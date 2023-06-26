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Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности - РИА Новости, 26.06.2023
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14:00 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/bezopasnost-1880464742.html
Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности
Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности - РИА Новости, 26.06.2023
Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности
Решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит прежде всего от кадрового потенциала страны, заявил президент... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:00
2023-06-26T14:00
владимир путин
общество
безопасность
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит прежде всего от кадрового потенциала страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках, решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны", - сказал Путин в обращении к участникам Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего".Он считает важным то, что на российские предприятия приходит все больше молодых профессионалов – компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, готовых брать на себя ответственность, предлагать нестандартные решения.&quot;Именно такие люди – и молодежь, и опытные специалисты, коллективы наших предприятий – обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей для жизни страны продукции – гражданской и оборонной&quot;, - подчеркнул президент.Он также считает символичным, что форум, собравший молодых инженеров, ученых, технологов, студентов и аспирантов вузов, а также представителей общественных организаций из большинства регионов России и ряда зарубежных стран, проходит на тульской земле, которая всегда славилась своими мастерами, династиями рабочих, инженеров, оружейников."Уверен, он послужит развитию кадрового потенциала ведущих отраслей российской промышленности, росту авторитета и престижа инженерных и рабочих профессий и, конечно, позволит укрепить партнерские связи, дать старт новым совместным проектам. Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной работы и успехов", - добавил Путин.
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владимир путин, общество, безопасность
Владимир Путин, Общество, Безопасность
Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности

Путин заявил, что решение задач по укреплению безопасности зависит от кадрового потенциала

© РИА Новости / Фотохост-агентство | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит прежде всего от кадрового потенциала страны, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках, решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны", - сказал Путин в обращении к участникам Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего".
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Он считает важным то, что на российские предприятия приходит все больше молодых профессионалов – компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, готовых брать на себя ответственность, предлагать нестандартные решения.
«

"Именно такие люди – и молодежь, и опытные специалисты, коллективы наших предприятий – обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей для жизни страны продукции – гражданской и оборонной", - подчеркнул президент.

Он также считает символичным, что форум, собравший молодых инженеров, ученых, технологов, студентов и аспирантов вузов, а также представителей общественных организаций из большинства регионов России и ряда зарубежных стран, проходит на тульской земле, которая всегда славилась своими мастерами, династиями рабочих, инженеров, оружейников.
"Уверен, он послужит развитию кадрового потенциала ведущих отраслей российской промышленности, росту авторитета и престижа инженерных и рабочих профессий и, конечно, позволит укрепить партнерские связи, дать старт новым совместным проектам. Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной работы и успехов", - добавил Путин.
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