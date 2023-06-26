Рейтинг@Mail.ru
На курортах Египта снимают сетки, защищающие туристов от акул - РИА Новости, 26.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
12:29 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/akula-1880436984.html
На курортах Египта снимают сетки, защищающие туристов от акул
На курортах Египта снимают сетки, защищающие туристов от акул - РИА Новости, 26.06.2023
На курортах Египта снимают сетки, защищающие туристов от акул
В Хургаде снимают установленные ранее заграждения для защиты от акул, сообщает Al-masry al-youm. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T12:29
2023-06-26T12:29
туризм
новости - туризм
египет
хургада
отдых на море
куда можно лететь
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784278798_0:119:2730:1655_1920x0_80_0_0_93d84246f911fa35dd00401dcb8618b3.jpg
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Хургаде снимают установленные ранее заграждения для защиты от акул, сообщает Al-masry al-youm.Власти прислушиваются к мнению ученых, которые говорят, что сети только привлекают хищников. Дело в том, что заграждения обрастают водорослями, которыми питаются рыбы. Их стаи, в свою очередь, приманивают хищников, и отдыхающие могут стать случайными жертвами акул, объяснил научный сотрудник Института морских наук Махмуд Маати.При этом власти планируют усилить меры безопасности на красноморских курортах: установить пятиметровые вышки для наблюдения за прибрежными водами и подготовить на каждом курорте скоростной катер с дежурящими спасателями, способными оказать первую помощь.Также предотвращению нападений акул на пловцов должно помочь чипирование, при котором за перемещениями агрессивных хищников будут наблюдать со спутников.
https://ria.ru/20230616/akuly-1878419042.html
египет
хургада
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/13/1784278798_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_932a0a959d0aff6c4c9bd5de7ba46c1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, египет, хургада, отдых на море, куда можно лететь, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Египет, Хургада, Отдых на море, куда можно лететь, Туризм
На курортах Египта снимают сетки, защищающие туристов от акул

В Хургаде снимают установленные ранее сетки, защищающие туристов от акул

© Фото : Pixabay License/Sabine_999Катера в Хургаде
Катера в Хургаде - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : Pixabay License/Sabine_999
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 июн – РИА Новости. В Хургаде снимают установленные ранее заграждения для защиты от акул, сообщает Al-masry al-youm.
Власти прислушиваются к мнению ученых, которые говорят, что сети только привлекают хищников. Дело в том, что заграждения обрастают водорослями, которыми питаются рыбы. Их стаи, в свою очередь, приманивают хищников, и отдыхающие могут стать случайными жертвами акул, объяснил научный сотрудник Института морских наук Махмуд Маати.
При этом власти планируют усилить меры безопасности на красноморских курортах: установить пятиметровые вышки для наблюдения за прибрежными водами и подготовить на каждом курорте скоростной катер с дежурящими спасателями, способными оказать первую помощь.
Также предотвращению нападений акул на пловцов должно помочь чипирование, при котором за перемещениями агрессивных хищников будут наблюдать со спутников.
Тигровая акула - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
Человека может раскусить пополам: за кем охотятся акулы в Египте
16 июня, 08:00
 
ТуризмНовости - ТуризмЕгипетХургадаОтдых на морекуда можно лететьТуризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала