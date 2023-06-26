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Белоусов оценил ситуацию с продовольствием и дорогами в южных регионах - РИА Новости, 26.06.2023
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12:51 26.06.2023 (обновлено: 13:43 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/belousov-1880447544.html
Белоусов оценил ситуацию с продовольствием и дорогами в южных регионах
Белоусов оценил ситуацию с продовольствием и дорогами в южных регионах - РИА Новости, 26.06.2023
Белоусов оценил ситуацию с продовольствием и дорогами в южных регионах
Ситуация с продовольствием и с дорогами в южных регионах стабильна, хотя пробки остаются, сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:51
2023-06-26T13:43
андрей белоусов
россия
попытка вооруженного мятежа
ростовская область
михаил мишустин
экономика
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ситуация с продовольствием и с дорогами в южных регионах стабильна, хотя пробки остаются, сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным."Что касается торговли – тоже отмечался некоторый рост спроса, в основном это касалось южных регионов. В Ростовской области, по данным, спрос вырос на 10-15%, в Липецкой – на 30%, в Воронежской – на 50%. Никаких перебоев с торговлей не было, запасов хватило, и причем с большим резервом. По ценам - сейчас проводятся замеры цен, к вечеру будет информация, но судя по первым данным, тоже пока все стабильно, ничего не происходит. Запасы составляют от двух недель до месяца - все находится под контролем", - сказал он.Белоусов также добавил, что движение по трассе М-4 восстановлено. "Движение по М-4 "Дон" начало поэтапно восстанавливаться с часу ночи воскресенья. На сегодняшний момент там полностью движение восстановлено. Хотя пробки остаются", - сообщил он.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/dorogi-1880453368.html
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андрей белоусов, россия, попытка вооруженного мятежа, ростовская область, михаил мишустин, экономика
Андрей Белоусов, Россия, Попытка вооруженного мятежа, Ростовская область, Михаил Мишустин, Экономика
Белоусов оценил ситуацию с продовольствием и дорогами в южных регионах

Белоусов назвал ситуацию с продовольствием и дорогами в южных регионах стабильной

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства России Андрей Белоусов
Заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ситуация с продовольствием и с дорогами в южных регионах стабильна, хотя пробки остаются, сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным.
"Что касается торговли – тоже отмечался некоторый рост спроса, в основном это касалось южных регионов. В Ростовской области, по данным, спрос вырос на 10-15%, в Липецкой – на 30%, в Воронежской – на 50%. Никаких перебоев с торговлей не было, запасов хватило, и причем с большим резервом. По ценам - сейчас проводятся замеры цен, к вечеру будет информация, но судя по первым данным, тоже пока все стабильно, ничего не происходит. Запасы составляют от двух недель до месяца - все находится под контролем", - сказал он.
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Белоусов также добавил, что движение по трассе М-4 восстановлено. "Движение по М-4 "Дон" начало поэтапно восстанавливаться с часу ночи воскресенья. На сегодняшний момент там полностью движение восстановлено. Хотя пробки остаются", - сообщил он.
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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Андрей БелоусовРоссияПопытка вооруженного мятежаРостовская областьМихаил МишустинЭкономика
 
 
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