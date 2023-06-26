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Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод - РИА Новости, 26.06.2023
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21:51 26.06.2023 (обновлено: 22:14 26.06.2023)
https://ria.ru/20230626/aeroport-1880587757.html
Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод
Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод - РИА Новости, 26.06.2023
Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод
Полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновились, дефекты на ВПП устранены, сообщает Росавиация. РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T21:51
2023-06-26T22:14
минеральные воды
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновились, дефекты на ВПП устранены, сообщает Росавиация. Ранее в понедельник Росавиация сообщила, что аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и выпуск самолетов из-за повреждения ВПП. "Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени", - говорится в сообщении.Росавиация отмечает, что первыми будут обслужены четыре рейса: три из МинВод в Москву ( "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7), один из Минвод в Санкт-Петербург ("Россия")."Аэропорт принимает все необходимые меры для снижения негативного эффекта, связанного с корректировкой расписания полётов в связи с временным закрытием", - добавляет ведомство.
https://ria.ru/20230607/samolet-1876759949.html
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минеральные воды, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Минеральные Воды, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод

Росавиация: полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновились, дефекты на ВПП устранены

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкСамолет в аэропорту "Минеральные воды"
Самолет в аэропорту Минеральные воды - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Самолет в аэропорту "Минеральные воды". Архивное фото
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновились, дефекты на ВПП устранены, сообщает Росавиация.
Ранее в понедельник Росавиация сообщила, что аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и выпуск самолетов из-за повреждения ВПП.
«
"Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени", - говорится в сообщении.
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Росавиация отмечает, что первыми будут обслужены четыре рейса: три из МинВод в Москву ( "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7), один из Минвод в Санкт-Петербург ("Россия").
"Аэропорт принимает все необходимые меры для снижения негативного эффекта, связанного с корректировкой расписания полётов в связи с временным закрытием", - добавляет ведомство.
 
Минеральные ВодыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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