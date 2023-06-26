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Алаудинов рассказал о работе "Ахмата" в Ростове-на-Дону 24 июня - РИА Новости, 26.06.2023
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20:14 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/akhmat-1880576897.html
Алаудинов рассказал о работе "Ахмата" в Ростове-на-Дону 24 июня
Алаудинов рассказал о работе "Ахмата" в Ростове-на-Дону 24 июня - РИА Новости, 26.06.2023
Алаудинов рассказал о работе "Ахмата" в Ростове-на-Дону 24 июня
Подразделения спецназа "Ахмат", направленные в Ростов-на-Дону 24 июня, находились в 500-700 метрах от бойцов ЧВК "Вагнер", но без приказа Минобороны РФ не... РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:14
2023-06-26T20:14
россия
белоруссия
ростов-на-дону
евгений пригожин
апты алаудинов
владимир путин
попытка вооруженного мятежа
фсб
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения спецназа "Ахмат", направленные в Ростов-на-Дону 24 июня, находились в 500-700 метрах от бойцов ЧВК "Вагнер", но без приказа Минобороны РФ не начинали активных действий, рассказал командир "Ахмата" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". &quot;Для того, чтобы было понимание: мы не снимали всех бойцов с передовой, потому что этого тоже нельзя было делать. Мы выдвинулись в направлении Ростова, были там уже примерно к обеду. В обед нам поступил приказ занять точку в Большом Логе. Сразу хочу отметить: руководство Минобороны России, которое непосредственно нам отдавало приказы, попросило нас не вступать в боестолкновения, потому что есть надежда на то, что это все можно будет разрешить мирным путем. В связи с чем нам не поступило команды о том, чтобы мы вступили в вооруженное боестолкновение&quot;, - рассказал Алаудинов.Он выразил радость, что все разрешилось мирным путем, при этом отметив, что в случае необходимости бойцы "Ахмата" были готовы "применить силу". "Некоторые наши подразделения находились буквально в 500-700 метрах от бойцов подразделения "Вагнер". Мы непосредственно расположились в Большом Логе и направили наших разведчиков, чтобы они разведали все точки, где дислоцируются подразделения мятежников. В принципе, мы уже готовы были к любому исходу событий. Имели полную информацию об их местонахождении. Мы выполнили бы приказ, который нам был бы отдан", - подчеркнул командир "Ахмата". В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы. Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
https://ria.ru/20230626/myatezh-1880349524.html
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россия, белоруссия, ростов-на-дону, евгений пригожин, апты алаудинов, владимир путин, попытка вооруженного мятежа, фсб
Россия, Белоруссия, Ростов-на-Дону, Евгений Пригожин, Апты Алаудинов, Владимир Путин, Попытка вооруженного мятежа, ФСБ
Алаудинов рассказал о работе "Ахмата" в Ростове-на-Дону 24 июня

Алаудинов: Ахмат был в 500-700 метрах от бойцов Вагнера, но приказа действовать не было

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкБойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат"
Бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Ахмат - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) "Ахмат". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Подразделения спецназа "Ахмат", направленные в Ростов-на-Дону 24 июня, находились в 500-700 метрах от бойцов ЧВК "Вагнер", но без приказа Минобороны РФ не начинали активных действий, рассказал командир "Ахмата" Апты Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1".
«

"Для того, чтобы было понимание: мы не снимали всех бойцов с передовой, потому что этого тоже нельзя было делать. Мы выдвинулись в направлении Ростова, были там уже примерно к обеду. В обед нам поступил приказ занять точку в Большом Логе. Сразу хочу отметить: руководство Минобороны России, которое непосредственно нам отдавало приказы, попросило нас не вступать в боестолкновения, потому что есть надежда на то, что это все можно будет разрешить мирным путем. В связи с чем нам не поступило команды о том, чтобы мы вступили в вооруженное боестолкновение", - рассказал Алаудинов.

Бойцы ЧВК Вагнер на улице Ростова-на-Дону - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
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Он выразил радость, что все разрешилось мирным путем, при этом отметив, что в случае необходимости бойцы "Ахмата" были готовы "применить силу".
«
"Некоторые наши подразделения находились буквально в 500-700 метрах от бойцов подразделения "Вагнер". Мы непосредственно расположились в Большом Логе и направили наших разведчиков, чтобы они разведали все точки, где дислоцируются подразделения мятежников. В принципе, мы уже готовы были к любому исходу событий. Имели полную информацию об их местонахождении. Мы выполнили бы приказ, который нам был бы отдан", - подчеркнул командир "Ахмата".
В ночь на субботу в Ростове-на-Дону силами ЧВК "Вагнер" был захвачен штаб Южного военного округа. Произошло это на фоне заявлений Евгения Пригожина о якобы нанесенных ВС РФ ракетно-бомбовых ударах по лагерям ЧВК "Вагнер" - это опровергли и в Минобороны, и в ФСБ. На Пригожина завели уголовное дело об организации вооруженного мятежа. Президент РФ Владимир Путин назвал действия мятежников преступной авантюрой, ударом в спину России и изменой, к которой привели непомерные амбиции и личные интересы.
Позже президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провел переговоры с Пригожиным, после чего пресс-служба Лукашенко сообщила, что глава ЧВК принял его предложение об остановке движения "Вагнера" на территории России и о дальнейших шагах по деэскалации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Пригожин уйдет в Белоруссию, а уголовное дело будет прекращено. В Кремле заявили, что гарантией этого является слово президента России.
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РоссияБелоруссияРостов-на-ДонуЕвгений ПригожинАпты АлаудиновВладимир ПутинПопытка вооруженного мятежаФСБ
 
 
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