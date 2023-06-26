https://ria.ru/20230626/akula-1880436984.html
На курортах Египта снимают сетки, защищающие туристов от акул
На курортах Египта снимают сетки, защищающие туристов от акул - РИА Новости, 26.06.2023
На курортах Египта снимают сетки, защищающие туристов от акул
В Хургаде снимают установленные ранее заграждения для защиты от акул, сообщает Al-masry al-youm. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:29
2023-06-26T12:29
2023-06-26T12:29
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МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Хургаде снимают установленные ранее заграждения для защиты от акул, сообщает Al-masry al-youm.Власти прислушиваются к мнению ученых, которые говорят, что сети только привлекают хищников. Дело в том, что заграждения обрастают водорослями, которыми питаются рыбы. Их стаи, в свою очередь, приманивают хищников, и отдыхающие могут стать случайными жертвами акул, объяснил научный сотрудник Института морских наук Махмуд Маати.При этом власти планируют усилить меры безопасности на красноморских курортах: установить пятиметровые вышки для наблюдения за прибрежными водами и подготовить на каждом курорте скоростной катер с дежурящими спасателями, способными оказать первую помощь.Также предотвращению нападений акул на пловцов должно помочь чипирование, при котором за перемещениями агрессивных хищников будут наблюдать со спутников.
https://ria.ru/20230616/akuly-1878419042.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, египет, хургада, отдых на море, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Хургада, Отдых на море, куда можно лететь, Туризм
На курортах Египта снимают сетки, защищающие туристов от акул
В Хургаде снимают установленные ранее сетки, защищающие туристов от акул