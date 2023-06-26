https://ria.ru/20230626/banya-1880444745.html

Луценко поблагодарил бизнес Вологодчины за подготовку бани для бойцов СВО

Луценко поблагодарил бизнес Вологодчины за подготовку бани для бойцов СВО - РИА Новости, 26.06.2023

Луценко поблагодарил бизнес Вологодчины за подготовку бани для бойцов СВО

Торжественная церемония награждения жителей Вологодской области, принимавших активное участие в обустройстве и отправке бани на колесах в зону специальной... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:34

2023-06-26T12:34

2023-06-26T12:34

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

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ВОЛОГДА, 26 июн — РИА Новости. Торжественная церемония награждения жителей Вологодской области, принимавших активное участие в обустройстве и отправке бани на колесах в зону специальной военной операции (СВО), состоялась в региональном Законодательном собрании, сообщает пресс-служба парламента области."Сегодня здесь собрались люди, которых объединила одна общая цель. Это желание помочь российским бойцам в зоне СВО. Вместе мы реализовали очень нужный проект. Спасибо депутату "Единой России" Анатолию Дианову за то, что сумел всех объединить вокруг своей идеи. Проект состоялся благодаря общим усилиям. Начиная от ремонта кузова, заканчивая перевозкой на трале. Благодарю каждого из вас за то, что поддержали проект", - цитирует пресс-служба спикера заксобрания Андрея Луценко.Он добавил, что наши бойцы в зоне СВО рискуют жизнями, им необходима поддержка."Мы получили с передовой обратную связь, военнослужащие очень ценят ваш труд и заботу. Спасибо", - отметил Луценко.По данным пресс-службы, представители бизнеса за свой счет провели полное техническое обслуживание автомобиля, привели в порядок все части бани – парилку, каменку, предбанник. В результате для бойцов был подготовлен полноценный мобильный банный комплекс с бензопилой для распилки дров, генератором и банными принадлежностями."Очень важно, что мы смотрим в одном направлении и объединились для общей цели – помочь бойцам. Никого не пришлось уговаривать включиться в проект, многие сами звонили и предлагали помощь. Это дорогого стоит. Бойцы говорят, баня топится сейчас круглые сутки, даже составлен график приема процедур", - заявил создатель идеи, депутат заксобрания региона Анатолий Дианов.По его словам, кроме предпринимателей большую поддержку оказал благотворительный фонд "Времена года". Благодаря волонтерам вместе с баней было отправлено более трех тысяч упаковок сухого душа.Луценко наградил всех участников проекта Благодарностями за личный вклад в оказании поддержки мобилизованным и высокий патриотизм.Доставку автомобиля через КПП в зону СВО и передачу машины военным осуществили руководитель исполкома "Единой России" Дмитрий Антонов и глава Сокольского округа Юрий Васин. Часть пути машину вели своим ходом."Машину перегоняли сначала на трале, затем ехали на ней через гражданский КПП. Хочется сказать, что автомобиль прекрасно подготовлен, все работает. Предприниматели молодцы, сделали все отлично", - рассказал Антонов.Мобильную баню подготовили в Вологде за два месяца. Бойцы начали пользоваться комплексом уже в конце мая.

https://ria.ru/20230516/initsiativy-1872182250.html

вологодская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко