https://ria.ru/20230626/berbok-1880586908.html

Офицер бундесвера раскритиковал слова Бербок о мятеже Пригожина

Офицер бундесвера раскритиковал слова Бербок о мятеже Пригожина - РИА Новости, 26.06.2023

Офицер бундесвера раскритиковал слова Бербок о мятеже Пригожина

Образ действий, при помощи которого удалось относительно бескровно избежать мятежа в России, является признаком того, насколько стабильна система под... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T21:44

2023-06-26T21:44

2023-06-26T21:44

россия

германия

мали

евгений пригожин

анналена бербок

владимир путин

фсб

бундесвер германии

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БЕРЛИН, 26 июн - РИА Новости. Образ действий, при помощи которого удалось относительно бескровно избежать мятежа в России, является признаком того, насколько стабильна система под руководством президента Владимира Путина, что противоречит высказываниям ряда политиков, в числе которых - глава МИД Германии Анналена Бербок, заявил РИА Новости эксперт, подполковник бундесвера в отставке Юрген Розе. Ранее Бербок заявила, что в контексте событий в России 24 июня видит "разрушительные последствия" для системы российской власти, а также "массовые пробоины в российской пропаганде". Бербок не стала раскрывать свою мысль. "Совсем наоборот - образ действий, при помощи которых удалось относительно без потерь избежать мятежа, является индикатором того, насколько стабильна система и насколько суверенно Путин смог с этим справиться при помощи своих институтов", - заявил Розе. По его словам, некоторые люди "уже потирали руки", надеяcь на моментальные последствия и выгодные для Запада изменения в системе госаппарата РФ. Розе напомнил, что Германия тоже преследует свои цели в Африке, к примеру, в Мали, где правительство ФРГ в последний раз продлило на год мандат на участие военнослужащих бундесвера миссии ООН по стабилизации в регионе. "Напрашивается вопрос: будет ли и дальше правительство Мали держаться за идею использования наёмников "Вагнера" или же снова обратится к европейским войскам или ООН", - сказал Розе. В этой связи Розе отметил преимущество частных военных компаний на территории третьих стран, однако напомнил и об исходящих от них рисков. "Мне интересно, какое будет найдено практическое решение для войск ЧВК "Вагнер", учитывая, что на территории РФ находится или находилось до пяти бригад, и сколько их них будут отсутствовать теперь на передовой", - добавил он. Юрген Розе - немецкий публицист, член партии СДПГ. В 2007 году, будучи подполковником Бундесвера, Розе по соображениям совести отказался обслуживать посылаемые в Афганистан самолеты Tornado и подал начальству рапорт с просьбой о переводе на другую работу. Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил в понедельник, в Берлине надеются на стабилизацию ситуации в России после событий минувших выходных. Он уточнил, что Берлин не болел за какую-либо из сторон. В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/vagner-1880583777.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230626/tryudo-1880543617.html

https://ria.ru/20230626/lavrov-1880542027.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, германия, мали, евгений пригожин, анналена бербок, владимир путин, фсб, бундесвер германии, оон