https://ria.ru/20230626/belousov-1880447544.html

Белоусов оценил ситуацию с продовольствием и дорогами в южных регионах

Белоусов оценил ситуацию с продовольствием и дорогами в южных регионах - РИА Новости, 26.06.2023

Белоусов оценил ситуацию с продовольствием и дорогами в южных регионах

Ситуация с продовольствием и с дорогами в южных регионах стабильна, хотя пробки остаются, сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:51

2023-06-26T12:51

2023-06-26T13:43

андрей белоусов

россия

попытка вооруженного мятежа

ростовская область

михаил мишустин

экономика

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ситуация с продовольствием и с дорогами в южных регионах стабильна, хотя пробки остаются, сообщил первый заместитель председателя правительства России Андрей Белоусов на совещании с премьером Михаилом Мишустиным."Что касается торговли – тоже отмечался некоторый рост спроса, в основном это касалось южных регионов. В Ростовской области, по данным, спрос вырос на 10-15%, в Липецкой – на 30%, в Воронежской – на 50%. Никаких перебоев с торговлей не было, запасов хватило, и причем с большим резервом. По ценам - сейчас проводятся замеры цен, к вечеру будет информация, но судя по первым данным, тоже пока все стабильно, ничего не происходит. Запасы составляют от двух недель до месяца - все находится под контролем", - сказал он.Белоусов также добавил, что движение по трассе М-4 восстановлено. "Движение по М-4 "Дон" начало поэтапно восстанавливаться с часу ночи воскресенья. На сегодняшний момент там полностью движение восстановлено. Хотя пробки остаются", - сообщил он.В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/dorogi-1880453368.html

https://ria.ru/20230626/medorganizatsii-1880447395.html

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ростовская область

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андрей белоусов, россия, попытка вооруженного мятежа, ростовская область, михаил мишустин, экономика