https://ria.ru/20230626/aeroport-1880587757.html

Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод

Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод - РИА Новости, 26.06.2023

Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод

Полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновились, дефекты на ВПП устранены, сообщает Росавиация. РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T21:51

2023-06-26T21:51

2023-06-26T22:14

минеральные воды

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновились, дефекты на ВПП устранены, сообщает Росавиация. Ранее в понедельник Росавиация сообщила, что аэропорт Минеральных Вод приостановил прием и выпуск самолетов из-за повреждения ВПП. "Аэропорт Минеральные Воды в кратчайшие сроки завершил устранение выявленных дефектов на взлетно-посадочной полосе и полностью готов к приему и выпуску воздушных судов. Полеты в аэропорту возобновились с 21:30 по московскому времени", - говорится в сообщении.Росавиация отмечает, что первыми будут обслужены четыре рейса: три из МинВод в Москву ( "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7), один из Минвод в Санкт-Петербург ("Россия")."Аэропорт принимает все необходимые меры для снижения негативного эффекта, связанного с корректировкой расписания полётов в связи с временным закрытием", - добавляет ведомство.

https://ria.ru/20230607/samolet-1876759949.html

минеральные воды

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

минеральные воды, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)