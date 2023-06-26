https://ria.ru/20230626/aganin-1880427661.html

Айдар Аганин: дипломатическое присутствие России в Ливии восстановлено

Айдар Аганин: дипломатическое присутствие России в Ливии восстановлено - РИА Новости, 26.06.2023

Айдар Аганин: дипломатическое присутствие России в Ливии восстановлено

Спустя девять лет Россия возобновила свое полноценное дипломатическое присутствие в Ливии; в Триполи вновь начало работу посольство, а его новый руководитель –... РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T15:30

2023-06-26T15:30

2023-06-26T15:51

интервью

ливия

триполи

россия

татнефть

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Спустя девять лет Россия возобновила свое полноценное дипломатическое присутствие в Ливии; в Триполи вновь начало работу посольство, а его новый руководитель – Айдар Аганин в понедельник вручил верительные грамоты главе Президентского совета этой страны. В своем первом интервью в качестве посла Айдар Аганин рассказал корреспонденту РИА Новости Рафаэлю Даминову о том, какие первоочередные задачи стоят перед российском посольством в Ливии, о ситуации с безопасностью в Триполи, а также о том, почему российским компаниям, желающим работать на рынках это североафриканской страны, стоит активизироваться.– Известно, что российское посольство много лет не работало в Ливии в связи с нападением на наше дипломатическое учреждение в 2014 году. Ранее сообщалось, что посольство РФ возобновит свою работу в Триполи. Возобновило ли оно свою работу? Означает ли это возобновление полное возвращение российского дипломатического присутствия в этой стране?– Действительно, с началом острой фазы гражданского противостояния в стране летом 2014 года посольство России покинуло Ливию, переместившись в соседний Тунис. Так поступили практически все дипмиссии в Триполи. Мы, возможно, оставались одними из последних. Работу с ливийскими сторонами пришлось вести из Туниса. Сейчас условия безопасности стали во много раз лучше. Вы же видите, военных действий нет, страна фактически перешла к фазе мирного развития, разногласия между ливийскими политиками решаются через диалог. Пример этому – недавние переговоры в марокканской Бузнике, которые были довольно результативными. То есть вполне можно работать, нужно работать. Наша передовая группа находилась в Триполи с сентября 2022 года. В конце декабря того же года был назначен посол. Сегодня я вручил верительные грамоты главе Президентского совета Ливии господину Мухаммеду Юнису Менфи. Так что да, дипломатическое присутствие в этой стране полностью восстановлено. Теперь будем трудиться над укреплением наших традиционно дружественных отношений.– Говорит ли возобновление работы российского посольства в Триполи о том, что ливийским властям удалось решить вопросы безопасности пребывания иностранных дипломатов в Триполи?– Несомненно, ситуация с безопасностью в ливийской столице кардинально отличается от времени гражданского конфликта. Жизнь входит в привычное нормальное русло. Это касается и пребывания иностранных дипломатов. Именно поэтому, как вы видите, за последние месяцы возобновили свои работу многие посольства, вернулись послы. Процесс продолжается, но то, что уже есть говорит, я считаю, само за себя.– Какие первые шаги вы в качестве российского посла намерены сделать для активизации отношений с Ливией? Какие задачи стоят перед посольством России в Ливии?– У нас исторически были тесные дружеские многоформатные отношения с Ливией. У нас учились ливийские студенты и военные курсанты, мы торговали, координировали свои подходы по многим международным вопросам. Вот все это нужно восстанавливать. Сначала, я бы сказал, постараться выйти на существовавший уровень. Затем идти дальше. Нужно будет собраться и обсудить интересующие обе стороны сферы взаимодействия, наметить конкретные шаги. Хорошим форматом для этого является двусторонняя межправительственная комиссия. Будем думать в этом направлении, также в сфере укрепления правовой базы наших отношений. Хочу, чтобы в России училось больше ливийских студентов. Чтобы в Триполи появился "Русский дом". В общем, круг задач понятен – делать все, чтобы наши отношения были прочнее, шире, активнее. Потенциал для этого огромный.– Были ли у вас уже встречи с ливийскими политиками? Как они оценивают появление спустя годы российского посла в Триполи и полноценную работу на месте российского посольства?– Да, конечно. Регулярно встречаемся с различными ливийскими деятелями. Но, уверен, главные встречи и беседы еще впереди. Мы сейчас разворачиваем полноценную работу и имеем в виду налаживать контакты с самым широким кругом представителей Ливии. И как мне показалось, ливийцам тоже интересно общаться с нами, слышать наши оценки и точку зрения. Кстати, в этой связи выскажу мнение, что в наших обоюдных интересах усилить информационный обмен, в том числе через аккредитацию журналистов. Думается, что нам в России было бы полезно иметь корпункты своих СМИ в Ливии. Вы же видите, события здесь вызывают интерес и притягивают внимание многих зарубежных стран. Может быть, начать с регулярных журналистских поездок в Ливию. Я вот очень рад, что РИА Новости сейчас присутствует здесь с нами. Рассчитываю увидеть и представителей других СМИ.– Известно, что до событий 2011 года ряд российских компаний намеревались активно работать в Ливии в таких сферах, как железнодорожное строительство и нефтяная сфера. Сохраняются ли такие планы у российских компаний, намерены ли они возобновить свою деятельность? И, возможно, возобновление полноценной работы российского посольства в Триполи дает им определенные стимулы возобновить свою работу в этой стране?– Очевиден как интерес российских компаний к Ливии, так и ливийцев к взаимодействию с нами. Причем это не только торговля, но и сервисные контракты, проекты развития. Вот благодаря ПАО "Татнефть" не так давно в Ливии было открыто новое нефтяное месторождение. То есть работа движется даже в текущих условиях, когда все же до полной нормализации обстановки далековато. Особенно, что называется, в глубинке. Не все еще готовы работать, тем более что речь зачастую о безопасности сотрудников, о защищенности объектов. Но конкуренция в Ливии намечается немалая, поэтому ждать, когда будет "тишь да гладь" тоже, вряд ли, разумно. Потихоньку, потихоньку, не жертвуя требованиями по безопасности, но надо активизироваться. Иначе может оказаться, что все ниши разберут. Видно же невооруженным глазом, насколько энергично иностранные компании и операторы хотят заходить в Ливию. Как говорит русская пословица, "кто смел – тот и съел".

https://ria.ru/20230607/liviya-1876633047.html

https://ria.ru/20230515/ministr-1871945608.html

https://ria.ru/20230626/liviya-1880477104.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

интервью, ливия, триполи, россия, татнефть, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)