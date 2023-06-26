https://ria.ru/20230626/dagestan-1880572469.html

Директору худучилища объявили выговор из-за скандального показа мод

Директору худучилища объявили выговор из-за скандального показа мод - РИА Новости, 26.06.2023

Директору худучилища объявили выговор из-за скандального показа мод

Меры административного реагирования приняты по отношению к руководству Дагестанского художественного училища (ДХУ) после скандала вокруг показа мод, устроенного РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T19:40

2023-06-26T19:40

2023-06-26T19:40

александр маккуин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1e/1861901632_0:509:2734:2047_1920x0_80_0_0_eb1f1f6efef1a95e541ca1957b5857e6.jpg

МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Меры административного реагирования приняты по отношению к руководству Дагестанского художественного училища (ДХУ) после скандала вокруг показа мод, устроенного выпускниками в рамках дипломной работы, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства культуры республики. Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео с показа студентов ДХУ. Участники дефиле предстали в весьма экстравагантных нарядах. Одна из моделей, например, прошлась по импровизированному подиуму, неся на себе большой красный крест. Многие дагестанцы в комментариях возмутились этим показом, назвав его в том числе "отвратительным" и "развратным". В минкультуры республики сообщили, что в отношении руководства и педагогов училища проводится служебная проверка. "В министерстве культуры Дагестана состоялась встреча руководства с представителями Дагестанского художественного училища, духовенства и спортивного сообщества по поводу показа дипломных работ выпускниками ДХУ. … В связи со случившимся приняты меры административного реагирования по отношению к руководству Дагестанского художественного училища. Кроме того, изменились требования к сдаче дипломных работ", - говорится в сообщении. В пресс-службе министерства уточнили РИА Новости, что директору училища объявлен выговор. В самом худучилище ранее пояснили, что на видео - дипломная работа студентки отделения "Дизайна одежды". Коллекция посвящена английскому дизайнеру, модельеру Ли Александру Маккуину, который покончил с собой в феврале 2010 год из-за депрессии после смерти матери. В учреждении подчеркнули, что тема разрабатывалась на основе его работ и рассуждений о моде, при реализации дипломного проекта не ставились какие-либо провокационные или пропагандистские задачи.

https://ria.ru/20230626/dagestan-1880524908.html

https://ria.ru/20230621/zaytsev-1879360866.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

александр маккуин