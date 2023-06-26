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В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу - РИА Новости, 26.06.2023
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14:19 26.06.2023 (обновлено: 14:22 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/avtobus-1880470350.html
В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу
В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу - РИА Новости, 26.06.2023
В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу
Водитель рейсового автобуса в Архангельске не закрыл двери во время движения, и один из пассажиров на полном ходу выпрыгнул на тротуар, упал и получил травмы,... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:19
2023-06-26T14:22
происшествия
архангельск
гибдд мвд рф
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МУРМАНСК, 26 июн – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Архангельске не закрыл двери во время движения, и один из пассажиров на полном ходу выпрыгнул на тротуар, упал и получил травмы, сообщили в группе ГИБДД по Архангельску в соцсети "ВКонтакте". Инцидент произошел вечером 13 июня, но видео эффектного трюка появилось только в понедельник. "В городе Архангельске на проспекте Ленинградском водитель автобуса 64 допустил движение автобуса с открытыми дверьми и падение пассажира. Пострадавшего с переломами госпитализировали", - рассказали в ГИБДД. Оно сопровождается видеозаписью из салона автобуса, на которой видно, что автобус движется с довольно большой скоростью, но молодой человек бесстрашно совершает прыжок на тротуар через открытую дверь. На видео, снятое боковой камерой на автобусе, видно, что выпрыгнувший падает и получает травмы. Также видео сопровождается комментарием водителя – пожилого мужчины, который пояснил, что в салоне был "галдеж". Водитель утверждает, что нажал на кнопку закрытия двери, но она не закрылась, а он не убедился. "Потом подошла кондуктор и сказала закрыть, я закрыл и продолжил маршрут. А что у меня пассажир (выпрыгнул), мне никто не сказал", - приводится комментарий водителя.
https://ria.ru/20230524/avariya-1873771557.html
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происшествия, архангельск, гибдд мвд рф
Происшествия, Архангельск, ГИБДД МВД РФ
В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу

В Архангельске пассажир выпрыгнул из автобуса на полном ходу и получил травмы

© iStock.com / Aleksei AndreevЗнак аварийной остановки
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© iStock.com / Aleksei Andreev
Знак аварийной остановки. Архивное фото
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МУРМАНСК, 26 июн – РИА Новости. Водитель рейсового автобуса в Архангельске не закрыл двери во время движения, и один из пассажиров на полном ходу выпрыгнул на тротуар, упал и получил травмы, сообщили в группе ГИБДД по Архангельску в соцсети "ВКонтакте".
Инцидент произошел вечером 13 июня, но видео эффектного трюка появилось только в понедельник.
"В городе Архангельске на проспекте Ленинградском водитель автобуса 64 допустил движение автобуса с открытыми дверьми и падение пассажира. Пострадавшего с переломами госпитализировали", - рассказали в ГИБДД.
Оно сопровождается видеозаписью из салона автобуса, на которой видно, что автобус движется с довольно большой скоростью, но молодой человек бесстрашно совершает прыжок на тротуар через открытую дверь. На видео, снятое боковой камерой на автобусе, видно, что выпрыгнувший падает и получает травмы.
Также видео сопровождается комментарием водителя – пожилого мужчины, который пояснил, что в салоне был "галдеж". Водитель утверждает, что нажал на кнопку закрытия двери, но она не закрылась, а он не убедился. "Потом подошла кондуктор и сказала закрыть, я закрыл и продолжил маршрут. А что у меня пассажир (выпрыгнул), мне никто не сказал", - приводится комментарий водителя.
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ПроисшествияАрхангельскГИБДД МВД РФ
 
 
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