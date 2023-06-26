https://ria.ru/20230626/braziliya-1880598601.html
В Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России
В Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России - РИА Новости, 26.06.2023
В Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России
Никто не заинтересован в ослаблении России, Бразилия выступает за нормализацию ситуации в РФ, сообщил помощник по международным вопросам президента Бразилии... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T23:10
2023-06-26T23:10
2023-06-26T23:10
в мире
россия
евгений пригожин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
владимир путин
белоруссия
бразилия
александр лукашенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июн - РИА Новости. Никто не заинтересован в ослаблении России, Бразилия выступает за нормализацию ситуации в РФ, сообщил помощник по международным вопросам президента Бразилии Селсу Аморим. "Люди не знают, как будет разворачиваться (ситуация). Мы заинтересованы, чтобы (ситуация в РФ) нормализовалась. Никто не заинтересован в ослабленной России", - приводит слова чиновника газета Folha de S.Paulo. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа . Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/kontakty-1880586727.html
https://ria.ru/20230626/vagner-1880597045.html
россия
белоруссия
бразилия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, евгений пригожин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), владимир путин, белоруссия, бразилия, александр лукашенко
В мире, Россия, Евгений Пригожин, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Владимир Путин, Белоруссия, Бразилия, Александр Лукашенко
В Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России
Помощник президента Бразилии сообщили, что никто не заинтересован в ослаблении России