https://ria.ru/20230626/batiskaf-1880470528.html

СМИ: владелец пропавшего батискафа "хищно" искал клиентов для экспедиций

СМИ: владелец пропавшего батискафа "хищно" искал клиентов для экспедиций - РИА Новости, 26.06.2023

СМИ: владелец пропавшего батискафа "хищно" искал клиентов для экспедиций

Основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший пропавшим в Атлантике батискафом "Титан", изо всех сил пытался привлечь известных клиентов к участию в... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:19

2023-06-26T14:19

2023-06-26T14:19

в мире

сша

франция

поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший пропавшим в Атлантике батискафом "Титан", изо всех сил пытался привлечь известных клиентов к участию в экспедициях, несмотря на опасения экспертов по поводу безопасности судна, пишет газета Times со ссылкой на представителя отрасли. Издание сообщает, что Раш, который погиб вместе с четырьмя пассажирами внутри батискафа, отправившегося к месту крушения "Титаника", изо всех сил пытался сделать экспедиции компании прибыльными и "хищно" привлекал клиентов, в то время как члены профессионального и исследовательского сообщества выражали беспокойство относительно безопасности таких погружений. "Он мог убедить даже того, кто знал и понимал риски... это было действительно довольно хищно", - заявил газете глава компании-производителя подводных лодок Triton Submarines Патрик Лахи. Газета сообщает, что Раш утверждал, будто отраслевые стандарты сертификации не поспевают за его инновационными технологиями. При этом Лахи заявил, что комбинация цилиндрического корпуса "Титана" из углеродного волокна и титановых торцевых крышек была устаревшей, непредсказуемой и опасной. Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложностью работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала. Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.

https://ria.ru/20230625/batiskaf-1880372722.html

https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880085260.html

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в мире, сша, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа