https://ria.ru/20230626/aviadeboshir-1880464225.html

СМИ: в Греции посадили самолет с авиадебоширами из России

СМИ: в Греции посадили самолет с авиадебоширами из России - РИА Новости, 26.06.2023

СМИ: в Греции посадили самолет с авиадебоширами из России

Самолет авиакомпании EasyJet, следовавший из британского Манчестера в турецкий Даламан, совершил экстренную посадку в Греции из-за агрессивных россиян на борту, РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T14:02

2023-06-26T14:02

2023-06-26T23:25

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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Самолет авиакомпании EasyJet, следовавший из британского Манчестера в турецкий Даламан, совершил экстренную посадку в Греции из-за агрессивных россиян на борту, сообщает Mirror. Два нетрезвых гражданина России во время полета кричали на пассажиров и членов экипажа, пишет издание.Пилоты совершили незапланированную посадку в Греции, где полиция арестовала путешественников 39 и 48 лет. Им были предъявлены обвинения в нарушении общественного порядка и неподчинении инструкциям экипажа. После этого дебоширов освободили, суд назначен на ноябрь. Россияне не обязаны присутствовать на заседании, их интересы будут защищать адвокаты.Представитель авиакомпании подтвердил, что из-за дебоширов самолет действительно пришлось посадить в Греции. После дозаправки лайнер продолжил полет в Даламан."Хотя такие инциденты случаются редко, мы относимся к ним очень серьезно и не потерпим оскорбительного или угрожающего поведения на борту. Безопасность и благополучие пассажиров и экипажа всегда были приоритетом авиакомпании", — сказал представитель перевозчика.

https://ria.ru/20221201/aviadeboshiry-1835191449.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

новости - туризм, греция, манчестер, россия, easyjet