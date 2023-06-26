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Офицер бундесвера раскритиковал слова Бербок о мятеже Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
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21:44 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/berbok-1880586908.html
Офицер бундесвера раскритиковал слова Бербок о мятеже Пригожина
Офицер бундесвера раскритиковал слова Бербок о мятеже Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023
Офицер бундесвера раскритиковал слова Бербок о мятеже Пригожина
Образ действий, при помощи которого удалось относительно бескровно избежать мятежа в России, является признаком того, насколько стабильна система под... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T21:44
2023-06-26T21:44
россия
германия
мали
евгений пригожин
анналена бербок
владимир путин
фсб
бундесвер германии
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БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Образ действий, при помощи которого удалось относительно бескровно избежать мятежа в России, является признаком того, насколько стабильна система под руководством президента Владимира Путина, что противоречит высказываниям ряда политиков, в числе которых - глава МИД Германии Анналена Бербок, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. Ранее Бербок заявила, что в контексте событий в России 24 июня видит "разрушительные последствия" для системы российской власти, а также "массовые пробоины в российской пропаганде". Бербок не стала раскрывать свою мысль. "Совсем наоборот - образ действий, при помощи которых удалось относительно без потерь избежать мятежа, является индикатором того, насколько стабильна система и насколько суверенно Путин смог с этим справиться при помощи своих институтов", - заявил Розе. По его словам, некоторые люди "уже потирали руки", надеяcь на моментальные последствия и выгодные для Запада изменения в системе госаппарата РФ. Розе напомнил, что Германия тоже преследует свои цели в Африке, к примеру, в Мали, где правительство ФРГ в последний раз продлило на год мандат на участие военнослужащих бундесвера миссии ООН по стабилизации в регионе. "Напрашивается вопрос: будет ли и дальше правительство Мали держаться за идею использования наёмников "Вагнера" или же снова обратится к европейским войскам или ООН", - сказал Розе. В этой связи Розе отметил преимущество частных военных компаний на территории третьих стран, однако напомнил и об исходящих от них рисков. "Мне интересно, какое будет найдено практическое решение для войск ЧВК "Вагнер", учитывая, что на территории РФ находится или находилось до пяти бригад, и сколько их них будут отсутствовать теперь на передовой", - добавил он. Юрген Розе - немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником Бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник, в Берлине надеются на стабилизацию ситуации в России после событий минувших выходных. Он уточнил, что Берлин не болел за какую-либо из сторон. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/vagner-1880583777.html
https://radiosputnik.ria.ru/20230626/tryudo-1880543617.html
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россия, германия, мали, евгений пригожин, анналена бербок, владимир путин, фсб, бундесвер германии, оон
Россия, Германия, Мали, Евгений Пригожин, Анналена Бербок, Владимир Путин, ФСБ, Бундесвер Германии, ООН
Офицер бундесвера раскритиковал слова Бербок о мятеже Пригожина

Немецкий офицер раскритиковал слова Бербок о разрушительных последствиях мятежа Пригожина

© AP Photo / Markus SchreiberГлава МИД Германии Анналена Бербок
Глава МИД Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Глава МИД Германии Анналена Бербок. Архивное фото
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БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Образ действий, при помощи которого удалось относительно бескровно избежать мятежа в России, является признаком того, насколько стабильна система под руководством президента Владимира Путина, что противоречит высказываниям ряда политиков, в числе которых - глава МИД Германии Анналена Бербок, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе.
Ранее Бербок заявила, что в контексте событий в России 24 июня видит "разрушительные последствия" для системы российской власти, а также "массовые пробоины в российской пропаганде". Бербок не стала раскрывать свою мысль.
«
"Совсем наоборот - образ действий, при помощи которых удалось относительно без потерь избежать мятежа, является индикатором того, насколько стабильна система и насколько суверенно Путин смог с этим справиться при помощи своих институтов", - заявил Розе.
По его словам, некоторые люди "уже потирали руки", надеяcь на моментальные последствия и выгодные для Запада изменения в системе госаппарата РФ.
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В США считают преждевременным оценивать влияние мятежа ЧВК на ход СВО
Вчера, 21:10
Розе напомнил, что Германия тоже преследует свои цели в Африке, к примеру, в Мали, где правительство ФРГ в последний раз продлило на год мандат на участие военнослужащих бундесвера миссии ООН по стабилизации в регионе.
"Напрашивается вопрос: будет ли и дальше правительство Мали держаться за идею использования наёмников "Вагнера" или же снова обратится к европейским войскам или ООН", - сказал Розе.
В этой связи Розе отметил преимущество частных военных компаний на территории третьих стран, однако напомнил и об исходящих от них рисков.
"Мне интересно, какое будет найдено практическое решение для войск ЧВК "Вагнер", учитывая, что на территории РФ находится или находилось до пяти бригад, и сколько их них будут отсутствовать теперь на передовой", - добавил он.
Юрген Розе - немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником Бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Вчера, 17:33
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник, в Берлине надеются на стабилизацию ситуации в России после событий минувших выходных. Он уточнил, что Берлин не болел за какую-либо из сторон.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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Вчера, 17:30
 
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