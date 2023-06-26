https://ria.ru/20230626/bali-1880426545.html

На Бали россиянина задержали за избиение местного парковщика, сообщили СМИ

На Бали россиянина задержали за избиение местного парковщика, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2023

На Бали россиянина задержали за избиение местного парковщика, сообщили СМИ

Полиция Бали задержала гражданина России за избиение местного парковщика возле пляжа Келингкинг в районе Нуса-Пенида, сообщает индонезийский портал Detik. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T11:08

2023-06-26T11:08

2023-06-26T12:32

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полиция Бали задержала гражданина России за избиение местного парковщика возле пляжа Келингкинг в районе Нуса-Пенида, сообщает индонезийский портал Detik. По данным издания, россиянин напал на местного жителя в субботу, 24 июня. Парковщик, работающий на популярном среди туристов пляже, был "избит до крови" – напавший "четыре раза ударил (его) в подбородок". По сообщению портала, турист был зол на жителя Бали за то, что тот подвинул блокировавший дорогу мотоцикл россиянина. "После того, как в полиции... было получено сообщение об избиении парковщика на пляже Келингкинг, следственная группа немедленно начала расследование", - заявил глава местной полиции Ида Багус Путра Сумерта. Россиянин был арестован в гостинице рано утром в понедельник. Сообщается, что он находился на Бали с 23 июня прошлого года. В последнее время в индонезийских СМИ появлялось все больше сообщений о случаях депортации российских граждан из Индонезии, в том числе с курортного острова Бали. Прозвучал также ряд негативных заявлений в отношении российских туристов, вводились и новые санкции, в частности, губернатор Бали Вайан Костер опубликовал список из восьми запретов для туристов на Бали.

https://ria.ru/20230622/arest-1879872747.html

https://ria.ru/20230314/bali-1857840725.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

бали, россия, индонезия, в мире, новости - туризм