https://ria.ru/20230626/abrams-1880457917.html

Польша подписала соглашение о создании сервис-центра танков Abrams

Польша подписала соглашение о создании сервис-центра танков Abrams - РИА Новости, 26.06.2023

Польша подписала соглашение о создании сервис-центра танков Abrams

Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams, сообщает Польская группа вооружений (PGZ). РИА Новости, 26.06.2023

2023-06-26T13:32

2023-06-26T13:32

2023-06-26T13:32

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ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams, сообщает Польская группа вооружений (PGZ). "На территории военного завода в Познани будет создан Центр компетенций по обслуживанию танков Abrams. Соглашение по этому вопросу подписали представители Польской группы вооружений и производителя танков General Dynamics Land Systems". – говорится в сообщении. Отмечается, что изначально центр будет обслуживать танки Abrams, которые Польша покупает у США, но "в дальнейшем потенциалом центра смогут воспользоваться также подразделения американских войск, дислоцированные в Польше и других европейских странах". Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ожидается, что первая поставка этих танков состоится к концу 2024 года, а весь контракт будет завершен к концу 2026 года. в 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1 – вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.

https://ria.ru/20230515/abrams-1872015201.html

https://ria.ru/20230412/abrams-1864928424.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, познань, сша, в мире