Грайворонский округа.

https://ria.ru/20230614/deti-1877954210.html

https://ria.ru/20230604/obstrel-1876108424.html

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Наталья Макарова

общество, белгородская область, ярославская область, ярославский район, михаил евраев, вячеслав гладков, вооруженные силы украины