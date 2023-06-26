https://ria.ru/20230626/braziliya-1880598601.html

В Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России

В Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России - РИА Новости, 26.06.2023

В Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России

Никто не заинтересован в ослаблении России, Бразилия выступает за нормализацию ситуации в РФ, сообщил помощник по международным вопросам президента Бразилии... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T23:10

2023-06-26T23:10

2023-06-26T23:10

в мире

россия

евгений пригожин

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

владимир путин

белоруссия

бразилия

александр лукашенко

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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Никто не заинтересован в ослаблении России, Бразилия выступает за нормализацию ситуации в РФ, сообщил помощник по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим. "Люди не знают, как будет разворачиваться (ситуация). Мы заинтересованы, чтобы (ситуация в РФ) нормализовалась. Никто не заинтересован в ослабленной России", - приводит слова чиновника газета Folha de S.Paulo. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа . Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/kontakty-1880586727.html

https://ria.ru/20230626/vagner-1880597045.html

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белоруссия

бразилия

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в мире, россия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, белоруссия, бразилия, александр лукашенко