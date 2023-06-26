https://ria.ru/20230626/bradley-1880464880.html

В США рассказали о судьбе машин пехоты Bradley, переданных Киеву

В США рассказали о судьбе машин пехоты Bradley, переданных Киеву - РИА Новости, 26.06.2023

В США рассказали о судьбе машин пехоты Bradley, переданных Киеву

В США признают, что по меньшей мере 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены, это более 15% от обещанного числа, пишет газета New... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:00

2023-06-26T14:00

2023-06-26T14:17

специальная военная операция на украине

в мире

сша

киев

m2 bradley

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/0a/1877407590_134:0:1171:583_1920x0_80_0_0_9335904bd015145040d3490f67d2211f.jpg

МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. В США признают, что по меньшей мере 17 машин пехоты Bradley, переданных Киеву, повреждены или уничтожены, это более 15% от обещанного числа, пишет газета New York Times со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.Ранее сообщалось, что украинские войска потеряли несколько американских машин пехоты. В частности 10 июня Минобороны РФ сообщало, что Киев потерял пять Bradley."Ожесточенное сопротивление сказалось на вооружении Украины. В марте США обязались передать 113 боевых машин Bradley. По словам чиновника, по меньшей мере 17 из них - более 15% - были повреждены или уничтожены в ходе боевых действий", - пишет газета.Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях, началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. По его словам, Украина уже потеряла 160 танков и 360 бронемашин. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе.

https://ria.ru/20230614/rossiya-1877949931.html

https://ria.ru/20230626/gaubitsa-1880455484.html

сша

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, киев, m2 bradley