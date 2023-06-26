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Суд арестовал жителя Приамурья, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 26.06.2023
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10:35 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/arest-1880416859.html
Суд арестовал жителя Приамурья, обвиняемого в госизмене
Суд арестовал жителя Приамурья, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 26.06.2023
Суд арестовал жителя Приамурья, обвиняемого в госизмене
Благовещенский городской суд заключил под стражу на два месяца жителя Амурской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, сообщает пресс-служба городского суда. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:35
2023-06-26T10:35
происшествия
амурская область
благовещенский городской суд
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Благовещенский городской суд заключил под стражу на два месяца жителя Амурской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, сообщает пресс-служба городского суда. Ранее в понедельник ФСБ заявила, что проживающего в Амурской области уроженца Львовской области задержали за государственную измену. По данным следствия, мужчина сделал более 10 денежных переводов "для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации". "Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя УФСБ России по Амурской области об избрании меры пресечения жителю Приамурья, ранее не судимому, обвиняемому в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Учитывая тяжесть преступления, характер и степень общественной опасности, обстоятельства инкриминируемого деяния, а также начальную стадию расследования уголовного дела, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
амурская область
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происшествия, амурская область, благовещенский городской суд
Происшествия, Амурская область, Благовещенский городской суд
Суд арестовал жителя Приамурья, обвиняемого в госизмене

Суд арестовал жителя Приамурья, обвиняемого в госизмене за переводы денег на дроны для ВСУ

© Sputnik | Перейти в медиабанкСотрудник полиции в суде
Сотрудник полиции в суде
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Сотрудник полиции в суде. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Благовещенский городской суд заключил под стражу на два месяца жителя Амурской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, сообщает пресс-служба городского суда.
Ранее в понедельник ФСБ заявила, что проживающего в Амурской области уроженца Львовской области задержали за государственную измену. По данным следствия, мужчина сделал более 10 денежных переводов "для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации".
"Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя УФСБ России по Амурской области об избрании меры пресечения жителю Приамурья, ранее не судимому, обвиняемому в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Учитывая тяжесть преступления, характер и степень общественной опасности, обстоятельства инкриминируемого деяния, а также начальную стадию расследования уголовного дела, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияАмурская областьБлаговещенский городской суд
 
 
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