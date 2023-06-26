https://ria.ru/20230626/avtobus-1880470350.html

В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу

В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу - РИА Новости, 26.06.2023

В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу

Водитель рейсового автобуса в Архангельске не закрыл двери во время движения, и один из пассажиров на полном ходу выпрыгнул на тротуар, упал и получил травмы,... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:19

2023-06-26T14:19

2023-06-26T14:22

происшествия

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МУРМАНСК, 26 июн – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Архангельске не закрыл двери во время движения, и один из пассажиров на полном ходу выпрыгнул на тротуар, упал и получил травмы, сообщили в группе ГИБДД по Архангельску в соцсети "ВКонтакте". Инцидент произошел вечером 13 июня, но видео эффектного трюка появилось только в понедельник. "В городе Архангельске на проспекте Ленинградском водитель автобуса 64 допустил движение автобуса с открытыми дверьми и падение пассажира. Пострадавшего с переломами госпитализировали", - рассказали в ГИБДД. Оно сопровождается видеозаписью из салона автобуса, на которой видно, что автобус движется с довольно большой скоростью, но молодой человек бесстрашно совершает прыжок на тротуар через открытую дверь. На видео, снятое боковой камерой на автобусе, видно, что выпрыгнувший падает и получает травмы. Также видео сопровождается комментарием водителя – пожилого мужчины, который пояснил, что в салоне был "галдеж". Водитель утверждает, что нажал на кнопку закрытия двери, но она не закрылась, а он не убедился. "Потом подошла кондуктор и сказала закрыть, я закрыл и продолжил маршрут. А что у меня пассажир (выпрыгнул), мне никто не сказал", - приводится комментарий водителя.

https://ria.ru/20230524/avariya-1873771557.html

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происшествия, архангельск, гибдд мвд рф