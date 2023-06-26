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На Украине задержали мужчину, подозреваемого в организации торговли детьми - РИА Новости, 26.06.2023
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19:55 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/deti-1880574092.html
На Украине задержали мужчину, подозреваемого в организации торговли детьми
На Украине задержали мужчину, подозреваемого в организации торговли детьми - РИА Новости, 26.06.2023
На Украине задержали мужчину, подозреваемого в организации торговли детьми
На Украине задержан мужчина, подозреваемый в организации торговли детьми, сообщили в понедельник в украинской погранслужбе. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:55
2023-06-26T19:55
в мире
украина
закарпатская область
служба безопасности украины
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На Украине задержан мужчина, подозреваемый в организации торговли детьми, сообщили в понедельник в украинской погранслужбе. "25 тысяч долларов за ребенка: пограничники разоблачили схему торговли детьми. На КПП "Малые Селменцы" пограничники вместе с нацполицией и СБУ задержали мужчину. Он сопровождал женщину, которая должна была "продать" своего годовалого сына в Словакию", - говорится в сообщении погранслужбы в Telegram-канале. Утверждается, что житель Закарпатской области искал женщин в тяжелом материальном положении и склонял их к продаже детей. Мать должна была пересечь границу и передать ребенка подельникам. В результате женщина должна была получить 5 тысяч долларов, а организатор - 20 тысяч долларов. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
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в мире, украина, закарпатская область, служба безопасности украины
В мире, Украина, Закарпатская область, Служба безопасности Украины
На Украине задержали мужчину, подозреваемого в организации торговли детьми

Погранслужба: На Украине задержали мужчину, подозреваемого в организации торговли детьми

© Depositphotos.com / Ilya AndriyanovБеременная женщина с пачкой денег
Беременная женщина с пачкой денег - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Depositphotos.com / Ilya Andriyanov
Беременная женщина с пачкой денег. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На Украине задержан мужчина, подозреваемый в организации торговли детьми, сообщили в понедельник в украинской погранслужбе.
"25 тысяч долларов за ребенка: пограничники разоблачили схему торговли детьми. На КПП "Малые Селменцы" пограничники вместе с нацполицией и СБУ задержали мужчину. Он сопровождал женщину, которая должна была "продать" своего годовалого сына в Словакию", - говорится в сообщении погранслужбы в Telegram-канале.
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Утверждается, что житель Закарпатской области искал женщин в тяжелом материальном положении и склонял их к продаже детей. Мать должна была пересечь границу и передать ребенка подельникам. В результате женщина должна была получить 5 тысяч долларов, а организатор - 20 тысяч долларов. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.
 
В миреУкраинаЗакарпатская областьСлужба безопасности Украины
 
 
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