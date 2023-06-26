https://ria.ru/20230626/aviadeboshir-1880464225.html
СМИ: в Греции посадили самолет с авиадебоширами из России
СМИ: в Греции посадили самолет с авиадебоширами из России - РИА Новости, 26.06.2023
СМИ: в Греции посадили самолет с авиадебоширами из России
Самолет авиакомпании EasyJet, следовавший из британского Манчестера в турецкий Даламан, совершил экстренную посадку в Греции из-за агрессивных россиян на борту, РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T14:02
2023-06-26T14:02
2023-06-26T23:25
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греция
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании EasyJet, следовавший из британского Манчестера в турецкий Даламан, совершил экстренную посадку в Греции из-за агрессивных россиян на борту, сообщает Mirror. Два нетрезвых гражданина России во время полета кричали на пассажиров и членов экипажа, пишет издание.Пилоты совершили незапланированную посадку в Греции, где полиция арестовала путешественников 39 и 48 лет. Им были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и неподчинении инструкциям экипажа. После этого дебоширов освободили, суд назначен на ноябрь. Россияне не обязаны присутствовать на заседании, их интересы будут защищать адвокаты.Представитель авиакомпании подтвердил, что из-за дебоширов самолет действительно пришлось посадить в Греции. После дозаправки лайнер продолжил полет в Даламан."Хотя такие инциденты случаются редко, мы относимся к ним очень серьезно и не потерпим оскорбительного или угрожающего поведения на борту. Безопасность и благополучие пассажиров и экипажа всегда были приоритетом авиакомпании", — сказал представитель перевозчика.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости - туризм, греция, манчестер, россия, easyjet
Туризм, Новости - Туризм, Греция, Манчестер, Россия, EasyJet
СМИ: в Греции посадили самолет с авиадебоширами из России
В Греции посадили самолет и арестовали россиян, угрожавших бортпроводникам и пассажирам
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости.
Самолет авиакомпании EasyJet, следовавший из британского Манчестера в турецкий Даламан, совершил экстренную посадку в Греции из-за агрессивных россиян на борту, сообщает
Mirror.
Два нетрезвых гражданина России
во время полета кричали на пассажиров и членов экипажа, пишет издание.
Пилоты совершили незапланированную посадку в Греции, где полиция арестовала путешественников 39 и 48 лет. Им были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и неподчинении инструкциям экипажа. После этого дебоширов освободили, суд назначен на ноябрь. Россияне не обязаны присутствовать на заседании, их интересы будут защищать адвокаты.
Представитель авиакомпании подтвердил, что из-за дебоширов самолет действительно пришлось посадить в Греции. После дозаправки лайнер продолжил полет в Даламан.
"Хотя такие инциденты случаются редко, мы относимся к ним очень серьезно и не потерпим оскорбительного или угрожающего поведения на борту. Безопасность и благополучие пассажиров и экипажа всегда были приоритетом авиакомпании", — сказал представитель перевозчика.
Драки в небе и последствия: как теперь наказывают авиадебоширов в России