https://ria.ru/20230626/bezopasnost-1880464742.html

Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности

Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности - РИА Новости, 26.06.2023

Путин рассказал, от чего зависит решение задач по укреплению безопасности

Решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит прежде всего от кадрового потенциала страны, заявил президент... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:00

2023-06-26T14:00

2023-06-26T14:00

владимир путин

общество

безопасность

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Решение ключевых задач по укреплению безопасности и технологического суверенитета России зависит прежде всего от кадрового потенциала страны, заявил президент РФ Владимир Путин."Сегодня именно от кадрового потенциала в огромной степени зависит уверенное развитие отечественной индустрии, наращивание ее конкурентных способностей, позиций как на внутреннем, так и на глобальном рынках, решение ключевых задач по укреплению безопасности, экономического и технологического суверенитета страны", - сказал Путин в обращении к участникам Международного молодежного промышленного форума "Инженеры будущего".Он считает важным то, что на российские предприятия приходит все больше молодых профессионалов – компетентных, грамотных, творчески и по-современному мыслящих, готовых брать на себя ответственность, предлагать нестандартные решения."Именно такие люди – и молодежь, и опытные специалисты, коллективы наших предприятий – обеспечили устойчивую работу промышленности России, ее развитие в условиях жестких внешних вызовов, добились роста производства важнейшей для жизни страны продукции – гражданской и оборонной", - подчеркнул президент.Он также считает символичным, что форум, собравший молодых инженеров, ученых, технологов, студентов и аспирантов вузов, а также представителей общественных организаций из большинства регионов России и ряда зарубежных стран, проходит на тульской земле, которая всегда славилась своими мастерами, династиями рабочих, инженеров, оружейников."Уверен, он послужит развитию кадрового потенциала ведущих отраслей российской промышленности, росту авторитета и престижа инженерных и рабочих профессий и, конечно, позволит укрепить партнерские связи, дать старт новым совместным проектам. Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной работы и успехов", - добавил Путин.

https://ria.ru/20230331/bezopasnost-1862171394.html

https://ria.ru/20230512/efimov-1871237253.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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владимир путин, общество, безопасность