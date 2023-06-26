https://ria.ru/20230626/aeroport-1880582319.html
Росавиация сообщила о завершении ремонтных работ на ВПП аэропорта Минвод
Росавиация сообщила о завершении ремонтных работ на ВПП аэропорта Минвод - РИА Новости, 26.06.2023
Росавиация сообщила о завершении ремонтных работ на ВПП аэропорта Минвод
Ремонтно-восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе (ВПП) международного аэропорта в Минеральных Водах завершаются, основной комплекс работ выполнен, РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T20:55
2023-06-26T20:55
2023-06-26T21:02
минеральные воды
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ремонтно-восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе (ВПП) международного аэропорта в Минеральных Водах завершаются, основной комплекс работ выполнен, сообщает Росавиация. Ранее в понедельник ведомство сообщило, что аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов из-за повреждения на ВПП. "Росавиация сообщает, что в аэропорту "Минеральные Воды" завершаются ремонтно-восстановительные работы по устранению дефектов на взлетно-посадочной полосе. Основной комплекс работ уже выполнен", - говорится в сообщении.Уточняется, что в настоящее время завершается укладка и упрочнение асфальтобетонного покрытия на месте дефекта. Информация о полном завершении ремонтно-восстановительных работ будет доведена в ближайшее время, отмечает Росавиация. Вопрос возобновления полетов из аэропорта находится на контроле ведомства.
https://ria.ru/20230626/aeroport-1880569413.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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минеральные воды, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Минеральные Воды, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Росавиация сообщила о завершении ремонтных работ на ВПП аэропорта Минвод
Росавиация сообщила о завершении ремонтных работ на ВПП международного аэропорта Минвод
МОСКВА, 26 июн - РИА Новости. Ремонтно-восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе (ВПП) международного аэропорта в Минеральных Водах завершаются, основной комплекс работ выполнен, сообщает Росавиация.
Ранее в понедельник ведомство сообщило, что аэропорт приостановил прием и выпуск самолетов из-за повреждения на ВПП.
В Минеральных Водах приостановили работу аэропорта
"Росавиация сообщает, что в аэропорту "Минеральные Воды" завершаются ремонтно-восстановительные работы по устранению дефектов на взлетно-посадочной полосе. Основной комплекс работ уже выполнен", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время завершается укладка и упрочнение асфальтобетонного покрытия на месте дефекта. Информация о полном завершении ремонтно-восстановительных работ будет доведена в ближайшее время, отмечает Росавиация. Вопрос возобновления полетов из аэропорта находится на контроле ведомства.