https://ria.ru/20230626/deti-1880574092.html

На Украине задержали мужчину, подозреваемого в организации торговли детьми

На Украине задержали мужчину, подозреваемого в организации торговли детьми - РИА Новости, 26.06.2023

На Украине задержали мужчину, подозреваемого в организации торговли детьми

На Украине задержан мужчина, подозреваемый в организации торговли детьми, сообщили в понедельник в украинской погранслужбе. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:55

2023-06-26T19:55

2023-06-26T19:55

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украина

закарпатская область

служба безопасности украины

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. На Украине задержан мужчина, подозреваемый в организации торговли детьми, сообщили в понедельник в украинской погранслужбе. "25 тысяч долларов за ребенка: пограничники разоблачили схему торговли детьми. На КПП "Малые Селменцы" пограничники вместе с нацполицией и СБУ задержали мужчину. Он сопровождал женщину, которая должна была "продать" своего годовалого сына в Словакию", - говорится в сообщении погранслужбы в Telegram-канале. Утверждается, что житель Закарпатской области искал женщин в тяжелом материальном положении и склонял их к продаже детей. Мать должна была пересечь границу и передать ребенка подельникам. В результате женщина должна была получить 5 тысяч долларов, а организатор - 20 тысяч долларов. Мужчине грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230626/planka-1880497289.html

украина

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в мире, украина, закарпатская область, служба безопасности украины