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В Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России - РИА Новости, 26.06.2023
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23:10 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/braziliya-1880598601.html
В Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России
В Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России - РИА Новости, 26.06.2023
В Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России
Никто не заинтересован в ослаблении России, Бразилия выступает за нормализацию ситуации в РФ, сообщил помощник по международным вопросам президента Бразилии... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:10
2023-06-26T23:10
в мире
россия
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
белоруссия
бразилия
александр лукашенко
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Никто не заинтересован в ослаблении России, Бразилия выступает за нормализацию ситуации в РФ, сообщил помощник по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим. "Люди не знают, как будет разворачиваться (ситуация). Мы заинтересованы, чтобы (ситуация в РФ) нормализовалась. Никто не заинтересован в ослабленной России", - приводит слова чиновника газета Folha de S.Paulo. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа . Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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в мире, россия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, белоруссия, бразилия, александр лукашенко
В мире, Россия, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Белоруссия, Бразилия, Александр Лукашенко
В Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России

Помощник президента Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
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Флаг Бразилии. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Никто не заинтересован в ослаблении России, Бразилия выступает за нормализацию ситуации в РФ, сообщил помощник по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим.
"Люди не знают, как будет разворачиваться (ситуация). Мы заинтересованы, чтобы (ситуация в РФ) нормализовалась. Никто не заинтересован в ослабленной России", - приводит слова чиновника газета Folha de S.Paulo.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В США заявили, что на выходных провели хорошие и прямые контакты с Россией
Вчера, 21:36
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа . Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
В США считают, что Китай встревожен попыткой мятежа "Вагнера"
Вчера, 22:57
 
В миреРоссияЕвгений ПригожинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Владимир ПутинБелоруссияБразилияАлександр Лукашенко
 
 
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