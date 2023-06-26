https://ria.ru/20230626/bezopasnost-1880464742.html
Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности
Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности - РИА Новости, 26.06.2023
Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности
Решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит прежде всего от кадрового потенциала страны, заявил президент... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:00
2023-06-26T14:00
2023-06-26T14:00
владимир путин
общество
безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит прежде всего от кадрового потенциала страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках, решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны", - сказал Путин в обращении к участникам Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего".Он считает важным то, что на российские предприятия приходит все больше молодых профессионалов – компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, готовых брать на себя ответственность, предлагать нестандартные решения."Именно такие люди – и молодежь, и опытные специалисты, коллективы наших предприятий – обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей для жизни страны продукции – гражданской и оборонной", - подчеркнул президент.Он также считает символичным, что форум, собравший молодых инженеров, ученых, технологов, студентов и аспирантов вузов, а также представителей общественных организаций из большинства регионов России и ряда зарубежных стран, проходит на тульской земле, которая всегда славилась своими мастерами, династиями рабочих, инженеров, оружейников."Уверен, он послужит развитию кадрового потенциала ведущих отраслей российской промышленности, росту авторитета и престижа инженерных и рабочих профессий и, конечно, позволит укрепить партнерские связи, дать старт новым совместным проектам. Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной работы и успехов", - добавил Путин.
https://ria.ru/20230331/bezopasnost-1862171394.html
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владимир путин, общество, безопасность
Владимир Путин, Общество, Безопасность
Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности
Путин заявил, что решение задач по укреплению безопасности зависит от кадрового потенциала
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит прежде всего от кадрового потенциала страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках, решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны", - сказал Путин в обращении к участникам Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего".
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Он считает важным то, что на российские предприятия приходит все больше молодых профессионалов – компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, готовых брать на себя ответственность, предлагать нестандартные решения.
«
"Именно такие люди – и молодежь, и опытные специалисты, коллективы наших предприятий – обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей для жизни страны продукции – гражданской и оборонной", - подчеркнул президент.
Он также считает символичным, что форум, собравший молодых инженеров, ученых, технологов, студентов и аспирантов вузов, а также представителей общественных организаций из большинства регионов России и ряда зарубежных стран, проходит на тульской земле, которая всегда славилась своими мастерами, династиями рабочих, инженеров, оружейников.
"Уверен, он послужит развитию кадрового потенциала ведущих отраслей российской промышленности, росту авторитета и престижа инженерных и рабочих профессий и, конечно, позволит укрепить партнерские связи, дать старт новым совместным проектам. Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной работы и успехов", - добавил Путин.
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