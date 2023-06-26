Белоусов оценил ситуацию с продовольствием и дорогами в южных регионах
Белоусов назвал ситуацию с продовольствием и дорогами в южных регионах стабильной
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Андрей Белоусов
Заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ситуация с продовольствием и с дорогами в южных регионах стабильна, хотя пробки остаются, сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.
"Что касается торговли – тоже отмечался некоторый рост спроса, в основном это касалось южных регионов. В Ростовской области, по данным, спрос вырос на 10-15%, в Липецкой – на 30%, в Воронежской – на 50%. Никаких перебоев с торговлей не было, запасов хватило, и причем с большим резервом. По ценам - сейчас проводятся замеры цен, к вечеру будет информация, но судя по первым данным, тоже пока все стабильно, ничего не происходит. Запасы составляют от двух недель до месяца - все находится под контролем", - сказал он.
Белоусов также добавил, что движение по трассе М-4 восстановлено. "Движение по М-4 "Дон" начало поэтапно восстанавливаться с часу ночи воскресенья. На сегодняшний момент там полностью движение восстановлено. Хотя пробки остаются", - сообщил он.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.