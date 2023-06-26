https://ria.ru/20230626/akhmat-1880576897.html

Алаудинов рассказал о работе "Ахмата" в Ростове-на-Дону 24 июня

Алаудинов рассказал о работе "Ахмата" в Ростове-на-Дону 24 июня - РИА Новости, 26.06.2023

Алаудинов рассказал о работе "Ахмата" в Ростове-на-Дону 24 июня

Подразделения спецназа "Ахмат", направленные в Ростов-на-Дону 24 июня, находились в 500-700 метрах от бойцов ЧВК "Вагнер", но без приказа Минобороны РФ не... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T20:14

2023-06-26T20:14

2023-06-26T20:14

россия

белоруссия

ростов-на-дону

евгений пригожин

апты алаудинов

владимир путин

попытка вооруженного мятежа

фсб

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения спецназа "Ахмат", направленные в Ростов-на-Дону 24 июня, находились в 500-700 метрах от бойцов ЧВК "Вагнер", но без приказа Минобороны РФ не начинали активных действий, рассказал командир "Ахмата" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". "Для того, чтобы было понимание: мы не снимали всех бойцов с передовой, потому что этого тоже нельзя было делать. Мы выдвинулись в направлении Ростова, были там уже примерно к обеду. В обед нам поступил приказ занять точку в Большом Логе. Сразу хочу отметить: руководство Минобороны России, которое непосредственно нам отдавало приказы, попросило нас не вступать в боестолкновения, потому что есть надежда на то, что это все можно будет разрешить мирным путем. В связи с чем нам не поступило команды о том, чтобы мы вступили в вооруженное боестолкновение", - рассказал Алаудинов.Он выразил радость, что все разрешилось мирным путем, при этом отметив, что в случае необходимости бойцы "Ахмата" были готовы "применить силу". "Некоторые наши подразделения находились буквально в 500-700 метрах от бойцов подразделения "Вагнер". Мы непосредственно расположились в Большом Логе и направили наших разведчиков, чтобы они разведали все точки, где дислоцируются подразделения мятежников. В принципе, мы уже готовы были к любому исходу событий. Имели полную информацию об их местонахождении. Мы выполнили бы приказ, который нам был бы отдан", - подчеркнул командир "Ахмата". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.

https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html

https://ria.ru/20230626/konsolidatsiya-1880446433.html

россия

белоруссия

ростов-на-дону

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, апты алаудинов, владимир путин, попытка вооруженного мятежа, фсб