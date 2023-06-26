https://ria.ru/20230626/dagestan-1880572469.html
Директору худучилища объявили выговор из-за скандального показа мод
Директору худучилища объявили выговор из-за скандального показа мод - РИА Новости, 26.06.2023
Директору худучилища объявили выговор из-за скандального показа мод
Меры административного реагирования приняты по отношению к руководству Дагестанского художественного училища (ДХУ) после скандала вокруг показа мод, устроенного РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T19:40
2023-06-26T19:40
2023-06-26T19:40
александр маккуин
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МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Меры административного реагирования приняты по отношению к руководству Дагестанского художественного училища (ДХУ) после скандала вокруг показа мод, устроенного выпускниками в рамках дипломной работы, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства культуры республики. Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео с показа студентов ДХУ. Участники дефиле предстали в весьма экстравагантных нарядах. Одна из моделей, например, прошлась по импровизированному подиуму, неся на себе большой красный крест. Многие дагестанцы в комментариях возмутились этим показом, назвав его в том числе "отвратительным" и "развратным". В минкультуры республики сообщили, что в отношении руководства и педагогов училища проводится служебная проверка. "В министерстве культуры Дагестана состоялась встреча руководства с представителями Дагестанского художественного училища, духовенства и спортивного сообщества по поводу показа дипломных работ выпускниками ДХУ. … В связи со случившимся приняты меры административного реагирования по отношению к руководству Дагестанского художественного училища. Кроме того, изменились требования к сдаче дипломных работ", - говорится в сообщении. В пресс-службе министерства уточнили РИА Новости, что директору училища объявлен выговор. В самом худучилище ранее пояснили, что на видео - дипломная работа студентки отделения "Дизайна одежды". Коллекция посвящена английскому дизайнеру, модельеру Ли Александру Маккуину, который покончил с собой в феврале 2010 год из-за депрессии после смерти матери. В учреждении подчеркнули, что тема разрабатывалась на основе его работ и рассуждений о моде, при реализации дипломного проекта не ставились какие-либо провокационные или пропагандистские задачи.
https://ria.ru/20230626/dagestan-1880524908.html
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александр маккуин
Директору худучилища объявили выговор из-за скандального показа мод
В Дагестане директору худучилища объявили выговор из-за скандального показа мод
МАХАЧКАЛА, 26 июн - РИА Новости. Меры административного реагирования приняты по отношению к руководству Дагестанского художественного училища (ДХУ) после скандала вокруг показа мод, устроенного выпускниками в рамках дипломной работы, сообщили в понедельник в пресс-службе министерства культуры республики.
Ранее в социальных сетях и Telegram-каналах распространилось видео с показа студентов ДХУ. Участники дефиле предстали в весьма экстравагантных нарядах. Одна из моделей, например, прошлась по импровизированному подиуму, неся на себе большой красный крест. Многие дагестанцы в комментариях возмутились этим показом, назвав его в том числе "отвратительным" и "развратным". В минкультуры республики сообщили, что в отношении руководства и педагогов училища проводится служебная проверка.
В Дагестане начали проверку после скандала вокруг показа мод в худучилище
"В министерстве культуры Дагестана состоялась встреча руководства с представителями Дагестанского художественного училища, духовенства и спортивного сообщества по поводу показа дипломных работ выпускниками ДХУ. … В связи со случившимся приняты меры административного реагирования по отношению к руководству Дагестанского художественного училища. Кроме того, изменились требования к сдаче дипломных работ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе министерства уточнили РИА Новости, что директору училища объявлен выговор.
В самом худучилище ранее пояснили, что на видео - дипломная работа студентки отделения "Дизайна одежды". Коллекция посвящена английскому дизайнеру, модельеру Ли Александру Маккуину
, который покончил с собой в феврале 2010 год из-за депрессии после смерти матери.
В учреждении подчеркнули, что тема разрабатывалась на основе его работ и рассуждений о моде, при реализации дипломного проекта не ставились какие-либо провокационные или пропагандистские задачи.
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