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Польша подписала соглашение о создании сервис-центра танков Abrams - РИА Новости, 26.06.2023
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13:32 26.06.2023
https://ria.ru/20230626/abrams-1880457917.html
Польша подписала соглашение о создании сервис-центра танков Abrams
Польша подписала соглашение о создании сервис-центра танков Abrams - РИА Новости, 26.06.2023
Польша подписала соглашение о создании сервис-центра танков Abrams
Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams, сообщает Польская группа вооружений (PGZ). РИА Новости, 26.06.2023
2023-06-26T13:32
2023-06-26T13:32
польша
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ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams, сообщает Польская группа вооружений (PGZ). "На территории военного завода в Познани будет создан Центр компетенций по обслуживанию танков Abrams. Соглашение по этому вопросу подписали представители Польской группы вооружений и производителя танков General Dynamics Land Systems". – говорится в сообщении. Отмечается, что изначально центр будет обслуживать танки Abrams, которые Польша покупает у США, но "в дальнейшем потенциалом центра смогут воспользоваться также подразделения американских войск, дислоцированные в Польше и других европейских странах". Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ожидается, что первая поставка этих танков состоится к концу 2024 года, а весь контракт будет завершен к концу 2026 года. в 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1 – вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.
https://ria.ru/20230515/abrams-1872015201.html
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польша, познань, сша, в мире
Польша, Познань, США, В мире
Польша подписала соглашение о создании сервис-центра танков Abrams

Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams в Познани

© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
Американский танк M1 Abrams - РИА Новости, 1920, 26.06.2023
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
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ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams, сообщает Польская группа вооружений (PGZ).
"На территории военного завода в Познани будет создан Центр компетенций по обслуживанию танков Abrams. Соглашение по этому вопросу подписали представители Польской группы вооружений и производителя танков General Dynamics Land Systems". – говорится в сообщении.
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Отмечается, что изначально центр будет обслуживать танки Abrams, которые Польша покупает у США, но "в дальнейшем потенциалом центра смогут воспользоваться также подразделения американских войск, дислоцированные в Польше и других европейских странах".
Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ожидается, что первая поставка этих танков состоится к концу 2024 года, а весь контракт будет завершен к концу 2026 года. в 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1 – вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.
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