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СМИ: владелец пропавшего батискафа "хищно" искал клиентов для экспедиций - РИА Новости, 26.06.2023
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14:19 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/batiskaf-1880470528.html
СМИ: владелец пропавшего батискафа "хищно" искал клиентов для экспедиций
СМИ: владелец пропавшего батискафа "хищно" искал клиентов для экспедиций - РИА Новости, 26.06.2023
СМИ: владелец пропавшего батискафа "хищно" искал клиентов для экспедиций
Основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший пропавшим в Атлантике батискафом "Титан", изо всех сил пытался привлечь известных клиентов к участию в... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:19
2023-06-26T14:19
в мире
сша
франция
поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший пропавшим в Атлантике батискафом "Титан", изо всех сил пытался привлечь известных клиентов к участию в экспедициях, несмотря на опасения экспертов по поводу безопасности судна, пишет газета Times со ссылкой на представителя отрасли. Издание сообщает, что Раш, который погиб вместе с четырьмя пассажирами внутри батискафа, отправившегося к месту крушения "Титаника", изо всех сил пытался сделать экспедиции компании прибыльными и "хищно" привлекал клиентов, в то время как члены профессионального и исследовательского сообщества выражали беспокойство относительно безопасности таких погружений. "Он мог убедить даже того, кто знал и понимал риски... это было действительно довольно хищно", - заявил газете глава компании-производителя подводных лодок Triton Submarines Патрик Лахи. Газета сообщает, что Раш утверждал, будто отраслевые стандарты сертификации не поспевают за его инновационными технологиями. При этом Лахи заявил, что комбинация цилиндрического корпуса "Титана" из углеродного волокна и титановых торцевых крышек была устаревшей, непредсказуемой и опасной. Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложностью работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала. Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения. На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
https://ria.ru/20230625/batiskaf-1880372722.html
https://ria.ru/20230623/batiskaf-1880085260.html
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в мире, сша, франция, поиски пропавшего у обломков "титаника" батискафа
В мире, США, Франция, Поиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
СМИ: владелец пропавшего батискафа "хищно" искал клиентов для экспедиций

Times: владелец пропавшего батискафа "хищно" искал известных клиентов для экспедиций

© AP Photo / Wilfredo LeeОснователь OceanGate Стоктон Раш
Основатель OceanGate Стоктон Раш - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© AP Photo / Wilfredo Lee
Основатель OceanGate Стоктон Раш. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Основатель компании OceanGate Стоктон Раш, управлявший пропавшим в Атлантике батискафом "Титан", изо всех сил пытался привлечь известных клиентов к участию в экспедициях, несмотря на опасения экспертов по поводу безопасности судна, пишет газета Times со ссылкой на представителя отрасли.
Издание сообщает, что Раш, который погиб вместе с четырьмя пассажирами внутри батискафа, отправившегося к месту крушения "Титаника", изо всех сил пытался сделать экспедиции компании прибыльными и "хищно" привлекал клиентов, в то время как члены профессионального и исследовательского сообщества выражали беспокойство относительно безопасности таких погружений.
Батискаф Titan компании OceanGate - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
Береговая охрана США начала расследование трагедии с пропавшим батискафом
25 июня, 23:36
"Он мог убедить даже того, кто знал и понимал риски... это было действительно довольно хищно", - заявил газете глава компании-производителя подводных лодок Triton Submarines Патрик Лахи.
Газета сообщает, что Раш утверждал, будто отраслевые стандарты сертификации не поспевают за его инновационными технологиями. При этом Лахи заявил, что комбинация цилиндрического корпуса "Титана" из углеродного волокна и титановых торцевых крышек была устаревшей, непредсказуемой и опасной.
Ранее береговая охрана США, которая проводила поисково-спасательную операцию, сообщила, что батискаф "Титан" разрушен в результате взрыва, а пять членов его экипажа погибли. Участники поисковой операции также заявили, что в связи с глубиной, на которой находятся обломки, и сложностью работы на ней вероятность обнаружения останков погибших мала.
Катер береговой охраны США в Бостоне - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
СМИ: ВМС Британии знали о взрыве батискафа "Титан" после его пропажи
23 июня, 19:39
Туристический аппарат "Титан" пропал 18 июня во время спуска к обломкам "Титаника" - океанского лайнера, который затонул в северной Атлантике в 1912 году на глубине 3,8 километра. Связь с батискафом, на борту которого находились пять человек, пропала менее чем через два часа после его погружения.
На борту аппарата, принадлежавшего американской компании OceanGate Expeditions, находились ее основатель Стоктон Раш, ветеран глубоководных исследований из Франции Поль-Анри Наржеоле, британский миллиардер и космический турист Хамиш Хардинг, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман.
 
В миреСШАФранцияПоиски пропавшего у обломков "Титаника" батискафа
 
 
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