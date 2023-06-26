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СМИ: ФРГ выступила против передачи активов российского Центробанка Украине - РИА Новости, 26.06.2023
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10:33 26.06.2023 (обновлено: 11:43 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/aktivy-1880416497.html
СМИ: ФРГ выступила против передачи активов российского Центробанка Украине
СМИ: ФРГ выступила против передачи активов российского Центробанка Украине - РИА Новости, 26.06.2023
СМИ: ФРГ выступила против передачи активов российского Центробанка Украине
Берлин не поддержал идею ЕС передать замороженные активы Банка России на восстановление Украины, в ФРГ предполагают, что это чревато финансовыми и юридическим... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T10:33
2023-06-26T11:43
германия
украина
россия
евросоюз
санкции в отношении россии
центральный банк рф (цб рф)
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Берлин не поддержал идею ЕС передать замороженные активы Банка России на восстановление Украины, в ФРГ предполагают, что это чревато финансовыми и юридическим трудностями, пишет газета Financial Times со ссылкой на собеседников в правительстве."Германия высказала свои возражения против планов Брюсселя совершить налет на замороженные активы ЦБ (для их передачи) на восстановление Украины", — говорится в публикации.Как утверждается, высокопоставленные чиновники сомневаются, что план получит достаточную поддержку, поскольку юридические риски слишком высоки. В то же время представитель МИД ФРГ заявил, что Москве "придется заплатить за ущерб, который она причинила на Украине", настаивая на том, что Германия делает "все, что может по закону", чтобы найти и заморозить активы российских физических лиц и компаний, находящихся под санкциями. При это он добавил, что само предложение вызвало "сложные финансовые и юридические вопросы". "Это создаст кучу неприятностей", — приводит издание слова одного из собеседников, который отметил, что ситуация может создать прецедент для других стран, в частности, в вопросе требований Польши о выплате Германией репараций за ущерб Второй мировой войны. По данным источника FT, глава немецкого Минюста Марко Бушманн изучил предложения ЕС по изъятию упомянутых активов и пришел к выводу, что это юридически неосуществимо. При этом представитель Бушманна отказался от комментариев. "Задача состоит в том, чтобы попытаться решить, что является юридически действительным и оправданным. &lt;...&gt; Это сложнее, чем кто-либо думал на начальном этапе", — рассказал газете один из дипломатов.Ожидается, что главы МИД стран ЕС обсудят вопрос на встрече в Люксембурге в понедельник. Как пишет FT, высокопоставленный украинский чиновник озвучил позицию Киева — ЕС может привлекать три миллиарда евро в год за счетов замороженных российских резервов. Он добавил, что Украина также рассматривает альтернативную схему, согласно которой Еврокомиссия "могла бы использовать конфискованные активы в качестве залога, под который она могла бы брать займы для инвестиций с целью получения прибыли, которая будет предназначена для Киева". Ранее Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям российского ЦБ для помощи Украине, поскольку это может подорвать доверие к евро как мировой валюте. Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
https://ria.ru/20230618/ukraina-1879028971.html
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германия, украина, россия, евросоюз, санкции в отношении россии, центральный банк рф (цб рф), еврокомиссия, в мире, экономика
Германия, Украина, Россия, Евросоюз, Санкции в отношении России, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Еврокомиссия, В мире, Экономика
СМИ: ФРГ выступила против передачи активов российского Центробанка Украине

FT: чиновники из ФРГ выступили против плана ЕС по использованию активов России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкГосударственный флаг России на здании Центрального банка России
Государственный флаг России на здании Центрального банка России - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Государственный флаг России на здании Центрального банка России. Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Берлин не поддержал идею ЕС передать замороженные активы Банка России на восстановление Украины, в ФРГ предполагают, что это чревато финансовыми и юридическим трудностями, пишет газета Financial Times со ссылкой на собеседников в правительстве.
"Германия высказала свои возражения против планов Брюсселя совершить налет на замороженные активы ЦБ (для их передачи) на восстановление Украины", — говорится в публикации.

Представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд 25 мая сообщил, что, по данным на середину мая, страны ЕС в общей сложности заморозили более 200 миллиардов евро.

Как утверждается, высокопоставленные чиновники сомневаются, что план получит достаточную поддержку, поскольку юридические риски слишком высоки. В то же время представитель МИД ФРГ заявил, что Москве "придется заплатить за ущерб, который она причинила на Украине", настаивая на том, что Германия делает "все, что может по закону", чтобы найти и заморозить активы российских физических лиц и компаний, находящихся под санкциями. При это он добавил, что само предложение вызвало "сложные финансовые и юридические вопросы".
"Это создаст кучу неприятностей", — приводит издание слова одного из собеседников, который отметил, что ситуация может создать прецедент для других стран, в частности, в вопросе требований Польши о выплате Германией репараций за ущерб Второй мировой войны.
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По данным источника FT, глава немецкого Минюста Марко Бушманн изучил предложения ЕС по изъятию упомянутых активов и пришел к выводу, что это юридически неосуществимо. При этом представитель Бушманна отказался от комментариев.
"Задача состоит в том, чтобы попытаться решить, что является юридически действительным и оправданным. <...> Это сложнее, чем кто-либо думал на начальном этапе", — рассказал газете один из дипломатов.
Ожидается, что главы МИД стран ЕС обсудят вопрос на встрече в Люксембурге в понедельник.
Как пишет FT, высокопоставленный украинский чиновник озвучил позицию Киева — ЕС может привлекать три миллиарда евро в год за счетов замороженных российских резервов. Он добавил, что Украина также рассматривает альтернативную схему, согласно которой Еврокомиссия "могла бы использовать конфискованные активы в качестве залога, под который она могла бы брать займы для инвестиций с целью получения прибыли, которая будет предназначена для Киева".
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Ранее Financial Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) предостерег Еврокомиссию от перенаправления выплат по облигациям российского ЦБ для помощи Украине, поскольку это может подорвать доверие к евро как мировой валюте.
Несмотря на неоднократные заявления ЕК о возможном использовании замороженных российских активов на нужды восстановления Украины, пока какая-либо законодательная база для таких действий в Евросоюзе отсутствует.
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