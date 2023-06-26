https://ria.ru/20230626/bali-1880426545.html
На Бали россиянина задержали за избиение местного парковщика, сообщили СМИ
На Бали россиянина задержали за избиение местного парковщика, сообщили СМИ - РИА Новости, 26.06.2023
На Бали россиянина задержали за избиение местного парковщика, сообщили СМИ
Полиция Бали задержала гражданина России за избиение местного парковщика возле пляжа Келингкинг в районе Нуса-Пенида, сообщает индонезийский портал Detik. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T11:08
2023-06-26T11:08
2023-06-26T12:32
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полиция Бали задержала гражданина России за избиение местного парковщика возле пляжа Келингкинг в районе Нуса-Пенида, сообщает индонезийский портал Detik. По данным издания, россиянин напал на местного жителя в субботу, 24 июня. Парковщик, работающий на популярном среди туристов пляже, был "избит до крови" – напавший "четыре раза ударил (его) в подбородок". По сообщению портала, турист был зол на жителя Бали за то, что тот подвинул блокировавший дорогу мотоцикл россиянина. "После того, как в полиции... было получено сообщение об избиении парковщика на пляже Келингкинг, следственная группа немедленно начала расследование", - заявил глава местной полиции Ида Багус Путра Сумерта. Россиянин был арестован в гостинице рано утром в понедельник. Сообщается, что он находился на Бали с 23 июня прошлого года. В последнее время в индонезийских СМИ появлялось все больше сообщений о случаях депортации российских граждан из Индонезии, в том числе с курортного острова Бали. Прозвучал также ряд негативных заявлений в отношении российских туристов, вводились и новые санкции, в частности, губернатор Бали Вайан Костер опубликовал список из восьми запретов для туристов на Бали.
https://ria.ru/20230622/arest-1879872747.html
https://ria.ru/20230314/bali-1857840725.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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бали, россия, индонезия, в мире, новости - туризм
Бали, Россия, Индонезия, В мире, Туризм, Новости - Туризм
На Бали россиянина задержали за избиение местного парковщика, сообщили СМИ
Полиция Бали задержала гражданина России за избиение парковщика возле пляжа Келингкинг
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости.
Полиция Бали задержала гражданина России за избиение местного парковщика возле пляжа Келингкинг в районе Нуса-Пенида, сообщает индонезийский портал Detik
.
По данным издания, россиянин напал на местного жителя в субботу, 24 июня. Парковщик, работающий на популярном среди туристов пляже, был "избит до крови" – напавший "четыре раза ударил (его) в подбородок". По сообщению портала, турист был зол на жителя Бали за то, что тот подвинул блокировавший дорогу мотоцикл россиянина.
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"После того, как в полиции... было получено сообщение об избиении парковщика на пляже Келингкинг, следственная группа немедленно начала расследование", - заявил глава местной полиции Ида Багус Путра Сумерта.
Россиянин был арестован в гостинице рано утром в понедельник. Сообщается, что он находился на Бали с 23 июня прошлого года.
В последнее время в индонезийских СМИ появлялось все больше сообщений о случаях депортации российских граждан из Индонезии
, в том числе с курортного острова Бали. Прозвучал также ряд негативных заявлений в отношении российских туристов, вводились и новые санкции, в частности, губернатор Бали Вайан Костер опубликовал список из восьми запретов для туристов на Бали.
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