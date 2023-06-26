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В США рассказали о судьбе машин пехоты Bradley, переданных Киеву - РИА Новости, 26.06.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:00 26.06.2023 (обновлено: 14:17 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/bradley-1880464880.html
В США рассказали о судьбе машин пехоты Bradley, переданных Киеву
В США рассказали о судьбе машин пехоты Bradley, переданных Киеву - РИА Новости, 26.06.2023
В США рассказали о судьбе машин пехоты Bradley, переданных Киеву
В США признают, что по меньшей мере 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены, это более 15% от обещанного числа, пишет газета New... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:00
2023-06-26T14:17
специальная военная операция на украине
в мире
сша
киев
m2 bradley
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В США признают, что по меньшей мере 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены, это более 15% от обещанного числа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли несколько американских машин пехоты. В частности 10 июня Минобороны РФ сообщало, что Киев потерял пять Bradley."Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины. В марте США обязались передать 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них - более 15% - были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий", - пишет газета.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
https://ria.ru/20230614/rossiya-1877949931.html
https://ria.ru/20230626/gaubitsa-1880455484.html
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в мире, сша, киев, m2 bradley
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Киев, M2 Bradley
В США рассказали о судьбе машин пехоты Bradley, переданных Киеву

В США признают, что Киев потерял уже больше 15 процентов от обещанных боевых машин Bradley

Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023
Минобороны РФ показало кадры уничтоженных танков.10 июня 2023. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В США признают, что по меньшей мере 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены, это более 15% от обещанного числа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.
Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли несколько американских машин пехоты. В частности 10 июня Минобороны РФ сообщало, что Киев потерял пять Bradley.
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
СМИ: Россия уничтожила почти все БМП Bradley ВСУ из-за двух просчетов Киева
14 июня, 09:05
"Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины. В марте США обязались передать 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них - более 15% - были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий", - пишет газета.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.
Военнослужащие ВС России - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
Источник: ВС России уничтожили украинскую гаубицу под Херсоном
Вчера, 13:25
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКиевM2 Bradley
 
 
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