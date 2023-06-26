Польша подписала соглашение о создании сервис-центра танков Abrams
Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams в Познани
© Фото : U.S. Army / Patrick AlbrightАмериканский танк M1 Abrams
© Фото : U.S. Army / Patrick Albright
Американский танк M1 Abrams. Архивное фото
ВАРШАВА, 26 июн – РИА Новости. Польша подписала соглашение о создании центра обслуживания танков Abrams, сообщает Польская группа вооружений (PGZ).
"На территории военного завода в Познани будет создан Центр компетенций по обслуживанию танков Abrams. Соглашение по этому вопросу подписали представители Польской группы вооружений и производителя танков General Dynamics Land Systems". – говорится в сообщении.
Отмечается, что изначально центр будет обслуживать танки Abrams, которые Польша покупает у США, но "в дальнейшем потенциалом центра смогут воспользоваться также подразделения американских войск, дислоцированные в Польше и других европейских странах".
Польша в 2022 году заключила контракт на поставку 250 танков Abrams M1A2 SEPv3 вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами. Ожидается, что первая поставка этих танков состоится к концу 2024 года, а весь контракт будет завершен к концу 2026 года. в 2023 году Польша заключила еще один контракт на поставку 116 танков Abrams в версии M1A1 – вместе с сопутствующим оборудованием, логистическим и учебным пакетами.