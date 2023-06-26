https://ria.ru/20230626/akula-1880436984.html

На курортах Египта снимают сетки, защищающие туристов от акул

На курортах Египта снимают сетки, защищающие туристов от акул - РИА Новости, 26.06.2023

На курортах Египта снимают сетки, защищающие туристов от акул

В Хургаде снимают установленные ранее заграждения для защиты от акул, сообщает Al-masry al-youm. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T12:29

2023-06-26T12:29

2023-06-26T12:29

туризм

новости - туризм

египет

хургада

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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Хургаде снимают установленные ранее заграждения для защиты от акул, сообщает Al-masry al-youm.Власти прислушиваются к мнению ученых, которые говорят, что сети только привлекают хищников. Дело в том, что заграждения обрастают водорослями, которыми питаются рыбы. Их стаи, в свою очередь, приманивают хищников, и отдыхающие могут стать случайными жертвами акул, объяснил научный сотрудник Института морских наук Махмуд Маати.При этом власти планируют усилить меры безопасности на красноморских курортах: установить пятиметровые вышки для наблюдения за прибрежными водами и подготовить на каждом курорте скоростной катер с дежурящими спасателями, способными оказать первую помощь.Также предотвращению нападений акул на пловцов должно помочь чипирование, при котором за перемещениями агрессивных хищников будут наблюдать со спутников.

https://ria.ru/20230616/akuly-1878419042.html

египет

хургада

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Мария Селиванова

новости - туризм, египет, хургада, отдых на море, куда можно лететь, туризм