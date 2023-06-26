https://ria.ru/20230626/arest-1880416859.html

Суд арестовал жителя Приамурья, обвиняемого в госизмене

Суд арестовал жителя Приамурья, обвиняемого в госизмене - РИА Новости, 26.06.2023

Суд арестовал жителя Приамурья, обвиняемого в госизмене

Благовещенский городской суд заключил под стражу на два месяца жителя Амурской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, сообщает пресс-служба городского суда. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T10:35

2023-06-26T10:35

2023-06-26T10:35

происшествия

амурская область

благовещенский городской суд

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 июн – РИА Новости. Благовещенский городской суд заключил под стражу на два месяца жителя Амурской области, обвиняемого в финансировании ВСУ, сообщает пресс-служба городского суда. Ранее в понедельник ФСБ заявила, что проживающего в Амурской области уроженца Львовской области задержали за государственную измену. По данным следствия, мужчина сделал более 10 денежных переводов "для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил Российской Федерации". "Благовещенский городской суд рассмотрел ходатайство следователя УФСБ России по Амурской области об избрании меры пресечения жителю Приамурья, ранее не судимому, обвиняемому в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Учитывая тяжесть преступления, характер и степень общественной опасности, обстоятельства инкриминируемого деяния, а также начальную стадию расследования уголовного дела, суд заключил обвиняемого под стражу на 2 месяца", - говорится в сообщении.

амурская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, амурская область, благовещенский городской суд